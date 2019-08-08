Прогноз и ставки Дюделанж — Калью (08.08.19)

Прогноз редакции на матч Дюделанж — ФК Нымме Калью

Клуб из Люксембурга продолжает писать историю. Простые парни отпрашиваются с работы на футбол и продлевают свою сказку. Начальники, наверняка выписывают им отгулы с чистой совестью, ведь клуб представляет все государство. Впереди крепкая команда из Эстонии, но организованная защита «Дюделанжа» сдерживала и не такие команды. Хватит ли сил у хозяев на очередную сенсацию? «Нымме Калью» сам в шоке от своей прыти, так что нас ждет матч на джэк-пот.

Ориентировочные составы на матч «Дюделанж» — «Нымме Калью»

«Дюделанж» (3-4-3): Дельгадо, Шнель, Бурчаудо – Кирх, Покар, Моррен, Штольц – Бетаиб, Сенари, Берринер

Не сыграют: —

«Нымме Калью» (4-4-2): Михалюк – Рейнтам, Угге, Паур, Иванюшин – Пури, Собченко, Масицев, Регинальд – Нуньес, Марайс

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Дюделанж» — «Нымме Калью»

Обе команда разрывают всех подряд в национальных чемпионатах и явно ставят на Лигу Европу. Тут больше денег, а главное – отличный шанс попасть на карандаш скаутом более богатых клубов. И те и другие выиграли последние матчи в своих чемпионатах — «Дюделанж» победил (3:1), а «Нымме Калью» — 7:2!

Как видимо, атаковать обе команды умеют, поэтому можно предположить, что нас ждет результативный матч. На этой стадии велик риск сыграть от обороны, но когда мечта принимает реальные очертания, то можно рвануть вперед без оглядки. Первая игра даст ответы на многие вопросы. Наш прогноз – тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Сделать ставку без риска

Повторить





Дюделанж

Дюделанж медленно, но верно приближается ко своему второму подряд попаданию в групповой этап Лиги Европы УЕФА. На вполне законных основаниях являясь фаворитом в домашнем матче с эстонским коллективом Нымме Калью. Ведь именно Дюдик стал, пожалуй, главным возмутителем спокойствия в прошлом сезоне во втором по значимости клубном трофее Старого Света, сумев впервые представить родную ещё слабую в футбольном отношении страну на столь высокой стадии, как групповой раунд еврокубков. Переиграв по пути такие известные команды, как польская Легия и румынский ЧФР Клуж…А вот Эстония пока в этом отношении похвастаться не может!

Ну а в нынешнем евросезоне Дюделанж может пока что шикануть единственным успехом в двухраундовом противоборстве с македонской Шкендией также в квалификации ЛЕ. Которая вылетела от люксембургского чемпиона по сумме двух матчей (1:2 дома и 1:1 в гостях).

Нымме Калью

Что касается Нымме Калью, то по несколько забавным стечениям обстоятельств он тоже совсем недавно встречался с македонской Шкендией, только под флагом селекции Лиги Чемпионов. И как вы уже догадались, весьма неожиданно смог пройти «семьдесят девятых», отправив их далее «на смерть» в вышеупомянутые игры с Дюделанжом.

Ну а далее сказка для Калью быстро закончилась на закоренелом шотландском Селтике, который приготовил две отбивные котлеты из прибалтов: сначала побольше дома (5:0),.. а затем уже не столь аппетитную и в гостях (2:0).

Прогноз

Считаю, что в этом своеобразном дерби победителей Шкендии верх возьмёт более опытный и удачливый в еврокубках Дюделанж!)

Дюделанж — Нымме Калью 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этой пары сможет выйти в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. Начинали соперники в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, но вылетели оттуда после поражений: «Дюделанж» на 1-м этапе уступил «Валлетте» за счет гостевого гола, а «Нымме Калью» – во 2-м раунде проиграл с общим счетом 0:7 «Селтику».

