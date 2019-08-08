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Запись от Авг 8, 2019 в 17:30 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Баутиста-Агут — Гаске (09.08.19)

Прогноз на
матч
Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске 9 августа

9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске

Испанец стабилен и прекрасен в текущем сезоне: далеко прошёл на всех «Шлемах» и «Мастерсах», вплотную подобрался к десятке и начал в Канаде с двух уверенных побед. Если раньше Роберто концентрировался только на обороне и ехал на чужих ошибках, то сейчас классно пробивает сам, любит действовать с инициативой и стал очень неприятным соперником даже для топовых парней.

Ришар пока никак не может набрать форму после длительного больничного, а в Монреале его спасла погода. Гаске проиграл первый сет Нисикори, прилично набегался и должен был проигрывать, но пошёл дождь, француз отдохнул и забрал две следующие партии. Почти то же самое было в понедельник против Пэра: устал, не мог бегать, но взял медицинский перерыв, оклемался и победил 2-0.


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Прогноз, ставки и коэффициенты Баутиста-Агут — Гаске (09.08.19)

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