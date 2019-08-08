Прогноз Антверпен — Виктория Пльзень (08.08.19), ставки и коэффициенты

«Антверпен» — «Виктория Пльзень». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Антверпен» (Бельгия) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

Брюссель, Бельгия. Стадион «Руа Бодуэн». 08.08.2019. 20:30 МСК.

Судья: Йенс Моэ (Дания)

В третьем раунде квалификационной стадии Лиги Европы бельгийский «Антверпен» встретится с «Викторией Пльзень» из Чехии. «Антверпен» прекрасно начал новый чемпионат Бельгии, в то время как чешский клуб не порадовал выступлениями в квалификации Лиги чемпионов.

«Антверпен»: пробиться в групповую стадию Лиги Европы

«Антверпен» в предыдущем чемпионате Бельгии показал добротный футбол и смог пробиться в чемпионский раунд, где смог составить конкуренцию «Генту» и «Стандарду». В итоге, клуб с 39 очками оказался на четвёртой позиции, которая дала путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Антверпен» отлично начал новый сезон в Бельгии, одержав две победы с одинаковым счётом 4:1. На выезде команда не оставила шанса «Эйпену», а в родных стенах оказалась сильнее «Васланд-Беверен».

В данный момент лишь «Брюгге» опережает «Антверпен» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Во время предсезонного турне команда сыграла шесть встреч, в которых одержала две победы, четыре раза был зафиксирован ничейный результат. В предстоящем еврокубковом матче команде не поможет ганский защитник Дэниел Опаре, под вопросом участие Мартинга Хонгла.

«Виктория Пльзень»: реабилитироваться за неудачные выступления

Чешский клуб по результатам минувшего сезона получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Команде пришлось встретиться с греческим «Олимпиакосом». В Чехии команды не смогли порадовать фанатов забитыми голами, а матч в Греции получился результативным. «Олимпиакос» на своём поле просто размазал соперника, на табло был зафиксирован результат 4:0, но он не передал картины этой встречи.

Преимущество греческой команды было просто громадным над «Викторией», возьмём к примеру количество ударов по воротам: устрашающие 29 против жалких 4. «Пльзень» ничего не смогла противопоставить грекам. Теперь же «Виктория» постарается пробиться хотя бы в групповую стадию Лиги Европы. В чемпионате Чехии «Виктория» сыграла четыре матча, в которых набрала десять очков. Команда идёт на втором месте вслед за «Славией». В предстоящем матче с «Антверпеном» тренерский штаб клуба не сможет рассчитывать на Богеля, Чермака, Экпая и Губника.

«Антверпен» — «Виктория Пльзень»: примечательные факты

Это будет первая игра между командами в истории.

В минувшем сезоне кубковые выездные матчи «Виктории Пльзень» получались весьма результативными (3,3 гола в среднем за игру).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Антверпен» — «Виктория Пльзень»

«Антверпен» показывает уверенную игру на старте нового чемпионата Бельгии, но в предстоящей встрече команду ждёт более серьёзный соперник в лице «Виктории Пльзень». Чешский клуб не собирается оставаться без еврокубков и постарается добиться хорошего результата в Бельгии. На этот матч предлагаем поставить на следующие варианты.

Первый тайм тотал больше 1 с коэффициентом 1.83



Антверпен

Клуб Антверпен после ста лет в обед наконец-то возвратился в еврокубки, что, наверное, стало настоящим событием для болельщиков и самих футболистов данного некогда грозного бельгийского коллектива. В связи с чем я сильно сомневаюсь, что игроки хозяев стадиона посмеют здесь испортить праздник для всего города, который наверняка от мала до велика ждёт предстоящего матча!

Но всё это лирика, а ведь сама суть состоит в том, что Антверпен и впрямь тут способен добиться максимально положительного итога. По крайней мере, атака у подопечных Ласло Белени находится на текущий момент практически в идеальном состоянии, забившая в двух стартовых турах нового чемпионата Бельгии аж 8 мячей в ворота Ваасланда-Беверена (4:1) и Эйпена (4:1)!!

Виктория Пльзень

Что касается Виктории, то серебряный призёр Чехии неожиданно легко сложил лапки кверху в двухраундовом единоборстве с греческим Олимпиакосом в рамках действующей селекции Лиги Чемпионов УЕФА. Разгромно уступив в пригороде Афин Пирее с результатом 0:4 после нулевой ничьей дома, продемонстрировав тем самым полное попустительство в собственных оборонительных порядках.

Прогноз

Считаю, что будет немного странновато, если рвущийся на всех парусах в интернациональный бой Антверпен не сможет здесь хотя бы единожды прорвать далеко не строгую защитную линию Виктории Пльзень!

Прогноз на

матч

«Антверпен» — «Виктория» 8 августа

8 августа в 20:30 (мск) в Брюсселе состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч «Антверпен» — «Виктория»

Хозяева ударно стартовали в национальном чемпионате и выиграли два матча с общим счётом 8:2. «Антверпен» смело лез в атаку, высоко прессинговал, подолгу держал мяч и постоянно плёл кружева рядом с чужими воротами. Чехи, конечно, так наглеть не позволят, но в целом «Виктория» любит действовать вторым номером, поэтому без проблем отдаст инициативу в разумных пределах.

Отвечать контратаками и выплёвывать мяч на высоченных форвардов, которые скидывают его на ход полузащитникам в свободные зоны — главная забава гостей. Они без проблем найдут моменты и сложат минимум один гол, тем более выездной мяч всегда приоритетен в первой игре.