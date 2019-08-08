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Запись от Авг 8, 2019 в 17:39 · by 0

Прогноз Кузнецова — Халеп (08.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на
матч
Светлана Кузнецова — Симона Халеп 8 августа

8 августа в Торонто состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Светлана Кузнецова — Симона Халеп

Россиянка почти не играла в текущем сезоне, но в Канаде ей откровенно прёт: сперва досталась совсем слабенькая китаянка, далее — Векич, оставившая все силы против Киз. Светлана доезжает только из-за неоптимальных соперниц, а её теннис совершенно не впечатляет: плохо двигается, неправильно подходит к мячам, много ошибается справа и вообще не тащит в обороне.

Халеп уже давно находится в Северной Америке и целенаправленно готовится к US Open. Симона под нагрузками, пока не слишком хорошо передвигается по корту, но общий уровень всё равно приличный. В первом круге, отдав сет Брэйди, румынка добавила и вытащила матч на характере. Сейчас будет попроще, поскольку уже немного разбегалась, привыкла к отскокам, да и Светлана явно слабее американки. Без разгрома, не в одну калитку, но в двух партиях Симона заберёт этот матч.


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Прогноз Кузнецова — Халеп (08.08.19), ставки и коэффициенты

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