Прогноз Гуанчжоу Фули — Шанхай СИПГ (09.08.19), ставки и коэффициенты

Гуанчжоу Фули

У обороны этого коллектива много слабых сторон, препятствование созданию голевых ситуаций противником, уход от нарушений в опасных зонах, борьба в воздухе и защита в стандартном положении. Таким образом Гуанчжоу Фули пропустил за 21 матч более полусотни голов. В плохой физической форме подходит данный клуб к этой игре, нет побед на протяжении трёх матчей, кстати, за 3 игры Гуанчжоу Фули умудрился пропустить 12 голов. Сейчас на 10 месте, зона вылета не грозит, до неё 10 очков,

Шанхай СИПГ

Этот коллектив силён как в атакующей трети, так и в средней. Отлично играет на контратаках, ведь Шанхай СИПГ в Суперлиге Китая с помощью контратак забил больше всех голов. Так же атака создает шансы для реализации ударов с дальней дистанции. В итоге Шанхай СИПГ за 21 матч заколотил 40 голов. Сейчас занимает 3 позицию, но сыграв 3 матча кряду вничью, отставание до 1 позиции составляет 6 очков, конечно Шанхай СИПГ постарается прервать свою безвыигрышную серию в Суперлиге Китая.

Прогноз

Сильной стороной Гуанчжоу Фули является отыгрывание позиции и реализация голов высокая. Этот клуб дома играет в открытый футбол, и матчи с его участием получаются результативные. Однако, проблема Гуанчжоу Фули в том, что ужасно играет в защите, дома за игру пропускает 22 гола. Шанхай СИПГ в гостях гораздо надёжнее играет в защите, пропустил меньше всех голов, в среднем за игру получается 0.5. Шанхай СИПГ ни одного поражения не потерпел на выезде, за 10 игр трижды сыграл вничью, а в 7 матчах одержана победа. В каждом из трёх крайних очных встреч Шанхай СИПГ обыгрывал Гуанчжоу Фули с преимуществом в 2 гола. Считаю, что Шанхай СИПГ одержит победу.