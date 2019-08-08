Прогноз Риека — Абердин (08.08.19), ставки и коэффициенты

Риека — Абердин 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары АЕК Ларнака — «Гент», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В прошлом сезоне «Риека» стала обладателем Кубка Хорватии. Это позволяет команде начать свой путь в Лиге Европы с 3-го отборочного раунда. «Абердин» в минувшей стадии уверенно переиграл по сумме двух матчей грузинскую «Чихуру». Отметим, что шотландская команда ни разу не проходила в Лиге Европы дальше 3-го раунда. Фаворитом пары является «Риека»: попадание хорватов в следующий раунд оценено коэффициентом в районе 1,6, против 2,3 на проход «Абердина». Победа «Риеки» в первой игре – наиболее вероятный исход встречи, коэффициент на это событие около 1,7. Поставить на успех «Абердина» можно с примерным коэффициентом 4,8.

Статистика для ставок

«Абердин» не проиграл в 6 последних матчах в ЛЕ. Вероятно, в своей очередной игре в данном турнире шотландцы не уступят своему оппоненту. Поставить на непроигрыш гостей можно приблизительно за 2,1.

В 7 из 9 последних матчах «Риеки» в ЛЕ командам удавалось обмениваться забитыми голами. Скорее всего это им удастся сделать и в предстоящей встрече, а котировки на данное событие расположились в районе 2.

Прогноз редакции на матч ХНК Риека — Абердин

Шотландцы уже прилично налетались на матчи Лиги Европы. Команда изучила пейзажи Грузии и Финляндии — на очереди Хорватия. «Риека» же стартует в квалификации только с этого раунда, поэтому может взять «Абердин» «тепленьким». В Хорватии никому и никогда не бывает просто, так что задача «Абердина» не проиграть крупно, чтобы иметь шансы в ответной игре. На своем поле шотландцы действуют агрессивно, а в гостях выбирают тактику игры вторым номером. Пока этого хватало, но с таким соперником они еще не встречались.

Ориентировочные составы на матч «Риека» — «Абердин»

«Риека» (4-4-2): Пршкало – Халилович, Липница, Квржич, Лончар – Пунчич, Зупарич, Мурвич, Павичич – Томечак, Чолак

Не сыграют: —

«Абердин» (4-2-3-1): Крми – Логан, Консидини, Макена, Лоу – Фергюсон, Болл – Уилсон, Шинни, Макленон — Косгроу

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Риека» — «Абердин»

Заметно, что игры на два фронта даются «Абердину» очень тяжело. Если в Лиге Европы все более-менее неплохо, то в чемпионате пошли осечки. Тренерскому штабу явно не хватает глубины состава и, видимо, придется сделать выбор в пользу чего-то одного. В Хорватии гостей ждет очередной тяжелейший матч.

«Риека» проиграла матч за Суперкубок страны, а после этого одержала три победы в трех матчах и возглавляет турнирную таблицу национального первенства. Молодые хорваты сыграны и голодны до побед. Наш прогноз – победа «Риеки» за 1,8.

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«Риека» — «Абердин». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Риека» стартует в квалификации 8 августа поединком с «Абердином» — в прогнозе мы оценили шансы хозяев на успех. Без шансов для гостей?

Риека

«Риека» вошла в новый сезон поединком с загребским «Динамо», в котором потерпела поражение 0:1 и осталась без трофея. Однако, эта неудача по сей день остается для команды Игора Бишчана единственной – в чемпионате «белые» уверенно разобрались с «Вараждином» (1:0), «Локомотивом» (1:0) и «Славеном» (3:1). Таким образом «Риека» поднялась на третье место в таблице.

«Риека» — «Абердин». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Риека» стартует в квалификации 8 августа поединком с «Абердином» — в прогнозе мы оценили шансы хозяев на успех. Без шансов для гостей?

Риека

«Риека» вошла в новый сезон поединком с загребским «Динамо», в котором потерпела поражение 0:1 и осталась без трофея. Однако, эта неудача по сей день остается для команды Игора Бишчана единственной – в чемпионате «белые» уверенно разобрались с «Вараждином» (1:0), «Локомотивом» (1:0) и «Славеном» (3:1). Таким образом «Риека» поднялась на третье место в таблице.

Риека — Абердин. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Риека — Абердин. Прогноз, ставки на матч квалификации (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Риека — Абердин состоится в четверг 8 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Риека.

В этой игре букмекеры считают фаворитом Риеку, оценив вероятность ее победы выше 50%. В минувшую субботу она обыграла дома Славен в чемпионате Хорватии со счетом 3:1. Это была ее третья подряд победа. В Лиге Европы Риека играет в седьмой раз подряд. В прошлом сезоне она проиграла первому же сопернику — в третьем отборочном раунде Сарпсборгу (ничья 1:1 в гостях и поражение 0:1 дома). В целом за 13 последних матчей в этом турнире Риека одержала всего две победы при пяти ничейных результатах и шести поражениях. А на своем поле она выиграла лишь раз за шесть последних поединков, четыре раза проиграв и один раз сыграв вничью. Для сравнения, перед этим Риека не проигрывала в 12 матчах Лиги Европы на своем поле кряду, выиграв восемь из них и шесть раз сыграв на ноль.

Абердин в воскресенье обыграл в чемпионате Шотландии Хартс со счетом 3:2. В этом сезоне он не проиграл ни одного из пяти официальных матчей, выиграв четыре из них. В Лиге Европы шотландский клуб играет в шестой раз подряд. В прошлом сезоне он вылетел во втором отборочном раунде после двух матчей против Бернли. В этом футбольном году Абердин обыграл сначала РоПС (две победы с одинаковым счетом 2:1), а затем Чихуру (ничья 1:1 на выезде и победа 5:0 дома). За 14 последних матчей в Лиге Европы Абердин потерпел в основное время лишь два поражения и одержал семь побед. А в гостях он уступил всего в двух из семи предыдущих матчей, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Риека и Абердин уже играли друг с другом в Лиге Европы — в 2015 году они сошлись во втором отборочном раунде. Абердин тогда победил в Хорватии со счетом 3:0, а дома сыграл вничью 2:2, уступая 0-2. Эксперты сайта считают, что в предстоящей игре Абердин как минимум не проиграет, и ставят на его выигрыш с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Риека — Абердин:

Победа Риеки — 1.72, ничья — 3.73, победа Абердина — 4.74.

Риека — Абердин. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Абердина с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Риеки 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Абердина с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 2.14.