Прогноз на матч «Легия» – «Атромитос» (08.08.2019)

Прогноз Легия — Атромитос (08.08.19), ставки и коэффициенты

Легия — Атромитос 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Ранее «Легия» по сумме двух встреч переиграла финскому КуПСу и второй год подряд вышла в 3-й отборочный раунд ЛЕ. В прошлом году польская команда завершила своё участие в еврокубке именно на этой стадии, проиграл люксембургскому «Дюделанжу». «Атромитос» в прошлом этапе оказался сильнее словацкого ДАКа. Греческий клуб сыграет на данной стадии в третий раз, при этом пройти дальше команде удалось лишь однажды. Небольшое предпочтение на проход в следующий раунд букмекеры отдают «Легии»: коэффициент на это событие около 1,8. Попадание «Атромитоса» в следующий раунд оценено котировками в районе 2. Фаворитом первой встречи является клуб из Польши, на победу которого можно поставить примерно за 1,9. Успех греков в предстоящем матче можно взять почти за 4,3.

Статистика для ставок

В 10 последних матчах «Легии» в ЛЕ команды забивали не более 3 голов 9 раз. Данное событие сыграло и в 4 из 5 последних матчей «Атромитоса» в ЛЕ. Котировки на «Тотал меньше 3» располагаются в районе 1,3.

В тех же 10 последних матчах «Легии» в ЛЕ в 8 поляки забивали не больше 1 гола за матч. Вероятно, это событие пройдёт и в первой игре пары. Поставить на максимум 1 гол польской команды в предстоящей игре можно с примерным коэффициентом 1,7.

«Легия» — «Атромитос Атинон». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Легия» не проигрывает в четырех матчах кряду, смогут ли хозяева остаться непобежденными 8 августа в игре с «Атромитосом» — такой расклад мы рассмотрели в прогнозе. Как закончится встреча?

Легия

«Легии» на старте квалификации достался очень легкий соперник – «Европа» из Гибралтара. Тем не менее, на выезде команда Александара Вуковичапрогнозов не оправдала и смогла добиться лишь нулевой ничьей, после чего со счетом 3:0 обыграла соперника дома. Не слишком ярко «армейцы» сыграли с финским КуПС – победа 1:0 на своем поле и нулевая ничья в гостях вывели их в следующий раунд.

Легия — Атромитос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Легия — Атромитос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Легия — Атромитос состоится в четверг 8 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Войска Польского. Фаворитом в этой игре является Легия, шансы которой победить букмекеры оценивают чуть выше 50%. В воскресенье она проводила матч чемпионата Польши и сыграла вничью 0:0 со Шленском. Это была вторая подряд нулевая ничья варшавян. В то же время их беспроигрышная серия насчитывает теперь четыре матча, в которых они пропустили только один гол. В Лиге Европы Легия играет в третий раз подряд. В прошлом сезоне она вылетела в третьем отборочном раунде после двух матчей с Дюделанжем — поражение 1:2 дома и ничья 2:2 на выезде. В этом футбольном году Легия прошла гибралтарскую Европу (ничья 0:0 на чужом поле и победа 3:0 дома), а затем финский КуПС (победа 1:0 дома и ничья 0:0 в гостях). За 16 последних матчей в Лиге Европы Легия одержала всего три победы и потерпела шесть поражений, еще в семи случаях сыграв вничью. А на своем поле она выиграла 10 из 16 предыдущих матчей турнира и проиграла лишь трижды. В 9 из 16 этих матчей Легия не пропускала ни одного гола.

Атромитос в Лиге Европы играет во второй раз подряд. Год назад он вылетел уже во втором отборочном раунде, проиграв по сумме двух встреч Бресту — поражение 3:4 на выезде и ничья 1:1 дома. В этом футбольном году на этой же стадии греки обыграли ДАК — 2:1 на выезде и 3:2 у себя дома. За 11 последних матчей в Лиге Европы Атромитос одержал шесть побед и потерпел четыре поражения. В гостях же он выиграл четыре из шести предыдущих матчей турнира и, кстати, ни разу не играл вничью — четыре победы и три поражения в семи выездных поединках в Лиге Европы. В матче против Легии, как считают аналитики сайта , Атромитос проиграет и при этом не забьет ни одного гола.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Легия — Атромитос:

Победа Легии — 1.94, ничья — 3.38, победа Атромитоса — 4.07.

Легия — Атромитос. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Легии; Легия не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Легии 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что Легия не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.36.

Прогноз на матч «Легия» – «Атромитос» (08.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция).

Варшава, 08.08.2019, «Стадион Войска Польского», 22:00 (МСК).

1-й матч.

