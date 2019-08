«Антверпен» — «Виктория Пльзень». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Антверпен» (Бельгия) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

Брюссель, Бельгия. Стадион «Руа Бодуэн». 08.08.2019. 20:30 МСК.

Судья: Йенс Моэ (Дания)

В третьем раунде квалификационной стадии Лиги Европы бельгийский «Антверпен» встретится с «Викторией Пльзень» из Чехии. «Антверпен» прекрасно начал новый чемпионат Бельгии, в то время как чешский клуб не порадовал выступлениями в квалификации Лиги чемпионов.

«Антверпен» в предыдущем чемпионате Бельгии показал добротный футбол и смог пробиться в чемпионский раунд, где смог составить конкуренцию «Генту» и «Стандарду». В итоге, клуб с 39 очками оказался на четвёртой позиции, которая дала путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Антверпен» отлично начал новый сезон в Бельгии, одержав две победы с одинаковым счётом 4:1. На выезде команда не оставила шанса «Эйпену», а в родных стенах оказалась сильнее «Васланд-Беверен».

В данный момент лишь «Брюгге» опережает «Антверпен» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Во время предсезонного турне команда сыграла шесть встреч, в которых одержала две победы, четыре раза был зафиксирован ничейный результат. В предстоящем еврокубковом матче команде не поможет ганский защитник Дэниел Опаре, под вопросом участие Мартинга Хонгла.

Чешский клуб по результатам минувшего сезона получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Команде пришлось встретиться с греческим «Олимпиакосом». В Чехии команды не смогли порадовать фанатов забитыми голами, а матч в Греции получился результативным. «Олимпиакос» на своём поле просто размазал соперника, на табло был зафиксирован результат 4:0, но он не передал картины этой встречи.

Преимущество греческой команды было просто громадным над «Викторией», возьмём к примеру количество ударов по воротам: устрашающие 29 против жалких 4. «Пльзень» ничего не смогла противопоставить грекам. Теперь же «Виктория» постарается пробиться хотя бы в групповую стадию Лиги Европы. В чемпионате Чехии «Виктория» сыграла четыре матча, в которых набрала десять очков. Команда идёт на втором месте вслед за «Славией». В предстоящем матче с «Антверпеном» тренерский штаб клуба не сможет рассчитывать на Богеля, Чермака, Экпая и Губника.

Это будет первая игра между командами в истории.

В минувшем сезоне кубковые выездные матчи «Виктории Пльзень» получались весьма результативными (3,3 гола в среднем за игру).

«Антверпен» показывает уверенную игру на старте нового чемпионата Бельгии, но в предстоящей встрече команду ждёт более серьёзный соперник в лице «Виктории Пльзень». Чешский клуб не собирается оставаться без еврокубков и постарается добиться хорошего результата в Бельгии. На этот матч предлагаем поставить на следующие варианты.

Первый тайм тотал больше 1 с коэффициентом 1.83



Клуб Антверпен после ста лет в обед наконец-то возвратился в еврокубки, что, наверное, стало настоящим событием для болельщиков и самих футболистов данного некогда грозного бельгийского коллектива. В связи с чем я сильно сомневаюсь, что игроки хозяев стадиона посмеют здесь испортить праздник для всего города, который наверняка от мала до велика ждёт предстоящего матча!

Но всё это лирика, а ведь сама суть состоит в том, что Антверпен и впрямь тут способен добиться максимально положительного итога. По крайней мере, атака у подопечных Ласло Белени находится на текущий момент практически в идеальном состоянии, забившая в двух стартовых турах нового чемпионата Бельгии аж 8 мячей в ворота Ваасланда-Беверена (4:1) и Эйпена (4:1)!!

Что касается Виктории, то серебряный призёр Чехии неожиданно легко сложил лапки кверху в двухраундовом единоборстве с греческим Олимпиакосом в рамках действующей селекции Лиги Чемпионов УЕФА. Разгромно уступив в пригороде Афин Пирее с результатом 0:4 после нулевой ничьей дома, продемонстрировав тем самым полное попустительство в собственных оборонительных порядках.

Считаю, что будет немного странновато, если рвущийся на всех парусах в интернациональный бой Антверпен не сможет здесь хотя бы единожды прорвать далеко не строгую защитную линию Виктории Пльзень!

