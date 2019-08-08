«СКА» — «Авангард». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч СКА – «Авангард» (08.08.2019)

Хоккей. Sochi Hockey Open.

СКА – «Авангард»

Арена: «Шайба» (Сочи, Россия)

08.08.2019. 19:30 МСК.

Учитывая финальную серию прошлого сезона, хоккеисты «Авангарда» не могут выиграть уже семь матчей кряду. Смогут ли подопечные Боба Хартли прервать эту неудачную серию, обыграв в предстоящем поединке СКА? Мы считаем, армейцы не допустят этого!

Форма команды СКА

Первые шаги у руля СКА даются Алексею Кудашову очень непросто. В стартовом матче предсезонной подготовки армейцы противостояли хозяевам Sochi Hockey Games и до 46-й минуты даже не могли забросить первую шайбу, а когда Виктор Тихонов всё же забил, было уже поздно, поражение – 1:2. Гораздо лучше начали игроки СКА поединок против рижан, когда во второй двадцатиминутке вели уже 4:1, однако умудрились упустить всё преимущество и проиграли – 5:6. Принципиальным для Алексея Кудашова был матч против его бывшего клуба «Локомотива»: здесь-то армейцы настроились должным образом и не оставили «железнодорожникам» ни единого шанса на успех – 4:0. Как итог, СКА постепенно прибавляет, но до оптимальной формы им ещё далеко.

Форма команды «Авангард»

Свою последнюю победу подопечные Боба Хартли одержали в затяжном матче в Уфе, когда точный бросок Алексея Бондарева на 110-й минуте вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. С тех пор «ястребы» проиграли все четыре поединка ЦСКА, а теперь не знают радости побед и на Sochi Hockey Open. В стартовой встрече омичи без шансов уступили «Локомотиву» – 1:3, затем едва не спаслись в игре с олимпийской сборной России, но не спаслись – 3:4, а накануне случилось поражение от хозяев турнира ХК «Сочи» – 1:3. Очевидно, что игроки сейчас находятся под серьёзными нагрузками, а манера игры «Авангарда» предполагает высокую интенсивность и отличное физическое состояние.

История личных встреч между СКА и «Авангардом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 22 очные встречи. На счету омичей восемь побед, а петербургский клуб был сильнее в 14 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне армейцев – 65:51. В минувшем сезоне соперники встречались дважды, и оба раза победу праздновали игроки «Авангарда» – 3:2 и 2:0.

Ставки и прогнозы от профессионалов

СКА и «Авангард» на Sochi Hockey Open не могут похвастаться своими результатами: лишь одна победа за весь турнир на двоих. Тем не менее, армейцы показывают весьма неплохую игру и прибавляют от матча к матчу, а вот «ястребы» пока что совсем ничего показать не могут. Подопечные Боба Хартли выглядят очень уставшими, а с той манерой игры, что предлагает омичам тренерский штаб, рассчитывать на успех можно только в идеальном физическом состоянии. Как итог, напрашивается ставка