Прогноз редакции на матч Торино — Шахтер Солигорск

Прогноз, ставки и коэффициенты Торино — Шахтер Солигорск (08.08.19)

Торино — Шахтер Солигорск 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары «Пюник» — «Вулверхэмптон», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

«Торино» в прошлом раунде достаточно легко обыграл по сумме двух встреч венгерский «Дебрецен». «Шахтер» Солигорск в свою очередь переиграл в двухматчевом противостоянии датский «Эсбьерг». Текущий сезон в Лиге Европы для белорусской команды является 9-м кряду. В 8 прошлых розыгрышах ЛЕ «Шахтеру» удалось пройти дальше 3-го отборочного раунда лишь однажды. «Торино» является очевидным фаворитом данной пары: коэффициент на попадание итальянского клуба в следующий этап около единицы. В проход «Шахтера» Солигорск букмекеры почти не верят, коэффициент на то, что белорусы окажутся в этой паре сильнее близок к 10. На победу «Торино» в предстоящей игре ставить почти не имеет смысла, ведь коэффициент на это также в районе единицы. Триумф «Шахтера» в первой игре пары оценивается котировками, превышающими 25.

Статистика для ставок

В 34 последних матчах в Лиге Европы «Валлетта» ни разу не проиграла своим больше чем в 2 мяча. Таким образом, логично ставить на фору гостей (+2,5) с примерным коэффициентом 1,7.

Отметим, что в 4 последних матчах «Шахтера» Солигорск в Лиге Европы команды не обменивались забитыми голами. Котировки на «Обе забьют – нет» в предстоящем матче расположились в районе 1,4.

Торино — Шахтер Солигорск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Торино — Шахтер Солигорск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Торино — Шахтер Солигорск состоится в четверг 8 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Олимпико. В этой игре явным фаворитом является Торино, которому букмекеры прогнозируют крупную победу. Итальянский клуб играет в Лиге Европы впервые с 2015 года. Тогда он дошел до 1/8 финала и уступил по сумме двух встреч Зениту. В этом футбольном году туринцы стартовали со второго отборочного раунда и дважды крупно обыграли венгерский Дебрецен — 3:0 дома и 4:1 на выезде. В целом за все 16 матчей в Лиге Европы Торино потерпел только два поражения и одержал десять побед. Пять из десяти побед были крупными. А в 10 из 16 матчей он не пропускал ни одного гола. У себя дома Торино и вовсе не проиграл ни одного из восьми поединков в Лиге Европы, одержав шесть побед и семь раз оставляя собственные ворота в неприкосновенности.

Шахтер в выходные обыграл в Кубке Беларуси Гомельжелдортранс со счетом 2:1 и продлил свою беспроигрышную серию до девяти официальных матчей, семь из которых он выиграл. В Лиге Европы солигорский клуб играет с 2011 года и с тех пор не пропустил ни одного розыгрыша турнира. В прошлом сезоне он вылетел во втором отборочном раунде после двух встреч с Лехом. В этом футбольном году Шахтер стартовал с первого круга и сначала обыграл Хайбернианс, представляющий Мальту — дважды с одинаковым счетом 1:0, а затем оказался сильнее Эсбьерга — победа 2:0 дома и ничья 0:0 на выезде. В основное время Шахтер не проигрывает уже восемь матчей Лиги Европы кряду — пять побед и три ничьи. А из 14 предыдущих поединков он проиграл всего два и одержал семь побед. В гостях Шахтер выиграл половину из 12 предыдущих матчей, проиграв только четыре раза. Аналитики сайта считают, что даже если он и уступит в Турине, то с разницей не более, чем в два гола. Так что в данном случае можно поставить на его победу с форой (+2.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Торино — Шахтер Солигорск:

Победа Торино — 1.18, ничья — 6.54, победа Шахтера — 16.31.

Торино — Шахтер Солигорск. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Шахтера с форой (+2.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Торино со счетом 2:0 (коэффициент 4.80). Высоко котируется победа хозяев поля со счетом 1:0 или 3:0 (коэффициент 5.80). Ставки на выигрыш Шахтера с форой (+2.5) принимаются с коэффициентом 1.48.

Прогноз редакции на матч Торино — Шахтер Солигорск

“Торино” в минувшем чемпионате серии “А” занял 7 место, получив право сыграть в Лиге Европы. Итальянцы уже прошли один раунд турнира, не оставив никаких шансов венгерскому “Дебрецену” (7:1 по сумме двух матчей).

