Прогноз редакции на матч Маннарино — Фоньини

«Маннарино» — «Фоньини». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

А.Маннарино

Адриан провалил старт в нынешнем сезоне, хотя уже во время американской связки турниров на харде ему нередко не везло со жребием по ходу сетки. Однако, постепенно французский теннисист набрал неплохую форму и даже смог завоевать титул на своем любимом травяном покрытие на турнире в Хертогенбосе. После грассового отрезка сезона Маннарино получил практику на жестких кортах в Вашингтоне, но уже здесь по ходу сетки значительно смог прибавить в стабильности. В стартовом круге Адриан в двух сетах переиграл Кукушкина, а на прошлой стадии и вовсе не оставил никаких шансов Чоричу, одержав победу с разницей в девять геймов. Против Борны француз безупречно держал свою подачу, а также был очень надежен в розыгрышах.

Ф.Фоньини

Что касается Фабио, то пик его игровой формы пришелся на грунтовую серию турниров в нынешнем сезоне и главным достижением для 32-летнего итальянца стада итоговая победа в Монте-Карло. Однако, в последние недели форма Фоньини явно оставляет желать лучшего. После Уимблдона Фабио вернулся на медленные корты, но в Умаге снялся из-за травмы в стартовом поединке, а в Гамбурге уступил в четвертьфинале. В связи с этим, практики на харде у итальянского теннисиста не было, поэтому он показал достаточно слабую игру на следующем турнире в Лос-Кабосе и не смог защитить прошлогодний титул, потерпев поражение уже во втором поединке от Фрица. Здесь Фоньини стартовал с победы над американцем Полом, который хоть и уступил в двух партиях, но смог навязать борьбу на корте.

Прогноз

Неоднократно теннисисты играли между собой и на сегодняшний день в их противостояние равенство — 2:2. Однако, на харде дважды побеждал Маннарино, а в крайней встрече на жестком покрытие в 2018 году на турнире в Сиднее оказался сильнее Фабио, но лишь в трех партиях. Учитывая нынешнюю форму теннисистов, считаю, что Адриан имеет ни меньше шансов пробиться в четвертьфинал в Монреале. Посредственную игру демонстрировал Фоньини после перехода на хард и после неудачи в Лос-Кабосе эта «ситуация» не особо сильно-то изменилась. Маннарино же подошел в отличной форме к здешнему турниру и явно прибавляет по ходу сетки. История личных встреч наглядно доказывает, что игровой стиль француза не очень удобен для Фабио. Плюс к этому, у итальянского теннисиста отсутствует как таковая стабильность на сегодняшний момент. Много ошибок у Фоньини при обмене ударами, да и с передвижением есть некоторые трудности у Фабио, в результате чего он порой занимает неудобную позицию перед ответной атакой. Принимая во внимание все вышеперечисленное, склоняюсь к победе Адриана, как минимум, в одной из партий.

Прогноз редакции на матч Маннарино — Фоньини

Фоньини посеяли под седьмым номером на первенстве в Монреале, но разве это может напугать Маннарино? Адриан уже выбил Борну Чорича, который был под 11-ым номером. Один фаворит отправлен в нокаут, почему бы не сделать тоже самое и со вторым? Вряд ли с такой логикой согласен Фабио, а значит, нас ожидает интереснейшее и длительное противостояние.

Статистическое превью на матч Адриан Маннарино — Фабио Фоньини:

За последние 5 матчей Фоньини проиграл дважды. Поставить на поражение Фабио можно с коэффициентом 2,12

Последние 2 победы Маннарино одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Адриана со счетом 2:0 можно за 3,24

Статистика личных встреч Адриана Маннарино и Фабио Фоньини:

Теннисисты провели друг против друга четыре очных матча. Игроки поделили победы поровну. История противостояния началась в 2012-ом году. Тогда, как и в последней очной игре, победил Фоньини

Прогноз на матч Маннарино — Фоньини:

Сам итальянец начал первенство со второго круга, в котором разобрался с Томми Полом. Как оказалось, молодость не смогла пересилить опыт и Фабио оказался в 1/8 финала. В этот раз никаких юнцов нет, так что в бой идут одни старики. Мы больше, чем уверены, что теннисисты покажут яркий матч. Самое главное, что он не закончится скоротечно, ведь оба игрока примерно одного уровня. Ставим на тотал больше 22 за 1,92