Прогноз редакции на матч Гуркач — Монфис

Кажется. что Монфис попрощается с Монреалем уже на стадии 1/8 финала. Впрочем, кого это может удивить. если знать, какие результаты француз показывает в последнее время? В предыдущем круге Гаэль еле-как справился с Полански, который умудрился отнять у него один сет. Хотя, казалось, что это соперники совершенно разного уровня и канадец вылетит без особых шансов. Как показала практика, у Петера была возможность пройти дальше, но ей не воспользовался. Оставил тушу Монфиса на ужин Гуркачу. Нет сомнений, что Хуберт победит.

За последние 5 матчей Гуркач проиграл два раза. Поставить на поражение Хуберта можно за 2,11

За последние 3 победы Гуркач лишь раз отдал сопернику сет. Поставить на победу поляка со счетом 2:0 можно за 2,65

Ранее теннисисты не встречались

В 1/16 финала Гуркач виделся с Циципасом. Многие ставили на победу Стефаноса, ведь грек начал показывать хорошую игру после скорейшего вылета на Уимблдоне. Хоть Хуберт такой же молодой талант, но на фоне своего кудрявого противника он выглядел блекло. В итоге, хоть и маленькая, но все же сенсация — Хуберт в 1/8 финала. Монфис на фоне Циципаса выглядит безобидным мальчиком, учитывая его нынешнюю форму. Поэтому мы поставим на чистую победу Гуркача со счетом 2:0 за 2,65

9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Поляк прилично отыграл на Уимблдоне и даже взял сет против Джоковича, а сейчас разрывает Монреаль: первый раунд — вынос плотного Фритца, второй — повален представитель топ-10 Циципас. У Хуберта страшно летит подача, он классно разводит мячи по углам, вечно давит на соперников выходами в корт и вообще не ошибается под сеткой, т.к. раньше много играл в паре. На US Open Гуркач особо не рассчитывает, поскольку опять получит низкий посев и быстро встретит одного из монстров, поэтому сконцентрирован на канадском турнире: здесь попроще сетка, многие лидеры не приехали или уже слились, а призовые по меркам поляка бомбические.

