Прогноз, ставки и коэффициенты Бенчич — Свитолина (08.08.19)

Б.Бенчич

Бенчич проводит отличный для себя сезон. Взяла турнир в Дубае где обыграла в финале Квитову, но быстро вылетела с Уилмбдона, проиграв Риске в 3-х сетах. В Торонто показывает средние результаты, ели как обыграла Гергес с счетом (5-7;6-3;6-4), но и легко разгромила в первом круге русскую теннисистку Потапову с счетом (6-2;6-1). Сейчас она занимает 12 строчку рейтинга WTA, и имеет статистику на харде 21 победа к 8 поражениям. Стоит отметить, что большинство титулов она завоевала именно на харде.

Э.Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина находится в отличной форме, показывает неплохие результаты на быстрых покрытиях. В этом сезоне она провела 22 игры на харде, 15 из которых выиграла и лишь 7 проиграла. Первую игру в Торонто провела довольно сложно. Первой ее противником стала чешская теннисистка Синякова, по игре было заметно, что у Элины в первом сете не шла подача из-за чего и 3 не вынужденных ошибок, но после отданного первого сета начала наконец нормально играть.

Прогноз

В личных встречах счет 2-0 в пользу Бенчич.

Я считаю, что Свитолина повторит прошлогодний результат в Монреале. Тогда она, как и сейчас с трудом выиграла первую игру, но смогла дойти до полуфинала.

Обе теннисистки сейчас играют на ровне, но Бенчич слишком много ошибается, а Свитолина имеет боевой характер идти до конца, даже если проигрывает.

В связи с этим, предлагаю поставить на победу Элины Свитолиной.

Прогноз на матч Бенчич – Свитолина

Здравствуйте. Не очень люблю я ставить на Тотал.. но тем-не-менее опять не могу я устоять перед таким Кф) Во-первых девушки встречались два раза и оба раза играли 3 сета, и кстати оба раза победила Бенчич) Во-вторых статистика трёх-сетовых матчей на этом турнире в Торонто очень хорошая, далеко ходить не надо: вчера они обе сыграли по три сета: Бенчич с Гёргес, Свитолина с Синяковой..) Вообщем уже на подсознательном уровне они будут готовы к 3 сетам, а силы впринципи равны.. — конечно я хотел сперва взять Бенчич — но и Свитолина может.. а вот хорошая борьба здесь вероятно должна быть: Бенчич до последнего играет — часто отыгрывает матч-болы и заберает сеты, Свитолина такая-же..)

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Б.Бенчич

Белинда смогла вернуться на прежний уровень игры уже в нынешнем сезоне поле того как исчезла из пол зрения и вернувшись набирала кондиции для серьезного рывка. Она не всегда стабильна, тем не менее все же швейцарка точно может для себя назвать год прорывным. Сейчас Бенчич идет в рейтинге 12ой в мире и здесь уже разгромила Потапову и в борьбе справилась с немкой Гергес с Свитолиной на задней линии также ожидается упорная борьба и интересный поединок. .

Э.Свитолина

Елина в отличие от швейцарки на Премьере повела пока один всего матч, тем не менее выиграла его не очень уверенно у чешки Синяковой в 3 сетах. С Бенчич будет еще тяжелее ведь очные матчи соперниц походят исключительно в борьбе. Сейчас украинка седьмая в рейтинге, но нынешний сезон не стал для нее каким то особым и прорывным, а на, мой взгляд, она и вовсе сдала. Впрочем, с Бенчич поборется, хотя я ее победительницей здесь не вижу.

Прогноз

Ранее как раз девушки дважды между собой пересекались на корте и именно в Бубае, где победила швейцарка она в борьбе победила Свитолину в трех партиях. Обе хорошо смотрятся на задней линии, но атакующая мощь у Белинды по сезону работает куда стабильнее, тогда как Елина занята амурными делами с Монфисом и еще не до конца травму свою залечила, так что победа Бенчич по равным котировкам мне здесь кажется более предпочтительной.