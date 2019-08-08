9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Испанец стабилен и прекрасен в текущем сезоне: далеко прошёл на всех «Шлемах» и «Мастерсах», вплотную подобрался к десятке и начал в Канаде с двух уверенных побед. Если раньше Роберто концентрировался только на обороне и ехал на чужих ошибках, то сейчас классно пробивает сам, любит действовать с инициативой и стал очень неприятным соперником даже для топовых парней.

Ришар пока никак не может набрать форму после длительного больничного, а в Монреале его спасла погода. Гаске проиграл первый сет Нисикори, прилично набегался и должен был проигрывать, но пошёл дождь, француз отдохнул и забрал две следующие партии. Почти то же самое было в понедельник против Пэра: устал, не мог бегать, но взял медицинский перерыв, оклемался и победил 2-0.

Movin' on in Montréal!



Прогноз редакции на матч Баутиста-Агут — Гаске

Гаске уже два круга подряд выбивает фаворитов с турнира в Монреале. Сперва под оплеуху попал его соотечественник Бенуа Пер, а затем проиграл и посеянный под пятым номером японец Нисикори. И в 1/8 финала Ришар также не будет считаться лидером пары, но вряд ли его это смутит. Роберто Баутиста-Агут, конечно, очень хороший игрок, но ему далеко до стабильных результатов. Поэтому в этой игре шансы равны.

Статистическое превью на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске:

За последние 5 матчей Баутиста-Агут проиграл дважды. Поставить на поражение Роберто можно с коэффициентом 3,94

Последние 2 матча Баутиста-Агут дважды делал счет 2:0. Поставить на победу Роберто со счетом 2:0 можно за 1,75

Статистика личных встреч Роберто Баутисты-Агута и Ришара Гаске:

Впервые теннисистки пересеклись в 2014-ом году. Тогда победил Баутиста-Агут. Затем последовали еще три матча и лишь однажды Гаске выигрывал у Роберто. Даже тогда испанец сумел взять один сет

Прогноз на матч Баутиста-Агут — Гаске:

Сам же испанец не остался в стороне одолел хоть не фаворитов, но точно очень сильных игроков. Сперва вылетел Бернард Томич, а затем Диего Шварцман. Баутиста-Агут выглядел очень солидно, почему и не отдал ни одному из них и одного сета. Кажется. что в этот раз ему придется поделиться с Гаске одним сетом, ведь француз также находится в хороших кондициях. Ставим на тотал больше 20,5 за 1,66

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Р.Баутиста-Агут

Роберто один из немногих в туре, кто отличается должной стабильностью на протяжение сезона и крайне редко испанский теннисист, не имея проблем со здоровьем и усталостью, может удивить неожиданным поражением. На фоне успехов в этом году Баутиста-Агут поднялся на наивысшую для себя 13 позицию в мировой рейтинге. После полуфинала на Уимблдоне испанец решил вернуться на грунтовые корты на соревнованиях в Гштааде, но там выступил не столь удачно. Однако, возвращение на хард явно пошло на пользу Роберто и здесь по ходу сетки он без особых проблем переиграл Томича и Шварцмана. Всего на жестком покрытие в нынешнем сезоне Баутиста-Агут провел 19 матчей, потерпев лишь четыре поражения.

Р.Гаске

На фоне восстановления от травмы Ришар вернулась на корты в этом году лишь в мае. Отрезками по ходу большинства своих встреч французский теннисист действует весьма неплохо, но пока явно не набрал своих оптимальных кондиций. Здесь в стартовом раунде Гаске переиграл своего соотечественника Пэра, который является его «клиентом» в очном противостояние. На прошлой стадии Ришар во время постоянных задержек и остановок из-за погодных условий вырвал победу у Нисикори в решающей партии на тай-брейке, хотя «самурай» имел матчбол в концовке третьего сета. В целом игра проходила с серьезными перепадами обеих теннисистов, поэтому делать серьезный акцент на выигрыше француза не думаю, что стоит.

Прогноз

В очном противостояние впереди Баутиста-Агут — 3:1. Последняя личная встреча состоялась в нынешнем сезоне на турнире в Галле (трава), где испанец не оставил особых шансов Ришару, одержав победу с разницей в семь геймов. Предполагаю, что и в этот раз Гаске не сможет навязать борьбу Роберто. Испанский теннисист значительно превосходит своего предстоящего оппонента в стабильности на задней линии, а постоянное давление на приеме в исполнение Баутисты-Агута также будет приносить «плоды» на фоне не столь надежной игры на своей подаче Ришара на данный момент. Сам же Роберто достаточно стабилен при вводе мяча. В целом «универсальный» испанец сейчас на порядок сильнее Гаске, поэтому «сюрприза» в итоговом результате ждать по-моему не стоит. Учитывая все вышеперечисленное, склоняюсь к уверенной победе Баутисты-Агута с разницей, как минимум, в четыре гейма.