Прогноз, ставки и коэффициенты Далянь Ифан — Цзянсу Сунин (09.08.19)

Далянь Йфанг

В пяти крайних матчах одним из противников был Гуанчжоу Эвергранд, ему Далянь Йфанг уступил, в остальных матчах удалось добыть очки. Ныне Далянь Йфанг располагается на 6 месте, отставание от зоны ЛЧ очень велико, впереди 7 игр, так что отыграть отставание вряд ли получится. В любом случае, на данном этапе Далянь Йфанг дома играет хорошо, одержал 3 победы кряду, забивает в среднем за игру дома 1.4 гола.

Цзянсу Санинг

На протяжении четырёх матчей кряду не уступает Цзянсу Санинг, и сейчас находится на 5 позиции. Имеет в активе 30 очков, отстает тоже на 19 очков, и этому коллективу вряд ли по силам отыграть отставание. В родных стенах Цзянсу Санинг играет хорошо, но на выезде за 11 матчей данный клуб одержал только одну победу. Справедливости ради, с атакой на в гостевых матчах всё в порядке, но подводит слабая защита. Забить Цзянсу Санинг скорее всего сможет, но одержать победу вряд ли получится.

Прогноз

Абсолютно одинаковое количество побед, ничьих и поражений у этих двух клубов, при это обе в защите играют не лучшим образом, как одна, так и другая команда в среднем за матч пропускает 1.5 гола. Замечу, что Далянь Йфанг в каждом из 5 крайних домашних матчей забивал. На выезде Цзянсу Санинг хорошо играет в атаке, этот клуб забивает на протяжении 9 гостевых матчей кряду. У Далянь Йфанг отлично играет Янник Карраско, забил 14 голов. А вот у Цзянсу Санинг в отлично проявляет себя Алекс Тейшейра, забил 13 голов. В трёх из 5 крайних очных встреч команды обменивались голами. Считаю, что здесь обе забьют.