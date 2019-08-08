«Мидтьюлланн» — «Рейнджерс». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Мидтьюлланн — Рейнджерс (08.08.19)

Приблизится ли «Рейнджерс» к групповому этапу Лиги Европы?

«Мидтьюлланн»

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» примет у себя в Хернинге шотландский «Рейнджерс». Матч состоится на «МСХ Арене». Старт встречи намечен на 21:00 по мск. Прогноз на



Клуб регулярно выступает в еврокубках, начиная с 2001 года, и с тех пор он пропустил всего три розыгрыша. Однако на групповую стадию датчанам удавалось прорваться только один раз, а было это в 2015 году.





В нынешнем сезоне для хозяев это будет дебютный поединок в еврокубках. До этого они мощно начали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах. И если предсезонка у клуба оказалась не слишком многообещающей (одна победа и 2 поражения), то в официальных встречах «Мидтьюлланн» показал себя хорошо.









Календарь и таблица Лиги Европы





«Волки» начали с победы над «Эсбьергом» (0:1). После этого они выиграли у «Норшелланна» 2:1. Следом пошли успехи в матчах с «Орхусом» (0:1) и «Ольборгом» (1:0). Так что с обороной сейчас у коллектива все в порядке — пропущено лишь один мяч в 4 официальных встречах.





Можно также добавить, что «черные» выиграли 8 из 12 последних поединков в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда «споткнулась» на «Мальме» в финальном раунде квалификации турнира.







«Рейнджерс»



Официальные мачте «Рейнджерс» начал чуть раньше — 9 августа. Тогда подопечные Стивена Джеррарда выиграли 0:4 у «Сент-Джозефс» в рамках ЛЕ. Ответный матч завершился более крупной победой со счетом 6:0.









В прошлом раунде команда встречалась с клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.





После ничьи в Люксембурге, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге. В первом туре «Джерс» выиграли у «Килмарнока» со счетом 1:2.









В заявке на матч у гостей будет недоставать трех хороших футболистов. Джон Фланаган, Грэм Дорранс и Джейми Мерфи будут отсутствовать по причине травмы.







Прогноз



По коэффициентам небольшой перевес у датчан. На них дают 2.65, тогда как вероятность победы «Рейнджерс» оценивают коэффом 2.85. Ничья сопровождается коэффициентом 3.15.





Командам явно предстоит непростой матч. Игра может получиться закрытой. Вполне вероятно, что гости будут владеть мячом чаще — они это делали во всех 5 официальных играх нового сезона в отличие от соперника. И, возможно, для «плюшевых мишек» это выльется в некоторое преимущество.









Шотландский коллектив более ровно провел предсезонную подготовку и до сих пор демонстрирует стабильный результат. Рекомендуемая ставка — победа «Рейнджерс» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.93.



Мидтьюлланн — Рейнджерс 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары «Легия» — «Атромитос», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Победа в прошлом сезоне в Кубке Дании позволила «Мидтьюлланну» начать свою еврокубковую кампанию с 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Отметим, что в 6 последних розыгрышах еврокубка датская команда не завершала турнир ниже 4-го квалификационного раунда. «Рейнджерс» в прошлой стадии оказались сильнее люксембургского «Прогреса», годом ранее шотландцам удалось дойти до группового этапа ЛЕ. Фаворитом пары является «Рейнджерс»: коэффициент на попадание шотландского клуба в следующий раунд в районе 1,6, против 2,5 на «Мидтьюлланн». А вот отдать предпочтение одной из команд в первой игре букмекеры не могут: котировки на исход в пользу одних и других почти одинаковы, они располагаются около 1,9.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» не проигрывал в 5 из 6 последних домашних матчей в ЛЕ. «Рейнджерс» же не выиграл в 6 из 7 последних выездных матчей в ЛЕ. В связи с этим закономерно сделать ставку на непроигрыш хозяев в предстоящей игре с коэффициентом в районе 1,4.