О матче

Для представителей Люксембурга и Эстонии выход в 3-й квалификационный раунд уже можно назвать успехом. Клубы из первенств этих стран редко доходят до этой стадии еврокубков, тем не менее, «Дюделанж» в прошлом сезоне удивил всех, сумев выйти даже в основную часть Лиги Европы. До этого люксембуржцы лишь 1 раз выходили в плей-офф раунд этого еврокубка и было это в сезоне 2012/13. Из-за таких достижений букмекеры видят именно «Дюделанж» фаворитом противостояния и предлагают поставить на проход команды с кэфом примерно 1,5. На домашний триумф можно сделать прогноз с коэффициентом около 1,7. Эстонцы на постоянной основе в еврокубках играют с 2012 года и с тех пор команда один раз дошла до плей-оффа раунда Лиги Европы (сезон 2013/14), а также до 3-го квалификационного этапа этого же еврокубка с розыгрыше 2016/17. То, что «Нымме Калью» сможет увезти очки из Бенилюкса оценивается на уровне 2,1.

Статистика для ставок

В последних 5 домашних матчах в еврокубках «Дюделанж» 4 раза не смог забить более 1-го гола за игру. Кэф на то, что команда снова не сможет забить 2 и более мячей, находится на уровне 1,9. Эстонцы на выезде в 7 предыдущих поединках в обоих турнирах 5 раз не пропускал более 1-го гола за матч.

Ожидается, что соперники смогут забить в первом тайме. В предыдущих 7 еврокубковых матчах люксембуржцев этот прогноз сыграл в 5 случаях, а в 11 последних играх «Нымме Калью» – 9 раз. Поставить на такое событие можно с кэфом около 1,4.

Дюделанж — Калью. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Дюделанж — Калью. Прогноз, ставки на матч квалификации (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Дюделанж — Калью состоится в четверг 8 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Жози Бартель. Фаворитом в этой игре является Дюделанж — букмекеры считают, что он вполне может победить с разницей более, чем в один гол. В воскресенье он обыграл в чемпионате Люксембурга Муленбах со счетом 3:1. Это был пятый официальный матч Дюделанжа в нынешнем сезоне и пока он не проигрывал — две победы и три ничьи. Международную часть сезона он начинал в Лиге чемпионов и там дважды сыграл вничью с Валеттой — 2:2 дома и 1:1 на выезде. Из-за большего количества пропущенных дома голов он не смог пройти дальше. В Лиге Европы Дюделанж играет во второй раз подряд. В прошлом сезоне он смог пробиться в групповой турнир и в квартете с Бетисом, Миланом и Олимпиакосом набрал всего одно очко. В этом сезоне люксембургский клуб провел два матча в турнире, пройдя македонскую Шкендию — победа 2:1 на выезде и ничья 1:1 дома.

Калью в выходные обыграл дома Курессааре в чемпионате Эстонии с крупным счетом 7:2. До этого он не мог выиграть в трех встречах кряду и проиграл два подряд поединка с общим счетом 0:7. Как и Дюделанж, Калью начинал сезон в Лиге чемпионов, но не смог составить конкуренцию Селтику — поражение 0:5 в гостях и проигрыш 0:2 дома. В Лиге Европы он пропустил всего один розыгрыш. В прошлом сезоне Калью вылетел уже в первом отборочном раунде после двух встреч с исландским Стьярнаном. В целом ему удалось выиграть только 4 из 15 предыдущих матчей в Лиге Европы при таком же количестве ничейных результатов и семи поражениях. А на выезде Калью выиграл лишь 3 из 14 матчей турнира, проиграв половину встреч. Несмотря на это, специалисты сайта считают, что его шансы в предстоящей игре против Дюделанжа недооценены и он как минимум не проиграет. В данном случае можно поставить на победу Калью с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Дюделанж — Калью:

Победа Дюделанжа — 1.69, ничья — 3.76, победа Калью — 4.95.

Дюделанж — Калью. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Калью с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Дюделанжа 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на победу Калью с форой (+0.5) можно с коэффициентом 2.17.