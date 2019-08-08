«Спарта Прага» – «Трабзонспор». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

«Спарта Прага» — «Трабзонспор». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Спарта Прага — Трабзонспор 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Университатя» — АЕК, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

По итогам прошлого сезона пражская «Спарта» заняла 3-е место в чемпионате Чехии, что позволяет ей начинать свой путь в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда. «Трабзонспор» занял 4-е место в минувшем сезоне чемпионата Турции и тоже только начинает свою еврокубковую кампанию. Выделить фаворита в данной паре непросто даже букмекерам, которые предлагают на проход каждой из команд в следующий раунд почти равные котировки в районе 1,9. Одержать победу в Чехии больше шансов имеет «Спарта» Прага, поставить на успех которой можно с примерным коэффициентом 2,2. Взять победу «Трабзонспора» можно почти за 3,6.

Статистика для ставок

«Спарта» Прага не выиграла в 6 из 7 последних матчей в Лиге Европы. Быть может турецкой команде удастся как минимум не проиграть в предстоящей встрече. Поставить на победу гостей или ничью можно приблизительно за 1,7.

В 4 из 5 последних матчей «Спарты» Прага и «Трабзонспора» в Лиге Европы было забито не более 2 голов. Вероятно, первая встреча этой пары выдастся небогатой на голы. Котировки на «Тотал меньше 2,5» расположились в районе 1,7.

Спарта Прага — Трабзонспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Спарта Прага — Трабзонспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Спарта Прага — Трабзонспор состоится в четверг 8 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Дженерали Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Спарту, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. В воскресенье она проводила очередной матч чемпионата Чехии и разгромила на своем поле Прибрам со счетом 3:0 — дублем в этой игре отметился Гелор Канга, выступавший в 2012-2016 годах за Ростов. Это был четвертый официальный матч Спарты с начала сезона и ее вторая победа. В обоих выигранных поединках пражане оставляли собственные ворота в неприкосновенности. Также надо отметить, что в трех последних встречах они забивали минимум по два гола. Спарта, одна из тех команд, которые приняли участие во всех розыгрышах Лиги Европы. В прошлом сезоне она выступила в турнире очень неудачно и вылетела уже во втором отборочном раунде, проиграв по сумме двух встреч Спартаку из Субботицы. Немногим лучше был ее результат годом ранее — вылет в третьем отборочном раунде после пары встреч с Црвеной Звездой. В целом Спарта выиграла только один из семи последних матчей в Лиге Европы, проиграв пять раз. Для сравнения, перед этим она одержала четыре кряду победы в этом турнире. А на своем поле пражане уступили всего в одном из семи предыдущих матчей в Лиге Европы, пять раз победив и один раз сыграв вничью.

Трабзонспор в этом сезоне еще не провел ни одного официального матча. В Лиге Европы он играет впервые с 2015 года — тогда турецкий клуб прошел Дифферданж, но уступил в третьем отборочном раунде Работничкам из Македонии. За девять последних матчей в Лиге Европы Трабзонспор одержал только три победы и потерпел четыре поражения. В каждом проигранном поединке он оставался без забитых голов. На выезде после пяти подряд побед Трабзонспор выиграл всего два из девяти последних матчей, три раза сыграв вничью и четыре раза проиграв. В шести из девяти этих встреч он не забивал ни одного гола. Специалисты сайта считают, что Спарта оправдает статус фаворита в этом матче и при этом забьет в ворота Трабзонспора больше одного мяча. Велика вероятность, что она выиграет с преимуществом не менее, чем в два гола, что существенно повысит ее шансы на выход в отборочный плей-офф Лиги Европы.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Спарта Прага — Трабзонспор:

Победа Спарты — 2.07, ничья — 3.38, победа Трабзонспора — 3.59.

Спарта Прага — Трабзонспор. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Спарты; индивидуальный тотал Спарты больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.30). На втором месте по популярности победа Спарты 1:0 (коэффициент 6.40). Ставки на индивидуальный тотал Спарты больше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 2.23.

«Спарта Прага» – «Трабзонспор». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд.

«Спарта Прага» – «Трабзонспор»

Прага. Стадион: «Дженерали Арена». 08.08.2019. 19:00 (МСК)

В 3-м раунде квалификационного раунда Лиги Европы сойдутся 3-я команда Чехии и 4-я команда Турции. Сумеет ли «Спарта» обеспечить достаточный гандикап перед ответным матчем или «Трабзонспор» подтвердит звание фаворита противостояния?

