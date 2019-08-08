Прогноз Уильямс — Александрова (09.08.19), ставки и коэффициенты

С.Уильямс

Серена вернулась в тур после прошедшего финала на Уимблдона, где в борьбе за титул она уступила Симоне Халеп. Могли возникнуть вопросы о текущей форме именитой американки на фоне небольшой паузы после травяного мэйджора, но младшая из сестер Уильямс полностью «развеяла» их на корте. На прошлой стадии Серена в двух партиях «закрыла» бельгийку Мертенс. Не сказать, что прям безупречно провела поединок американская теннисистка, но приложила ровно столько усилий, сколько было необходимо для победы с комфортным отрывом в шесть геймов. Всего на харде в текущем сезоне Серена успела провести 12 матчей, потерпев всего два поражения.

Е.Александрова

Хороший сезон проводит для себя Катя, что позволило ей дебютировать в топ-50 мировой классификации. Однако, сразу хочу обратить ваше внимание, что российская теннисистка больше тяготеет к жесткому покрытию в зале нежели к отрытому харду. В Торонто она стартовала с квалификации, где ожидаемо легко прошла канадку Квон, но уже в финале отбора с трудом в двух плотных партиях переиграла Бабош. В основной сетке Александрова одержала победы над двумя азиатками в лице Дои и Шуай, чья форма, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Прогноз

Многие могут обратить внимание на феноменальные показатели Екатерины на своей подаче в прошлом матче, ведь по итогу она выиграла на своем первом и втором введение мяча 84% и 90% очков соответственно. Пусть не смущает этот факт, так как ее соперница Чжан Шуай почему-то выполняла роли «манекена» на приеме, а каждый второй удар китаянки приходился в сетку или аут даже в самых простых ситуациях. Против Серены о таких показателях на подаче Александровой придется только мечтать. Под постоянным давлением на задней линии и приеме игра россиянки начнет «сыпаться». Да и на той же подаче младшая из сестер Уильямс явно имеет немалое преимущество. Не стоит забывать и о покрытие, которое также «на стороне» американской теннисистки. Для трехкратной победительницы здешнего турнира необходимо получить как можно больше практики в преддверие домашнего мэйджора, поэтому в нынешней форме навряд ли Серена испытает какие-то проблемы с Катей. На фоне всего вышеперечисленного, склоняюсь к легкой победе американки через «низовой» тотал по геймам.