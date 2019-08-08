Прогноз редакции на матч Фейеноорд Роттердам — Динамо Тбилиси

«Фейеноорд» — «Динамо Тбилиси». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 08.08.2019

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 08.08.2019

07.08.2019 21 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский Фейеноорд и Тбилисское Динамо. Эта встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

П1 (1.34) Х (5.65) П2 (7.80) Фейеноорд Динамо Тбилиси Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Де Куйп». Роттердам 08.08.2019 20:30



Ориентировочные составы на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси

Фейеноорд : Фейеноорд: Вермеер; Хапс, Ван дер Хейден, Боттегин, Юсте; Бюргер, Кокцу, Фер; Синистерра, Нарсинх, Бергёйс. Динамо Тбилиси : Динамо Тбилиси: Пералес; Рухая, Медиуб, Кобури, Каплиенко; Шишка, Кардава, Зария; Шулая, Куталия, Даффе.



История личных встреч

История личных встреч между Фейеноордом и Динамо Тбилиси не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Фейеноорд стал третьим в Голландском первенстве. Однако, в борьбе за чемпионство между ПСВ и Аяксом Фейеноорд вклиниться так и не смог. От чемпиона Роттердамский клуб отстал на 21 очко. В летнее трансферное окно Фейеноорд потерял многих лидеров и это сразу начало сказываться на результатах. Подопечные Стама проиграли во всех значимых товарищеских встречах, а в первом туре нового первенства Голландии дома не смогли обыграть Спарту, сыграв с ней вничью 2:2. Пока Фейеноорд не готов к сезону.

А вот у Тбилисского Динамо всё в полном порядке. Оно успешно преодолело две стадии квалификации Лиги Европы, обыграв сперва скромный Андоррский клуб Энгордани со счетом 7:0 по сумме двух матчей, а потом выбив мощную Азербайджанскую Габалу со счетом 5:0. Да и в первом туре Грузинского первенства Динамо обыграло Тбилисский Локомотив в дерби со счетом 6:0. С атакой у Грузинского клуба всё в полном порядке.

Прогноз: Динамо Тбилиси не развалится перед своим соперником. Мы ждём результативный поединок.

Интересные факты перед матчем

Динамо Тбилиси победило в восьми последних матчах кряду. Фейеноорд не знает побед на своем поле уже 5 игр подряд.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси будут:

Получи 100$ для ставки Получить Фейеноорд — Динамо Тбилиси Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.83 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Фейеноорд — Динамо Тбилиси Ставка: Тотал больше 2.5 гоов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Фейеноорд Роттердам — Динамо Тбилиси

“Фейеноорд” в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Голландии, что позволило ему начать выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. Соперником команды из страны тюльпанов станет тбилисское “Динамо”, которое начало свой путь в этом турнире с первого этапа. Сначала грузины обыграли андоррский “Энгордани” — 7:0 по сумме двух встреч, а затем лишили Азербайджан представителя во втором по значимости европейском турнире, “Габала” была побеждена с общим счетом 5:0.

Ориентировочные составы на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси

“Фейеноорд” (4-3-3): Вермер- Сен-Жюст, Хапс, ван дер Хейден, Боттегин — Фер, Кекчю, Бюргер — Бергёйс, Синистерра, Венте

Не сыграют: —

"Динамо" (4-3-3): Пералес — Кимадзе, Кобоури, Нинуа, Монгиль — Иашвили, Куталия, Папава — Кухианидзе, Кавтарадзе, Шенгелия

Не сыграют: —

Прогноз на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси:

Этим летом в “Фейеноорд” после путешествия в Англию вернулся полузащитник Лерой Фер. В минувшие выходные он отыграл все 90 минут в стартовом матче в национальном первенстве против “Спарты”. Как и положено в Голландии, встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Главный тренер “Фейеноорда” Яп Стам проповедует атакующие 4-3-3, поэтому и игра, которую ставит брутальный наставник, заточена на большое количество голов.

“Динамо” — это грузинская версия множества голландских команд. Здесь все те же 4-3-3 и много голов. “Орлы” забили в национальном чемпионате больше всех — 45 голов за 22 встречи. Больше двух взятий ворот за матч. Не ошибемся, если поставим на тотал больше 3 с коэффициентом 1,77.

