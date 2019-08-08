«Андрееску» — «Бертенс». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Б.Андрееску

У Бьянки сказывается что канадка много времени пропустила и пока что она снова набирает обороты, хотя ее смело уже можно сейчас называть прорывом тура в сезоне, потому что из дна второй сотни она уже в топ 30 за пару месяцев. Тейпирована задняя поверхность бедра на правой ноге, но вроде с Касаткиной не мешало, больше мешали собственные ошибки, которые привели только к победе в 3 сетах. Сейчас Андрееску 27ая, но если будет играть стабильно без травм,то будет подниматься.

К.Бертенс

Кики как раз играет куда ровнее, но по игровому стилю в целом она с Андрееску похожа. Также мощная игра на задней линии и агрессивный прием, правда идет она такой фавориткой потому, что травмы ей не мешают после Ролан Гаррос и играет она куда стабильнее, да и подачу, наверное, я бы лучшей у нее отметил. В первом для себя в Торонто матче она уничтожила американку Ди Лоренсо в 3 партиях. Тем не менее здесь будет борьба на задней линии и верховой матч вполне вероятен.

Прогноз

Ранее между собой девушки на корте не пересекались. Бертенс уже в топ 5, тогда как Андрееску, если сохранит такой темп, который она задала в начале сезона и получила проблемы со здоровьем, то вполне может там оказаться, потому что ее мощная игра временами непредсказуема, но и публика ее поддержит, так что она с голландкой будет цепляться, можем увидеть отличный матч с большим количеством виннерсов и ему очень подходит верх по геймам определенно.

Прогноз редакции на матч Андрееску — Бертенс

Продолжается престижный женский турнир в канадском Торонто. Жители этого города еще от победы баскетбольного Рапторс в финале НБА, а у них вновь проходит очередной крупный турнир, который кстати также интересен местным жителям с позиции «поболеть за своего». В Торонто выступают несколько канадских девушек, но по-настоящему претендует на что-то серьезное лишь одна из них. Зовут эту своенравную даму Бьянка Андрееску. Та самая Бьянка Андрееску, которая заколебала в частности Анжелику Кербер не только тем, что дважды за две неделе обыграла ее на корте, но потролила ее и в Инста. Двойной удар. С той своей победы на мартовском американском турнире в Индиан-Уэллсе Бьянка практически не играла из-за травм. Совершенно непонятно в какой она сейчас форме.

Статистическое превью на матч Бьянка Андрееску — Кики Бертенс:

Бертенс выиграла пять из шести последних матчей. Поставить на ее поражение от Андрееску можно за 3,70.

Андрееску последние два из трех матчей закончила в трех сетах. Поставить на ТБ 21.5 в этом матче можно за 1.85.

Статистика личных встреч Бьянка Андрееску — Кики Бертенс:

Девушки проведут первую личную встречу.

Прогноз на поединок Бьянка Андрееску — Кики Бертенс:

Кики Бертенс проводит фантастически стабильный сезон. Такое смней происходит кстати уже второй год подряд. Она берет титулы и практически не проигрывает неизвестным игрокам. Всё ее поражения от соперниц выше классом. Это признак настоящего топа. Против Андрееску она идет уверенным фаворитом, ведь как можно оценить форму Бьянки, если она сыграла пока что только с Эжени Бушар, которой к тому же отдала целый сет. А потом прошла Касаткину, которая весь год проигрывает всем подряд. Всё указывает на легкую победу Бертенс. Наш прогноз — ТМ 21.5 за 1.85.