Прогноз Люцерн — Эспаньол (08.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Люцерн — Эспаньол

Швейцарский “Люцерн” уже прошел один раунд квалификации в Лиге Европы, обыграв дважды скромный “Клаксвик” с фарерских островов с одинаковым счетом 1:0. После трех сыгранных туров в национальном чемпионате в активе “Люцерна” 4 набранных очка.

“Эспаньол” в минувшем чемпионате Испании смог занять высокое для себя 7 место, отвоевав его у “Атлетика” из Бильбао. В первом раунде квалификации Лиги Европы “Эспаньол” без труда разгромил скромный исландский “Стьярнан” (7:1 по сумме двух матчей).

Ориентировочные составы на матч Люцерн Эспаньол:

“Люцерн” (4-3-3): Мюллер – Какабадзе, Кнезеивч, Циркович, Сидлер – Шнеувли, Вока, Шульц – Тиа, Демхазаж, Счурпф

Не сыграют: —

«Эспаньол» (4-4-2): Лопес – Педроса, Мелендо, Виктор, Гранеро – Дардер, Иглесиас, Лопес, Мармоль – Налдо, Феррейра

Не сыграют: —

Прогноз на матч Люцерн — Эспаньол:

В минувшем туре чемпионата Швейцарии “Люцерн” в гостях потерпел поражение от “Серветт” — 0:1 и занимает пока в национальном первенстве скромное 5 место.

“Эспаньол” бьёт все рекорды по количеству матчей без поражений. Их набралось уже 14! 9 в чемпионате Испании, 3 в товарищеских матчах, 2 в квалификации Лиги Европы. Последнее поражение “Эспаньол потерпел 30 марта нынешнего года на “Ноу Камп” от “Барселоны”.

Безусловно, явным фаворитом этого двухматчевого противостоянии является представитель Испанской Примеры. Класс соперников абсолютно разный, поэтому нет никаких сомнений, что швейцарская сказка в Лиге Европы на этом закончится. Ко всему прочему у “Люцерна” очень насыщенный календарь игр по сравнению с “Эспаньолом”. Мы уверены в победе гостей в этом матче. Наш прогноз: П2 за 1.73.

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Окажет ли «Люцерн» сопротивление «Эспаньолу»?

В четверг, 8 августа, «Люцерн» на своем поле примет «Эспаньол» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Люцерне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Две другие игры завершились ничьей и поражением — против «Цюриха» (0:0) и «Серветта» (0:1) соответственно.









Во 2-м раунде отбора Лиги Европы подопечные Томаса Хаберли прошли фарерский «КИ Клаксвик». И дома, и на выезде они оказались сильнее со счетом 1:0.







«Эспаньол»



Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».





Далее была первая официальная игра сезона в рамках 2-го раунда квалификации ЛЕ дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.





Таким образом, «Попугаи» не уступали в 14 последних поединках, причем в шести прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.





В предыдущем матче каталонский коллектив переиграл «Стьярнан» и на выезде со счетом 3:1.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 4,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 3,5.





Люцерн

Люцерн является достаточно средней по меркам швейцарской Суперлиги командой: Люцерн не борется за чемпионство, но при этом в борьбе за выживание участвует редко.

В этом сезоне всё примерно также и происходит: сыграно три тура, по разу Люцерн проиграл, выиграл и сыграл вничью. При этом, разница мячей всего лишь 2-1, что означает, что Люцерн особо рисковать не любит, особенно это проявиться должно в матчах против Эспаньола.

Хоть Люцерн и достаточно часто участвует в еврокубках, дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы никогда эта команда не проходила: были поражения от грозных Сассуоло, Олимпиакоса и Генка. Для Люцерна они грозные.

Эспаньол

Эспаньол достаточно интересно развивается: клуб в прошлом сезоне вышел на азиатский рынок, во многом благодаря приглашению в команду китайского нападающего Ву Лэя. Кроме того, в составе «попугаев» есть ещё несколько крутых игроков, главным и самым перспективным из которых, наверное, является Марко Рока — опорный полузащитник.

Он дебютировал в основном составе Эспаньола ещё при Кике Санчесе Флолресе, но система 4-4-2 ему не очень сильно подходит — система со схемой 4-3-3, которая появилась при Хуане Руби ему подошла куда больше. Уже сейчас, как говорят, мюнхенская Бавария готова заплатить немало денег за переход этого футболиста.

Прошлый сезон Эспаньола получился достаточно неплохим: команда играла в яркий футбол, пусть результат был и не самым стабильным. В итоге «попугаи» смогли запрыгнуть на седьмое место и попасть в квалификационный раунд Лиги Европы. Теперь Хуан Руби оказался главным тренером Бетиса — он построит в Севилье очень крутую команду, которая способна играть в футбол не менее зрелищный, чем при Кике Сетьене.

Эспаньолу предстоит снова строить команду и происходить это будет под руководством нового тренера.

Прогноз

Тут, конечно, первостепенным является фактор Эспаньола — думаю, что «попугаи» хотят попасть в групповой раунд Лиги Европы, хотя и сил им может по ходу сезона (вспомните про тяжёлый график) может не хватать. Но Люцерн — явно не тот соперник, которого Эспаньолу надо бояться — «попугаи» просто выше классом своего оппонента.

Да, выезд в Швейцарию, учитывая некоторые особенности этой страны, всегда являются тяжёлым испытанием, но Эспаньол должен с ним справиться, поэтому мой прогноз — победа Эспаньола.

«Люцерн» — «Эспаньол». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Люцерну» букмекеры практически не оставляют шансов 8 августа в игре с «Эспаньолом» — в прогнозе мы оценили силу фаворита. Ожидать ли сенсации?

Люцерн

Старт нынешнего сезона для «Люцерна» выдался вполне удачным – в чемпионате за три матча команда Томаса Эберли набрала четыре очка, проиграв лишь раз. Успешно играют швейцарцы и в Лиге Европы – «Клаксвик» им не создал никаких проблем. Обыграв соперника дважды с одинаковым счетом 1:0, «Люцерн» с оптимизмом ожидает битвы с испанцами.

Люцерн — Эспаньол 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба вступили в турнир с прошлой стадии. И «Люцерн», и «Эспаньол» выиграли оба матча прошлого раунда. Более того, швейцарский клуб в текущем еврокубковом сезоне ещё ни разу не пропускал.

О матче

Букмекеры отдают предпочтение испанцам. На их проход в следующий раунд предлагается поставить с кэфом примерно 1,2, а на победу в этом матче 1,7. За 4 последних участия в ЛЕ «Люцерн» ни разу не добирался до группового этапа. Шансы на то, что хозяев пройдут текущую стадию турнира букмекеры оценили коэффициентом около 5,3. Победу швейцарцев в матче можно взять за 4,9.

Статистика для ставок

Клуб из Люцерна в ЛЕ не играет вничью уже 7 матчей подряд. Из 5 последних матчей в ЛЕ в 4 «Эспаньол» не заканчивал встречу ничейным результатом. Коэффициент на то, что ничьей не будет и в этой встрече составляет примерно 1,3.

В 12 из 14 последних матчей в ЛЕ швейцарцы пропускали хотя бы 1 гол. Испанцы забивают в 5 матчах ЛЕ кряду. Ставка на гол гостей оценивается кэфом около 1,2.