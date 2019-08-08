8 августа в Торонто состоится матч турнира WTA.

Россиянка почти не играла в текущем сезоне, но в Канаде ей откровенно прёт: сперва досталась совсем слабенькая китаянка, далее — Векич, оставившая все силы против Киз. Светлана доезжает только из-за неоптимальных соперниц, а её теннис совершенно не впечатляет: плохо двигается, неправильно подходит к мячам, много ошибается справа и вообще не тащит в обороне.

Халеп уже давно находится в Северной Америке и целенаправленно готовится к US Open. Симона под нагрузками, пока не слишком хорошо передвигается по корту, но общий уровень всё равно приличный. В первом круге, отдав сет Брэйди, румынка добавила и вытащила матч на характере. Сейчас будет попроще, поскольку уже немного разбегалась, привыкла к отскокам, да и Светлана явно слабее американки. Без разгрома, не в одну калитку, но в двух партиях Симона заберёт этот матч.

Прогноз на матч Кузнецова – Халеп

Здравствуйте. Как-же обидно, что пока я думал Кф на Кузнецову так стремитильно просел( Но тем-не-менее шансов здесь и у Халеп есть и всё-же даже за Кф 3.5 возьму я Кузнецову..) Не увидел я того настроя в игре Халеп против Бреди — который был у ней на Уимблдоне — сыграли они очень долгий матч 4:6 7:5 7:6) Пусть Кузнецовой и 34), но в отличии от многих возростных спортсменок — она всё-ещё могёт иногда) В 1/16 обыграла Донку, которая чуть не отлетела в 1/32, теперь Света встретиться с Симоной, ктоторая чуть не отлетела в 1/16) Личик у них много и почти всегда они выигрывают друг-друга по-очереди) — в прошлый раз проиграла Кузницова) Верю в Свету! — чудесная форма в 34 года!) А Халеп выиграла Уимблдон — хватит ей пока — пусть отдыхает..)

Лига Европы УЕФА. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Судува», 8 августа 2019



С.Кузнецова

Только в апреле нынешнего сезона Света вернулась в тур после тяжелой травмы. Пытается 34-летняя россиянка вернуться хотя бы приблизительно на свой былой уровень игры, но пока об этом явно рано говорить. После Уимблдона возникли у Кузнецовой еще проблемы с визой, в результате чего она не смогла приехать на турнир в Вашингтон, где ей необходимо было защищать титул. В основную сетку в Торонто Светлана попала напрямую благодаря «wild card» от организаторов. В стартовом раунде ожидаемо российская теннисистка прошла Ван Сию, а на прошлой стадии в упорной борьбе в двух сетах переиграла Векич, но у хорватки явно накопилась усталость на фоне напряженного графика в Сан-Хосе + перелет, так еще и в первом круге Донна оставила немало сил против Киз, проведя на корте два с половиной часа. В связи с этим, Векич серьезно «лихорадило» на подаче и при обмене ударами допускала чересчур много невынужденных ошибок.

С.Халеп

Симона вернулась в тур после второго для себя трофея на мэйджорах, а именно после триумфального шествия на Уимблдоне, где румынская теннисистка «катком» прошлась в финале по Серене Уильямс. Здесь в прошлом раунде румынка с огромным трудом сломила сопротивление Брэди. Однако, этот матч был первым для Халеп после небольшого перерыва, а за счет продолжительной встречи с Дженнифер она получила необходимую практику и прошла адаптацию после смены покрытия. Практически уверен, что это пойдет на пользу Симоны и существенно увеличит стабильность ее игры. Стоит отметить, что последний раз Халеп играла в Торонто два года назад и тогда дошла до полуфинальной стадии.

Прогноз

В очном противостояние между девушками небольшой перевес на сегодняшний день на стороне Симоны — 4:3. Правда, последняя официальная личная встреча состоялась еще в 2016 году также на канадских кортах турнира в Монреале и тогда румынка одержала победу в трех партиях, но с разницей в семь геймов. Линия в предстоящем поединке немного идет в сторону Кузнецовой, что явно связано с прошлым поединком Халеп. Однако, румынка нередко «раскачивается» в стартовом круге и тем более после паузы. Уже в этой встрече стоит ожидать от Симоны более качественную игру в ее исполнение. На приеме Халеп действует значительно продуктивнее Светланы. На задней же линии российской теннисистке придется постоянно находиться в движение, а в таком «ключе» она пока не способна стабильно обмениваться ударами в розыгрышах. Рассчитывать же на быстрые комбинации Кузнецова не сможет, так как румынка держит мяч в корте достаточно глубоко, а из таких позиций атаковать результативно Кузнецевой без ошибок будет очень тяжело. Учитывая все вышеперечисленное, склоняюсь к уверенной победе Симоны с пробитием данной форы по геймам.