Прогноз Надаль — Пелья (09.08.19), ставки и коэффициенты

Р.Надаль

Ну пожалуй что можно уже говорить о том, что, испанец произвел вкат в хардовый отрезок сезона ! Матч против Эванса, испанцу дался не просто, победа 7-6, 6-4. Ну собственно что-то подобное и ожидалось так как эта был первый матч испанца после Уимблода, и длительный отрезок без практики сказался не на самой убедительной игре. Уже в данном матче от Надаля, можно ожидать куда более убедительных действий, и брейков чужой подачи ! Тут и соперник явно хорошей, так как Пелья, на харде ну совершенно никакой, ну и адаптация к заокеанскому климату уже наверняка позади, и сейчас от топ-игрока, собственно можно ожидать топ-игры ! Ну и так же стоит конечное отметить историю личных встреч теннисистов, за два года , они сыграли три раз, все три матча остались за испанцам, и все победы были с сухим счетом ! На харде встречались однажды, в 2017 году , испанец совершенно спокойно обыграл Пелью 6-3, 6-2.

Г.Пелья

Аргентинец чисто грунтовый теннисист , в его карьере 15 небольших трофеев, и 13 из них на песке. На харде в далеком 2012 удавалась побеждать, но похоже с тех времен игра на этом покрытии просела так, что сейчас совершенно ничего не получается… Но так как деваться сейчас некуда, и в календаре сплошь хардовые турнире, значит нужно помучатся на них…В матче против Надаля, аргентинцу ловить откровенно нечего, и даже о каких-то локальных целях типа выигранной партии вряд ли стоит задумываться. Поэтому наверняка тут можно ожидать достаточно быстрого поединка в плане сыгранных геймов.

Прогноз

В 2017, Надаль, обыграл Пелью на харде 6-3,6-2, затратив (17 геймов) Ну чего-то подобного ожидаю и в данном матче, собственно поэтому и беру ставку : ТМ(20) Явно больше тут аргентинец продержатся не сможет !

Прогноз редакции на матч Надаль — Пелья

Кто бы мог подумать, что Рафаэль Надаль пройдет в первом круге Дэниела Эванса? Шутка! Так подумали все, так оно и свершилось. Теперь на очереди обязан быть Гвидо Пелья. И это очень обидно, ведь аргентинец уже успел разобраться с Давидом Гоффеном и Раду Алботом. Если молдаванин и не был фаворитом, то посеянный под 15-ым номер бельгиец считался лидером пары.

Статистическое превью на матч Рафаэль Надаль — Гвидо Пелья:

За последние 5 матчей Надаль проиграл лишь раз. Поставить на поражение Рафаэля можно с коэффициентом 13,50

За последние 4 победы Надаль ни разу не отдал сопернику сет. Поставить на победу Рафы со счетом 2:0 можно за 1,20

Статистика личных встреч Рафаэля Надаля и Гвидо Пельи:

Друг с другом теннисисты провели уже три матча. История противостояния началась с 2017-ого года и продолжается каждые 12 месяцев. Все три раза выиграл Надаль и ни разу не отдал Пельи даже сета

Прогноз на матч Надаль — Пелья:

Несмотря на проход в третий раунд, у Пельи возникли проблемы уже в предыдущем матче. Албот сумел взять сет у аргентинца, так что против Надаля в такой форме точно не стоит пытаться огрызнуться. Рафа должен уверенно переигрывать своего оппонента, который хоть и проявил себя в Монреале, но не настолько, чтобы выбить посеянного под первым номером. Мы рекомендуем поставить на П1 с форой (-5) за 1,55