Прогноз, ставки и коэффициенты Маккаби Тель-Авив — Судува (08.08.19)

Прогноз редакции на матч Маккаби Тель-Авив — Судува Мариямполе

На стадии третьего раунда квалификации Лиги Европы к командам, которые борются за попадание в групповой этап, присоединяются и неудачники из Лиги чемпионов. “Маккаби” Тель-Авив вылетел из турнира рангом выше, израильтяне проиграли румынскому “ЧФР Клуж” — 2:3 и теперь сыграют с литовской “Судувой”, оказавшейся слабее “Црвены Звезды” в первом раунде Лиги чемпионов. Затем команда из Балтики во втором раунде уничтожила сан-маринский “Тре Пенне” 10:0 по сумме двух матчей.

Ориентировочные составы на матч Маккаби Тель-Авив — Судува:

"Маккаби" (4-2-1-3): Янниотис — Кандил, Жаир, Давидзада, Пивен-Бахтияр — Перетц, Глазер — Рикан — Миха, Шехтер, Блэкмен

Не сыграют: —

"Судува" (5-3-2): Кардум — Живанович, Керла, Шврлюга, Янкаускас, Матулявичюс — Чадженович, Вербицкас, Тадич — Голубицкас, Топчагич

Не сыграют: —

Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Судува:

В начале июля литовский чемпионат ушел в отпуск, а “Судува” расположилась на самом верху турнирной таблицы. “Маккаби” же напротив начал сезон на старте второго месяца лета, выиграв Суперкубок Израиля.

“Судува” заслуженно занимает первое место в национальном первенстве, даже на выезде у них не возникает проблем с соперниками — шесть последних гостевых встреч завершились победами. Но как только дело дошло до команды более высокого уровня — “Црвены Звезды”, то тут случилось поражение. Не помогла даже игра в пять защитников. “Маккаби” по уровню сопоставим с сербами и даже действует в схожей манере — с активными флангами и грамотной позиционной атакой, однако их оборона три игры кряду допускает просчеты, которые приводят к голевым моментам. Воспользуемся этим и поставим “Обе забьют” с коэффициентом 2,04.

Сделать ставку без риска

Повторить



Маккаби Тель-Авив — Судува 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В этом противостоянии сойдутся действующие чемпионы своих стран. «Маккаби» попал в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы из 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором израильтяне по сумме двух матчей уступили румынскому «Клужу». «Судува» в этом еврокубке играет со 2-го раунда, где легко прошла сан-маринский «Тре Пенне» с общим счетом 10:0. Начинали литовцы европоход с 1-го этапа Лиги чемпионов, но не смогли одолеть сербскую «Црвену Звезду».

О матче

Бесспорными фаворитами первого матча являются игроки из Тель-Авива. Победа израильтян оценивается по крайне низким показателям. «Маккаби» гораздо опытнее соперника и, начиная с сезона 2010/11, играет в еврокубках на постоянной основе (исключение – розыгрыш 2012/13). За это время команда стабильно проходила 3-й квалификационный этап и попадала либо в групповой раунд одного из еврокубков, либо уступала в плей-офф. «Судува» также частый гость еврокубков. Только вот далее 2-го отборочного этапа стала заходить лишь с сезона 2017/18. В двух предыдущих розыгрышах Лиги Европы литовцы дважды подряд остановились на раунде плей-офф.

Статистика для ставок

Вряд ли «Судува» сможет забить в первом тайме. В предыдущих 8 выездных матчах в еврокубках литовцы смогли забить в первые 45 минут лишь 1 раз. Израильтяне на своем поле в последних 12 играх пропустили в первой половине матча 4 раза.

Также литовцы могут отличиться малым количеством угловых. В последних 5 выездных матчах в еврокубках «Судува» 4 раза не смогла подать ни одного корнера. Не дают много подавать у своих ворот израильтяне. В предыдущих 5 домашних матчах в обоих турнирах «Маккаби» позволило соперникам подать больше 3 угловых лишь 1 раз.