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Фейеноорд

5 последних матчей подряд Фейеноорд не знает побед. В стартовавшем чемпионате Голландии в 1м туре у себя дома вырвал ничью у Спарты на 95й минуте. Хочу сразу отметить, что все эти 5 матчей Фейеноорд играл через «верх». А ещё в команде перемены. Яп Стам сменил этим летом на посту тренера Ван Бронкхорста

Динамо Тбилиси

Тбилисское Динамо будет уже 3й раунд играть в квалификации к лиге Европы. Сначала без особых проблем грузины выбили команду из Андоры Энгордани 6-0 и 0-1. А потом куда более крепкую азербайджанскую Габалу 0-2 и 3-0. В последнем матче разбили в дерби земляков из Локомотива 6-0. Как видим и грузины играют очень результативно и в 6 из 7 последних своих матчей тоже стандартный тотал пробивают.

В распоряжении испанского наставника Динамо Миранды, есть пара его земляков. Не самого высокого уровня надо сказать. Пералес играл в Химнастике, Монхеаль всего 5 матчей за Вальдолид сыграл. Есть такого же уровня француз. Этого мало, что бы тягаться на равных с бронзовым призёром чемпионата Голландии на его поле.

Прогноз

Я не зря заострил внимание на результативности. Исходя из имеющихся данных тут можно просто заиграть тб 2.5. К уже имеющимся фактам добавлю ещё, что голландцы 18 из 20 своих последних матчей играют тб 2.5. Но можно пойти и чуть дальше. Фейеннорд не выигрывает уже месяц это так. Но матчи то все кроме последнего были товарищескими. И соперники в них были при всём уважении к Динамо куда сильнее и авторитетнее. Зальцбург, Панатинайкос, Саутгемптон…. И одно дело подготовительный период к сезону, совсем другое игра в еврокубках. Тут настрой у голландцев будет совсем другой. В прошлом году они уже остались без евротурниров на осень вылетев из лиги Европы как раз вот на этой стадии. 2й раз подряд Фейеннорд себе наверняка такого свинства не позволит.

Яп Стам, со своими подопечными понимают, что в Грузии играть будет куда тяжелее и в силу географического положения и Динамо там будет биться до последнего. А значит задел общей победы надо делать дома и посолиднее. 2-3, а то и больше мячей хозяева тут вполне способны забить. Но учитывая их проблемы в обороне, Фейеноорд пропускает в 9 из 10 последних матчей, гол гостей тут очень даже возможен. Так, что зрители наверняка получат зрелищный матч и скорее всего порадуются победе своей команды. Слишком разный уровень, соперников, уровень чемпионатов в которых они играют. Всё это скажется и на игре и на результате.

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Фейеноорд» стартует в еврокубках с этой стадии благодаря бронзовым медалям в чемпионате Голландии. «Динамо» серебряный призёр национального первенства. В отличии от голландцев клуб из Грузии прошёл уже 2 стадии турнира. Более того, динамовцы выиграли все 4 игры и ни разу не пропустили.

О матче

Клуб из Роттердама 2-й сезон подряд выступает в ЛЕ. В прошлом году команда вылетела из еврокубков именно на этой стадии. В предыдущем розыгрыше ЛЕ грузины вылетели на первой же стадии. Букмекеры не имеют сомнений в фаворите матча и противостояния в целом. На то, что «Динамо» не проиграет, можно поставить с коэффициентом около 4,3. На победу «Фейеноорда» кэф всего 1,2. Шансы на дальнейший проход гостей оцениваются в районе 6,4.

Статистика для ставок

Команда Джованни ван Бронкхорста в ЛЕ пропускает уже 5 матчей кряду. Клуб из Тбилиси забивает в 6 еврокубковых играх подряд. Котировки на гол гостей в этой встрече составляют примерно 1,9.

Уже на протяжении 5 матчей «Фейеноорда» в ЛЕ 1-й тайм оказывается результативным. В 6 из 8 последних игр «Динамо» в ЛЕ в стартовые 45 минут забивается минимум 1 гол. Поставить на то, что в этом матче до перерыва будет забит хотя бы 1 мяч, можно с кэфом около 1,2.

Позволит ли «Динамо» вернуться «Фейеноорду» к победам?

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский «Фейенорд» примет на своем поле грузинский «Динамо» Тбилиси. Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на



Примечательно, что дружина Япа Стама только на 90+5-й минуте избежала поражения благодаря голу Сема Ларссона. Этот поединок увенчал пятиматчевую безвыигрышную серию команды с учетом товарищеских встреч.











«Динамо» Тб



«Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.





Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).





Во втором раунде команда взяла верх над азербайджанской «Габалой» с чуть менее крупным результатом по итогам дуэли — 5:0.





В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство. После 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.





Примечательно, что коллектив выиграл восемь предыдущих поединков во всех турнирах, пропустив в них только один мяч, а в последних пяти — ни одного.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.









Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.