Ни где-нибудь, а на «Стадионе Войска Польского», варшавская «Легия» начнёт третий квалификационный раунд Лиги Европы. Соперник – греческий «Атромитос». Узнаем, что за оппонент достался полякам, а также рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Легия»: Лига Европы, конечно, не тот турнир

Естественно, что столь легендарному и амбициозному клубу, как «Легия», хотелось бы выступать в главном футбольном турнире Старого Света — Лиге чемпионов. Но препятствием к старту в ЛЧ в этом розыгрыше стало поражение «Легии» в чемпионате страны. Столичный клуб по итогам прошлого первенства уступил первую строчку клубу «Пяст Гливице», и теперь вынужден довольствоваться Лигой Европы.

В первых раундах текущей квалификации «Легия» демонстрировала очень оборонительный футбол и, как следствие, не пропустила ни разу. Сначала варшавская команда справилась с гибралатарской «Европой» (0:0 в гостях, 3:0 дома), а затем переиграла финский «КуПС» (1:0 дома, 0:0 на выезде).

Наиболее показательной стала домашняя встреча с клубом «КуПС». Игроки «Легии» только дважды позволили сопернику проникнуть в собственную штрафную, а также нанести только 2 удара по своим воротам. Впрочем, и в ответной встрече поляки здорово смотрелись у своих ворот – ни одного удара в створ ворот от финской команды за всю игру. Как на счёт ставки и прогноза на отсутствие пропущенных мячей и в противостоянии с «Атромитосом»?

«Атромитос»: играть в Европе – праздник!

Греческий «Атромитос» представляет пригород Афин Перистери. Клуб ни разу за всю историю не становился чемпионом Греции и имеет очень скромный опыт выступлений в еврокубках. Единственную победу до текущего розыгрыша на международной арене «Атромитос» одержал в сезоне 2015/16, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сломил сопротивление шведского АИКа.

Во втором раунде нынешней кампании, с которого и стартовала команда, «Атромитос» переиграл словацкий клуб «ДАК 1904» 5:3 по сумме двух встреч (3:2, 2:1). Переоценивать этот успех не стоит – словаки и сами очень редко выступают на таком уровне. А кроме того, качество футбола греков оставляло желать лучшего. Лишь 71% точности передач и 34% попадания в створ – тому подтверждение. Прогноз на противостояние с «Легией», конечно, неутешителен.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

То, от чего следует отталкиваться в прогнозе на этот матч – великолепная игра «Легии» в защите. «Атромитос» не представляется гораздо более сильным соперником, нежели «КуПС», а значит вполне можно предположить, что варшавяне вновь оставят свои ворота на замке. Ставка на то, что





Прогноз редакции на матч Легия Варшава — Атромитос Афины

Польская “Легия” уже преодолела 2 раунда квалификации в этом розыгрыше Лиги Европы. Сначала был разгромлен представитель Гибралтара “ФК Европа” (3:0 по сумме двух матчей), а затем в упорном бою пал финский “КуПС” (1:0). В национальном чемпионате польская “Легия” после трех туров имеет в своем активе 4 набранных очка.

Греческий “Атромитос” в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы выбил из розыгрыша представителя Словакии “Дунайска Стреда” (5:3 по сумме двух матчей)

Ориентировочные составы на матч Легия — Атромитос:

«Легия» (4-2-3-1): Маецкий – Вешович, Реми, Витеска, Енджейчик – Мпртинш, Гвилия – Новикавис, Надь, Лопес — Куленович

Не сыграют: —

“Атромитос” (4-3-3): Медьери — Натсос, Рисванис, Гутос, Катранис — Умбидес, Мадсон, Харисис — Манусос, Веллиос, Нсикулу

Не сыграют: Кивкаридис

Прогноз на матч Легия — Атромитос:

В минувшем туре национального чемпионата “Легия” дома разошлась миром с командой “Шленск Вроцлав” — 0:0. После трёх туров польский клуб занимает скромное 9 место в первенстве Польши.

“Атромитос” в минувшем чемпионате Кипра занял высокое для себя 4 место и сейчас представляет свою страну на Европейской арене. Сейчас на Кипре межсезонье, и “Атромитос” набирает форму, играя товарищеские матчи и игры квалификации Лиги Европы.

Шансы команд на выход в следующую стадию турнира абсолютно равны, но на своем поле “Легия” всегда играет ярко при неистовой поддержке родных трибун. Мы думаем, что хозяева поля приложат максимум усилий для того, чтобы исправиться перед фанатами за неудачный старт в чемпионате Польши. Ставим на победу “Легии”. Наш прогноз: П1 за 2.05.