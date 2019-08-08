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Запись от Авг 8, 2019 в 17:51 · by 0

«Гуркач» — «Монфис». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на
матч
Хуберт Гуркач — Гаэль Монфис 9 августа

9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Хуберт Гуркач — Гаэль Монфис

Поляк прилично отыграл на Уимблдоне и даже взял сет против Джоковича, а сейчас разрывает Монреаль: первый раунд — вынос плотного Фритца, второй — повален представитель топ-10 Циципас. У Хуберта страшно летит подача, он классно разводит мячи по углам, вечно давит на соперников выходами в корт и вообще не ошибается под сеткой, т.к. раньше много играл в паре. На US Open Гуркач особо не рассчитывает, поскольку опять получит низкий посев и быстро встретит одного из монстров, поэтому сконцентрирован на канадском турнире: здесь попроще сетка, многие лидеры не приехали или уже слились, а призовые по меркам поляка бомбические.


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«Гуркач» — «Монфис». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

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