8 августа в 20:30 (мск) в Брюсселе состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Хозяева ударно стартовали в национальном чемпионате и выиграли два матча с общим счётом 8:2. «Антверпен» смело лез в атаку, высоко прессинговал, подолгу держал мяч и постоянно плёл кружева рядом с чужими воротами. Чехи, конечно, так наглеть не позволят, но в целом «Виктория» любит действовать вторым номером, поэтому без проблем отдаст инициативу в разумных пределах.

Отвечать контратаками и выплёвывать мяч на высоченных форвардов, которые скидывают его на ход полузащитникам в свободные зоны — главная забава гостей. Они без проблем найдут моменты и сложат минимум один гол, тем более выездной мяч всегда приоритетен в первой игре.

⏱ | Second half just started. Let's get it done. ❤️



Антверпен — Виктория Пльзень. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Антверпен — Виктория Пльзень состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Король Бодуэн.

В этой паре букмекеры оценивают шансы соперников как равные, но в отдельно взятом первом поединке фаворитом считается Антверпен. Бельгийский клуб в этом сезоне провел два официальных матча и оба выиграл с одинаковым счетом 4:1 — в гостях у Эйпена и дома у Васленд-Беверена в чемпионате страны. В Лиге Европы он сыграет впервые и хорошим результатом для него станет выход в групповой турнир.

Виктория в выходные сыграла вничью 0:0 в гостях у Богемианс в чемпионате Чехии. Во второй раз подряд она не смогла забить. Международный сезон Виктория начинала в Лиге чемпионов и там уступила по сумме двух встреч первому же сопернику — греческому Олимпиакосу (ничья 0:0 дома и поражение 0:4 на выезде). В Лиге Европы в прошлом сезоне она стартовала с 1/16 финала, попав туда с третьего места в группе главного Еврокубка, и уступила на этой стадии загребскому Динамо. В целом за девять последних матчей в Лиге Европы Виктория одержала шесть побед и потерпела только два поражения. А вот в гостях она выиграла только 1 из 13 предыдущих поединков, проиграв восемь раз. В семи встречах на данном отрезке Виктория не забивала ни одного гола. Эксперты сайта считают, что Антверпен в лучшей форме, чем Виктория, судя по его первым результатам в сезоне, так что он может выиграть дебютный матч в Лиге Европы. Выгодной будет ставка на его выигрыш с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Антверпен — Виктория Пльзень:

Победа Антверпена — 2.30, ничья — 3.33, победа Виктории — 3.08.

Антверпен — Виктория Пльзень. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Антверпена с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Антверпена 1:0 (коэффициент 8.10). Ставки на выигрыш хозяев поля с нулевой форой принимаются с котировкой 1.69.

Прогноз редакции на матч ФК Антверпен — Виктория Пльзень

В сезоне 2018/2019 ЦСКА обыграл мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” со счетом 3:0, но не смог выйти даже в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место в группе. Виной тому — чешская “Виктория”, забравшаяся на третью строчку. Но в новом сезоне чехи останутся без визита к мадридскому “Реалу” или “ПСЖ”. Команда Павла Врбы во втором квалификационном раунде уступила “Олимпиакосу” по сумме двух матчей — 0:4. Теперь чехов ожидает встреча с бельгийским “Антверпеном” в третьем раунд отбора в Лигу Европы.

Ориентировочные составы на матч Антверпен — Виктория

"Антверпен" (4-2-3-1): Болат — Сек, Бута, Батубинсика, Юклеред — Де Сар, Хайреманс — Харун, Родригес, Рафаэлов — Мбокани

Не сыграют: —

"Виктория" (4-5-1): Грушка — Перника, Ржезник, Брабец, Глоушек — Грошовский, Калвач, Копич, Михалик, Каямба — Крменчик

Не сыграют: —

Прогноз на матч Антверпен — Виктория:

“Олимпиакос” отправил “Викторию” в мощнейший нокдаун. Греки забили все 4 гола во втором тайме второго матча. После такого разгрома чехи не смогли собраться и обыграть в национальном чемпионате скромный “Богемианс” со дна турнирной таблицы — 0:0.

“Антверпен” в новом сезоне провел только две встречи и обе выиграл с одинаковым счетом 4:1, дело было в чемпионате, пострадали “Эйпен” и “Васланд-Беверен”. Бельгийцы видятся нам фаворитом в этой паре, наш прогноз — победа хозяев с форой (0) с коэффициентом 1,66.