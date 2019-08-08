Прогноз Баутиста-Агут — Гаске (09.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Баутиста-Агут — Гаске

Гаске уже два круга подряд выбивает фаворитов с турнира в Монреале. Сперва под оплеуху попал его соотечественник Бенуа Пер, а затем проиграл и посеянный под пятым номером японец Нисикори. И в 1/8 финала Ришар также не будет считаться лидером пары, но вряд ли его это смутит. Роберто Баутиста-Агут, конечно, очень хороший игрок, но ему далеко до стабильных результатов. Поэтому в этой игре шансы равны.

Статистическое превью на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске:

За последние 5 матчей Баутиста-Агут проиграл дважды. Поставить на поражение Роберто можно с коэффициентом 3,94

Последние 2 матча Баутиста-Агут дважды делал счет 2:0. Поставить на победу Роберто со счетом 2:0 можно за 1,75

Статистика личных встреч Роберто Баутисты-Агута и Ришара Гаске:

Впервые теннисистки пересеклись в 2014-ом году. Тогда победил Баутиста-Агут. Затем последовали еще три матча и лишь однажды Гаске выигрывал у Роберто. Даже тогда испанец сумел взять один сет

Прогноз на матч Баутиста-Агут — Гаске:

Сам же испанец не остался в стороне одолел хоть не фаворитов, но точно очень сильных игроков. Сперва вылетел Бернард Томич, а затем Диего Шварцман. Баутиста-Агут выглядел очень солидно, почему и не отдал ни одному из них и одного сета. Кажется. что в этот раз ему придется поделиться с Гаске одним сетом, ведь француз также находится в хороших кондициях. Ставим на тотал больше 20,5 за 1,66

Сделать ставку без риска

Повторить





Прогноз на

матч

Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске 9 августа

9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске

Испанец стабилен и прекрасен в текущем сезоне: далеко прошёл на всех «Шлемах» и «Мастерсах», вплотную подобрался к десятке и начал в Канаде с двух уверенных побед. Если раньше Роберто концентрировался только на обороне и ехал на чужих ошибках, то сейчас классно пробивает сам, любит действовать с инициативой и стал очень неприятным соперником даже для топовых парней.

Ришар пока никак не может набрать форму после длительного больничного, а в Монреале его спасла погода. Гаске проиграл первый сет Нисикори, прилично набегался и должен был проигрывать, но пошёл дождь, француз отдохнул и забрал две следующие партии. Почти то же самое было в понедельник против Пэра: устал, не мог бегать, но взял медицинский перерыв, оклемался и победил 2-0.