В 6 последних матчах «Рейнджерс» в ЛЕ проходила ставка «Обе забьют – нет». Это событие имеет неплохие шансы на проход и в этой игре. Поставить на то, что командам не удастся обменяться забитыми голами, можно с примерным коэффициентом 1,9.

«Мидтьюлланн» — «Рейнджерс». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Рейнджерс» (Шотландия)

Хернинг, Дания. Стадион «MCH Арена — Мессецентр — Хернинг». 08.08.2019. 21:00 МСК.

Судья: Кристо Тохвер (Эстония)

В рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы датский ««Мидтьюлланн» в родных стенах примет шотландский «Рейнджерс». «Джерс» успели выбить двух соперников из квалификационной стадии европейского турнира. Теперь же команде Стивена Джеррарда предстоит провести матч с крепким орешком из чемпионата Дании. На что может рассчитывать шотландский клуб в выездном матче?

«Мидтьюлланн»: провести ещё один хороший сезон

«Волки» в предыдущем сезоне в Дании показали весьма добротную игру. В итоге, команда оказалась ближайшим преследователем ставшего в очередной раз чемпионом страны «Копенгагена». Отставание «Мидтьюлланна» составило 11 очков. В нынешнем сезоне клуб, по всей видимости, снова составит конкуренцию «Копенгагену». После четырёх матчей в активе «Мидтьюлланна» 12 набранных очков, «волки» уступают лидеру турнирной таблицы лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

Вторая строчка в датском чемпионате позволила «Мидтьюлланну» начать европейскую кампанию с третьего раунда квалификации. В нынешнем сезоне «волки» в среднем за матч забивают 1,5 гола и пропускают 1 мяч. У команды есть преимущество по количеству ударов – 12 против 9 в исполнении соперников. «Мидтьюлланн», однако, меньше владеет мячом – лишь 44% в среднем за игру. «Волки» хорошо распоряжаются мячом, в среднем за матч игроки выполняют 14 ключевых передач, которые приводят к 7 голевым моментам (2 из которых превращаются в голы – реализация 28%).

«Рейнджерс»: у команды Джеррарда неплохие шансы

В прошлом розыгрыше чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занял второе место, уступив «Селтику» девять очков. Команда Стивена Джеррарда отлично начала новый сезон, обыграв в гостях «Килмарнок» со счётом 2:1. До этого «джерс» пришлось участвовать на начальной стадии квалификации Лиги Европы. В первом раунде подопечные Стиви Джи встретились с клубом «Сент—Джозефс». Светло-синие без проблем разобрались с соперником, по сумме двух матчей – 10:0. Во втором раунде шотландскому клубу противостоял «Прогресс Нидеркорн». Команде Джеррарда пришлось намного тяжелее – по сумме двух игр 2:0.

Шотландский клуб в последних матчах показывает неплохую статистику. Если сравнивать с предстоящим соперником, то шотландцы превосходят датчан почти по всем аспектам. В среднем за матч «джерс» забивают 2,6 гола и пропускают 0,4 мяча. «Рейнджерс» больше бьют по воротам (18) и меньше позволяют тревожить своего вратаря (5). Команда Джеррарда много владеет мячом (65%) и действует более остро – 20 ключевых передач и 10 опасных моментов. Хромает реализация – 2,7 момента с процентом 26 (здесь «Мидтьюлланн» выглядит предпочтительнее).

«Мидтьюлланн» — «Рейнджерс»: возможные основные составы

«Мидтьюлланн»: Хансен, Шольц, Святченко, Николайсен, Каюсте, Ониека, Спавр, Эвандер, Андерссон, Брумадо, Викхейм.

«Рейнджерс»: Фодерингем, Тавернье, Голдсон, Катич, Баришич, Дэвис, Джек, Арибо, Оджо, Арфилд, Морелос.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Мидтьюлланн» — «Рейнджерс»

В предстоящем матче «Рейнджерс» постараются навязать борьбу хозяевам поля и забить важный гол на выезде. Обе команды играют не грубо и часто используют фланги атаки. Предлагаем рассмотреть следующие линии на этот матч.

«Рейнджерс» тотал больше 1,5 с коэффициентом 2.86