Форма «Спарты»

«Спарта» завершила прошлый сезон на 3-м месте. В нынешнем сезоне «Спарта» сыграла 4 официальных матча на внутренней арене, в отличие от «Трабзона», который не провел еще ни одного официального матча. «Спарта» начала сезон с неожиданного поражения от «Словацко» дома со счетом 0:2. Затем последовала беспроигрышная серия из 3 матчей подряд, в которых было одержано 2 победы, включая над крепким «Яблонцем», и 1 ничья. После 4 туров «Спарта» идет на 4-м месте, что на самом деле неплохо, учитывая поражение в 1-м туре, которое является недоразумением, нежели закономерностью. В начале сезона всегда случаются какие-то сенсации, но сейчас «Спарта» набрала хорошую форму.

Форма «Трабзонспора»

«Трабзонспор» готовился к еврокубковой кампании через контрольные матчи. Турецкий клуб провел 4 контрольных матча и 4 раза сыграл вничью. Из относительно сильных соперников стоит выделить «Хоффенхайм», с которым выдали сумасшедший матч – 3:3 и «Парму» — 2:2. Оборона «Трабзона» не является оплотом надежности и неприступности, но с атаками проблем никаких нет. Поэтому стоит ожидать зрелищной зарубы.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Спарта» является фаворитом матча из-за статуса хозяина поля, а также из-за того, что «Спарта» уже вкатилась в сезон в отличие от «Трабзона». Поэтому мы полагаем, что «Спарта» одержит победу в первом матче. БК





Продлит ли «Трабзонспор» свою беспроигрышную серию?

В четверг, 8 августа, в рамках первого поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Спарта» дома сразится с турецким «Трабзонспором». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на



«Спарта» в новом сезоне успела провести четыре официальных поединка, которые пришлись на игры чемпионата страны, где она набрала семь очков и идет четвертой.









На старте сезона 12-кратный чемпион Чехии проиграл на своем поле «Словацко» со счетом 0:2, но затем команда не проигрывает. Были побеждены «Яблонец» (2:0) и «Примбрам» (3:0) на своей территории, и сыграли вничью с «Ческе Будейовице» (2:2) в гостях.







«Трабзонспор»



«Трабзонспор» по итогам чемпионата Турции сезона-2018/19 финишировал на четвертой строке, но отставание от первого «Галатасарая» составило всего шесть очков.









Новое турецкое первенство еще не стартовало, поэтому «бордово-голубые» проводили только товарищеские встречи, коих набралась четыре, где во всех они сыграли вничью.





Сперва «штормы» расписали мировую с венгерским «Халадаш» (0:0), затем состоялась ничья с немецким «Хоффенхаймом» (3:3), а в двух последних играх они не выявили победителя в поединках с итальянской «Пармой» (2:2) и «Вероной» (1:1).





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Отметим, что с учетом всех турниров у «Табзонспора» на данный момент 15-матчевая беспроигрышная серия.







Прогноз на «Спарта» Прага — «Трабзонспор»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Спарты» предлагают — 2.30.









На викторию «Трабзонспора» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.





Эти команды приблизительно равные по силе, но у чехов есть большие проблемы с составом (много травмированных), поэтому мы отдаем предпочтение «Трабзонспору».





Прогноз редакции на матч Спарта Прага — Трабзонспор

“Трабзонспор” пытается решить проблему в атакующей линии, поэтому арендовал нападающего “Кристал Пэлас”. Норвежец Александер Серлот переехал в Турцию на правах аренды, так что в его интересах проявить себя. Чемпионат еще не стартовал, поэтому дебют форварда состоится в еврокубках. “Бордово-голубые” сойдутся со “Спартой”, которая уже показывает прекрасные результаты во внутреннем первенстве и кажется, что готова сделать все для достижения своей цели — пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Ориентировочные составы на матч Спарта — Трабзонспор:

“Спарта” (4-5-1): Нита — Ханусек, Коста, Стетина, Сачек — Крежчи, Плавсич, Канга, Травник, Хлозек — Козак

Не сыграют: —

“Трабзонспор” (4-5-1): Чакыр — Новак, Билгин, Туркмен, Асан — Акпинар, Эрдоган, Авдияй, Канбаз, Анджусич — Серлот

Не сыграют: —

Прогноз на матч Спарта — Трабзонспор:

Турки не отдадут свое место под солнцем без боя, поэтому мы не сомневаемся в высоком накале в этой игре. Даже в гостях футболисты “Трабзонспора” должны действовать агрессивно, ведь правило выездного гола еще не отменили, а значит забитый мяч на чужой арене все еще ценится намного больше, чем у себя дома. Кроме того, назвать оборону “Спарты” непроходимой никак не получится, так что можно рассчитывать на большое количество опасных момент в обе стороны. Мы рекомендуем поставить на “обе забьют” с коэффициентом 1,86