Прогноз Монако — Лион (09.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Монако — Олимпик Лион

Ligue 1 est de retour, дамы и господа. Долгожданный первый тур чемпионата Франции начнется там, где элитный футбол мог в этом году больше и не появиться — лазурном берегу. Вечером 9 августа “Монако” примет на стадионе “Луи II” “Лион”.

В прошлом сезоне команды провели два противоположных матча. В 18-м туре гости были намного сильнее, победив с разгромным счетом 3:0. А вот в 26-м туре они уже проиграли, но чуть меньше — 0:2. “Монако” занял 17-е место, всего в двух очках от зоны вылета. “Лион” замкнул тройку сильнейших, получив бронзу и право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. “Лилль”, занявший вторую строчку, ушел ввысь всего на три очка.

Ориентировочные составы на матч “Монако” — “Лион”

"Монако" (4-5-1): Лекомт — Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре — Хенрикс, Фабрегас, Рони Лопеш, Шадли, Головин — Мартинш

Не сыграют: —

“Лион” (4-2-3-1): Лопес — Андерсен, Денайер, Дюбуа, Рафаэл — Терье, Ауар — Мендеш, Дембеле, Траоре — Депай

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Монако” — “Лион”

Интересный факт — “Монако” не пропустил в четырех последних товарищеских матчах. Да, вы скажете, что на контрольные игры не стоит обращать внимания, однако отлаженные механизмы в обороне команды Леонардо Жардима бросаются в глаза. В новом сезоне защита монегасков не будет таким проходным двором, как несколькими месяцами ранее. И думаем, что в матче первого тура против “Лиона” не стоит ждать много голов. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,83.

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«Монако» – «Лион». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

«Монако» – «Лион»

Монако. Стадион «Луи II». 09.08.2019. 21:45 МСК

Судья: Рудди Буке

Футбольный чемпионат Франции стартует уже совсем скоро, и матч-открытие будет особенно интересным. В стартовом поединке встретятся претенденты на медали: «Монако» на своем поле принимает «Лион». Коэффициент на победу гостей сильно упал, и именно «львы» считаются фаворитами. Подтвердят ли они свой статус?

Форма «Монако»

«Монако» полностью провалил прошлый сезон, и самым правильным решением того года стало возвращение Леонарду Жардима на пост главного тренера. Футбольная общественность пеняла на низкий уровень игроков, да и травмы сильно повлияли на результат. Нельзя сказать, что этим летом «монегаски» были активны на трансферном рынке: по всей видимости, руководство рассчитывает на прогресс молодежи. Покинул команду один из лидеров, Юри Тилеманс, также были проданы Джибриль Сидибе, Ронаэль Пьер-Габриэль и Ибраима Диалло, а главными приобретениями стали Желсон Мартинш, Бенджамен Лакомт и Рубен Агилар.

В межсезонье подопечные Леонарду Жардима выглядели неоднозначно, однако ближе к началу чемпионата нащупали свою игру и одержали 3 победы в 4 предыдущих спаррингах, не пропустив при этом ни одного мяча. В контрольном матче «Монако» на своем поле одолел «Сампдорию» – 1:0. Встреча получилась обоюдоострой, но «монегаски» свой шанс использовали – отличился Радамель Фалькао. Не раз мог забить Желсон Мартинш, но португалец дважды не реализовал выход один на один.

Форма «Лиона»

«Лион» каждый год стабильно претендует на медали чемпионата Франции, и в минувшем розыгрыше Лиги 1 он завоевал «бронзу». Этим летом в клубе произошли серьезные перемены, и не факт, что ему удастся повторить недавний успех. Главным тренером был назначен Сильвиньо, у которого недостаточно опыта на подобной должности. Также «львы» продали молодых Танги Ндомбеле и Ферлана Менди, а в «Бетис» ушел один из лидеров – Набиль Фекир. Из новичков стоит отметить Юссуфа Коне, Тиагу Мендеша и Йоахима Андерсена, а также голкипера Чиприана Татэрушану.

В межсезонье результаты «Лиона» не впечатлили: в 5 матчах он потерпел 4 поражения. В прошлой встрече подопечные Сильвиньо ничего не смогли противопоставить «Борнмуту» – 0:3. «Львы» активно шли вперед, однако зачастую им не хватало последнего паса. Соперник же ошибок не прощал, поэтому результат во многом закономерен.

История личных встреч «Монако» и «Лиона»

В 5 предыдущих очных поединках «Монако» одержал 2 победы и потерпел три поражения. В минувшем сезоне «Лион» выиграл на своем поле со счетом 3:0, а затем «монегаски» взяли реванш – 2:0.

Важные факты о матче «Монако» – «Лион»

• «Лион» в 5 летних спаррингах пропустил суммарно 13 мячей

• «Монако» в 19 домашних матчах прошлого чемпионата пропустил 29 голов

• «Лион» в 3 последних официальных поединках на выезде забивал не меньше 3 мячей

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Монако» – «Лион»

В составе «Монако» из-за дисквалификаций не будет Радамеля Фалькао, Александра Головина и Бальде Кейта, и именно это стало причиной повышения котировок на победу хозяев. «Лион» же обходится без серьезных потерь, однако его игра в межсезонье не может не настораживать. Молодежи «львов» нужно время на адаптацию, да и тренеру необходимо набраться опыта. В составе хозяев немало сильных исполнителей, поэтому даже с учетом потерь они способны бороться за победу. Предлагаем поставить на нулевую фору «Монако» с коэффициентом 2,24 в





Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?