Маккаби Тель-Авив — Судува. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Маккаби Тель-Авив — Судува. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Маккаби Тель-Авив — Судува состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Виннер. В этой игре явным фаворитом является Маккаби, которому букмекеры пророчат победу с крупным счетом. Израильтяне начинали сезон в Лиге чемпионов, но проиграли по сумме двух встреч румынскому ЧФР — поражение 0:1 в гостях и ничья 2:2 дома. В Лиге Европы в прошлом сезоне они остановились в шаге от попадания в групповой турнир, уступив в отборочном плей-офф Сарпсборгу (поражение 1:3 на выезде и победа 2:1 дома). В целом за девять последних матчей во втором по значимости Еврокубке Маккаби уступил лишь раз и одержал пять побед. Перед этим он не побеждал в шести кряду матчах Лиги Европы — две ничьи и четыре поражения, и не забивал в пяти подряд поединках турнира. На своем поле Маккаби выиграл четыре предыдущих матча в Лиге Европы с общим счетом 7:2. А проиграл он только 2 из 13 последних поединков, одержав восемь побед.

Судува тоже начинала сезон в Лиге чемпионов и вылетела после пары встреч с Црвеной Звездой — ничья 0:0 дома и поражение 1:2 на выезде. В Лиге Европы на предыдущей стадии она прошла Тре Пенне, дважды победив со счетом 5:0. В прошлом сезоне Судува была близка к выходу в групповой турнир, но в отборочном плей-офф уступила Селтику. В целом она проиграла только 3 из 14 предыдущих матчей в Лиге Европы, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. На выезде литовский клуб выиграл три из семи последних матчей турнира, по два раза проиграв и сыграв вничью. Аналитики сайта считают, что шансы Судувы в предстоящей игре против Маккаби недооценены и если она и проиграет, то с разницей не более, чем в один мяч. Так что в данном случае можно поставить на победу гостей с форой (+1.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Маккаби Тель-Авив — Судува:

Победа Маккаби — 1.21, ничья — 6.54, победа Судувы — 12.38.

Маккаби Тель-Авив — Судува. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Судувы с форой (+1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Маккаби со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на победу Судувы с форой (+1.5) можно с коэффициентом 2.23.

Маккаби Тель-Авив

Маккаби вылетел из лиги чемпионов проиграв Клужу 3-2 по сумме 2х матчей. И оба гола он пропустил на своём поле. В собственном чемпионате клуб из столицы Израиля отличается довольно надёжной обороной. Всего 17 голов он пропустил в прошлом чемпионате состоявшем из 36 туров .Ну так то в Израиле. А вот на международной арене сыграв этим летом 5 матчей пропускал во всех без исключения. Даже бельгийский клуб 2й лиги Сен-Жилуаз дважды расписался в воротах израильтян.

Судува

Судува прогнозируемо вылетела из лиги чемпионов, там ей в соперники сразу Црвена Звезда попалась. Мягко говоря не подарок команда. Хотя дома литовцы сумели удержать нули на табло, в гостях проиграли. Но проиграли скромно и свой гол забили 2-1. А уже в лиге Европе вынесли клуб из Сан-Марино Тре-Пенне. Да как вынесли, оба матча по 5-0 выиграли. Да Сан-Марино есть Сан-Марино, далеко ему ещё до приличных результатов в еврокубках. Но ведь и прибалты не Барселона.

Прогноз

Барселона не Барселона а литовский чемпион прибарахлился в атаке к еврокубкам довольно основательно. Так, были приобретены боснийский форвард Топкаджич. 8 голов уже забил в 11 матчах чемпионата Литвы. И 3 гола в последней игре Тре-Пенне. Хорватский нападающий Тадич. Тоже в ворота Тре Пенне забивал. Канадский форвард Рикетс. Сыграв 15 игр за Судува 8 раз уже отличился.

Сценарий матча понятен, гости выставят «автобус» хозяева будут его ломать. Сумеют ли? А кто его знает может сумеют может нет. Судува показала в матчах против сербов в л.ч., что просто так её обыграть не получится. Но Маккаби заигрываясь в своих атаках, они будут на протяжении всего матча можно не сомневаться. Сам того не замечая будет оставлять массу открытых зон в своих тылах. А забегать в эти зоны как я заметил выше у прибалтов сейчас есть кому. И вполне вероятно, что гости гол забить сумеют. В Белграде смогли, почему бы не забить и в Тель-Авиве? Судува забивает в 13 из последних 15 своих гостевых матчей.

Возникает вопрос почему тогда не обе забьют? А вдруг прибалты сумеют выстоять. КФ на их гол здесь указан. А на обе забьют примерно 1.9, 1.95. Разница не большая, риск в 2 раза больше. Зачем его так сильно, риск этот. увеличивать меньше чем из-за 2х десятых в коэффициенте? Вот и я думаю, что не зачем.