“Шахтёр” уже сыграл 4 матча в текущем розыгрыше ЛЕ. Сначала дважды был обыгран с одинаковым счетом 1:0 скромный мальтийский “Хибернианс”, затем по сумме двух матчей клуб из Солигорска был сильнее датского “Эсбьерга” (2:0).

Ориентировочные составы на матч Дебрецен — Торино:

«Торино» (3-4-3): Сиригу – Бремер, Нкулу, Иццо – Де Сильвесте, Меите, Лукич, Ансальди – Фальке, Дзадза, Белотти

Не сыграют: —

"Шахтер" (4-4-2): Климович — Рыбак, Матвейчик, Антич, Татарков — Нгоме, Сзоке, Сачивко, Ковалев — Селява, Януш

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Торино” — “Шахтёр Солигорск”:

Чемпионат в Италии еще не стартовал и «Торино» вкатывается в сезон играя товарищеские матчи. Два тренировочных матча “Торино” завершил с ужасающими счетами для итальянских команд из низших дивизионов, выиграв эти игры 18:1 и 15:0!

В Белоруссии чемпионат в самом разгаре, клуб из Солигорска после 14 игр занимает 3 место, имея в своем активе 31 очко. В минувший уик-энд “Шахтер” одержал в гостях победу над клубом “Локомотив Гомель” со счетом 2:1.

Исход данного противостояния ясен как Божий день, “Торино” на голову сильнее своего соперника, поэтому 2-3 гола хозяева поля точно забьют в ворота гостей. Может в ответ и “Шахтёр” ответить результативным ударом. Уверенно ставим на результативный футбол. Наш прогноз: ТБ 2.5 за 1.62

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«Торино» — «Шахтёр Солигорск». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Торино» забил семь голов сопернику в прошлом раунде за два матча, но могут ли «быки» разгромить и «Шахтер» 8 августа – мы дали ответ в прогнозе.

Торино

В прошлом сезоне «Торино» финишировал на седьмой строчке в Серии А, но в Лиге Европы все-таки оказался благодаря отказу «Милана». Первым препятствием команды Вальтера Мадзарри на пути к групповому этапу стал венгерский «Дебрецен». Дома «быки» выиграли 3:0, но на достигнутом не остановились, переиграв соперника 4:1 и в гостях.

Возьмет ли «Шахтер» итальянского быка за рога?

«Торино»

В четверг, 8 августа, «Торино» на своем поле примет солигорский «Шахтер» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Футболисты «Торино», стартовав в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, уверенно прошли венгерский «Дебрецен», который разгромили как у себя дома (3:0), так и в гостях (4:1).





Результативность «быков» совершенно не удивила, ведь в летних товарищеских встречах с «Бормьезе» (18:1), «Мерано» (15:0) и «Патрией» (3:2) они тоже забивали много.













В прошлом сезоне Серии А «бордовые» финишировали на седьмом месте, но могли оказаться выше, если бы стабильно играли весь год, а не только вторую половину, когда потерпели всего три поражения.





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Лидерами нынешней команды Вальтера Маццарри остаются нападающие Симоне Дзадза и Андреа Белотти.







«Шахтер»



Солигорский «Шахтер» начал свой турнирный путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором обыграл мальтийский «Хайбернианс» (1:0 и 1:0).





Во втором раунде белорусская команда прошла датский «Эсбьерг», у которого выиграла на своем поле (2:0), после чего разошлась миром в Дании (0:0).









В чемпионате Белоруссии «горняки» занимают третье место, отставая только от БАТЭ и брестского «Динамо». При этом «Шахтер» провел на две игры меньше, чем лидер, так что теоретически может приблизиться к нему вплотную.





Отметим, что «Шахтер» тренирует известный в России специалист Сергей Ташуев.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торино» — 1.23, победа «Шахтера» — 23.00, ничья — 7.60.





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Фаворит в данной паре очевиден. «Быки» серьезно настроились на Лигу Европы, что показали игры против «Дебрецена», и нам кажется, что они не будут сбавлять обороты, тем более что экономить силы на Серию А нет никакого смысла.









По меркам чемпионата Белоруссии «горняки» — серьезная сила, но в Европе они вряд ли способны на равных соперничать с представителями Италии, Испании, Англии или Германии. Наш прогноз — «победа «Торино» с форой -2» за 1.75.









Еще один вариант — «тотал больше 3» за 1.90. «Торино» будет нацелен на чужие ворота, так что ждем результативного матча.