9 августа начнется новый сезон во французской Лиге1. Первый тур чемпионата откроет пара «Монако» — «Лион», которая проведет очную встречу на стадионе «Луи II». Арбитр Рудди Букке начнет матч свистком в 21:45 по мск. Прогноз на



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Хозяева расстались с Джибрилем Сидибе, однако приобрели Рубена Агиляра. В «Лестер» ушел Юри Тилеманс, при этом был куплен Желсон Мартинс из «Атлетико». Это основные трансферные партии, которые клуб провел летом.





«Монако» выиграл 3 из 4 последних товарищеских матчей. Здесь стоит выделить матч с «Сампдорией» (1:0), «Порту» (0:1) и «Валенсией» (0:1). Также была нулевая ничья с «Брагой». Итого, коллектив не пропускал в 4 играх кряду.







«Лион»



По итогам прошлого сезона «Лион» занял 3 место, что позволило команде, тогда еще Бруно Женезио, квалифицироваться напрямую в групповой этап ЛЧ. Стоит отметить, что теперь на месте главного тренера оказался Сильвиньо.









Под руководством бразильца клуб выиграл Кубок Эмиратов у «Арсенала» со счетом 1:2. После этого было два неубедительных выступления — поражения со счетом 3:0 от «Ливерпуля» и «Борнмута».





Летом из команды ушел Набиль Фекир. Он перешел за 22 млн евро в «Бетис». Также за 60 млн евро был продан Танги Ндомбеле в лондонский «Тоттенхэм». Ферлан Менди ушел в мадридский «Реал» за 40 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.









Помимо ухода таких ключевых игроков можно отметить травмы Маркала и Юссуфа Коне.







Прогноз



2.90 и 2.44 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры установили коэффициент 3.55.





«Монако» выиграл две домашние очные встречи кряду. Последний матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Жардима.









В целом предсезонная подготовка «Монако» внушает больше уверенности. Клуб обыграл довольно непростых соперников. У «Лиона» тем временем ушли три важных персоны, да и тренер сменился. В общем, ставим на то, что хозяева не проиграют. Коэффициент составляет 1.60.





Прогноз на

матч

«Монако» – «Лион» 9 августа

После прошедшего провального сезона первоочередной задачей Жардима была настройка обороны, поскольку креативных атакующих кадров хватало и в полузащите, и в нападении, нужно было только поставить их на ноги после травм. Тренер «Монако» каждый товарняк пробовал разные комбинации защитников, и благодаря усилению состава слабо не выглядел ни один. «Валенсия», «Порту» и «Сампдория» минимум по тайму отыграли основными составами, однако проиграли с минимальным счетом. «Эвертон» отметился одним голом, который стал единственным в матче, хотя Лопес должен был открыть счет с пенальти.

В товарищеских играх монегаски не радовали результативностью, однако Жардим каждую игру менял почти весь состав, так что о четком плане нападения говорить не приходится. Даже если Фалькао не начнет сезон, в «Монако» достаточно забивал, так что за этот компонент игры переживать не стоит.

⚠️ Caution: great footballing minds at work. pic.twitter.com/gOFW3nUbeu — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 7, 2019

Оценивать «Лион» по товарнякам также трудно, однако он практически ничего не показал во время подготовки. «Арсенал» проиграл со счетом 1:2, отыграв основным составом 3/4 матча, но это его проблемы. Два смешанных состава «Ливерпуля» довольно просто расправились с французами, которые забили единственный гол с пенальти на четвертой минуте (1:3). Основа «Борнмута» обыграла основу «Лиона» в первом тайме со счетом 2:0, а затем разбавленные заменами «вишни» докинули еще один безответный гол.

Прогноз

«Львы» располагают сильными атакующими кадрами, но пока неясно, как новый тренер Сильвиньо, которые впервые возглавит клуб, будет решать проблемы в обороне. После хорошей подготовки защита «Монако» в кои-то веки оставляет приятное впечатление, при этом красно-белые сами не беззубы в атаке. Полагаем, что в первом домашнем матче команда Жардима не уступит. БК «Леон» оценивает двойной шанс «Монако» в 1.6.

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Новый сезон французской Лиги1 стартует в ближайшую пятницу, 9 августа матчем титулованных клубов. В завершившемся чемпионате хозяева рисковали покинуть элитный дивизион. Была ли проведена работа над ошибками в подготовительный период? — знакомимся с прогнозом на игру «Монако» — «Лион»

Монако

«Монако» вошел в сезон 2018/19 в ранге вице-чемпиона страны. По ходу турнира монегаски познали все «прелести» пребывания в зоне вылета. Руководство клуба прибегло к радикальным перестановкам на тренерской скамье: Леонарду Жардим – Тьерри Анри – Леонарду Жардим. Португальцу удалось вытянуть своих подопечных из трясины неудач. Итоговое семнадцатое место и никакой угрозы покинуть высший национальный дивизион.

В летнее межсезонье его футболисты провели восемь товарищеских матчей (четыре победы, ничья, три поражения). К несомненным успехам можно отнести минимальные выигрыши у «Порту» и «Валенсии». На трансферном рынке было потрачено почти 67 млн.евро. Из «Монпелье» пришли Бенжамен Леконт и Рубен Агиллар, из мадридского «Атлетико» — Джелсон Мартинш.