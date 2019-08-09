«Юрдинген» — «Боруссия Д». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

Юрдинген — Боруссия Дортмунд 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Текущий розыгрыш Кубка Германии является 77-м в истории. В нём принимают участие 64 команды: 18 клубов из Бундеслиги сезона 2018/19, 18 клубов из Второй Бундеслиги сезона 2018/19, 4 лучших клуба из Третьей лиги сезона 2018/19, а также 24 клуба-победителя региональных кубков Немецкого футбольного союза. Победитель Кубка Германии автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги Европы сезона 2020/21.

О матче

«Юрдинген» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Нижнего Рейна, что и даёт команде возможность участвовать в борьбе за второй по значимости национальный трофей. Кубок Германии уже покорялся клубу из Крефельда: произошло это в 1985 году. «Боруссия» Дортмунд участвует в Кубке как представитель Бундеслиги. Последний раз дортмундцы проигрывали в 1-м раунде Кубка в сезоне 2005/06. Тогда обидчиком «Боруссии» Дортмунд стал «Айнтрахт» Брауншвейг, переигравший оппонента со счётом 1:2. Коэффициент на победу «Юрдингена» в предстоящей игре в некоторых конторах доходит до 50. А вот в успехе подопечных Люсьена Фавра букмекеры не сомневаются: котировки на триумф дортмундской команды расположились в районе единицы. Это неудивительно, вице-чемпион Бундеслиги находится в отличной форме, а совсем недавно «Боруссия» и вовсе завоевала Суперкубок Германии, переиграв мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0.

Статистика для ставок

В 4 последних матчах в Кубке Германии «Боруссия» Дортмунд обменивалась забитыми голами со своими соперниками. Быть может и в этой игре мы увидим забитые мячи от обеих команд. Коэффициент на «Обе забьют – да» около 2.

В 9 последних матчах «Боруссии» Дортмунд в Кубке Германии команды забивали в основное время минимум 3 гола. Соответственно, высока вероятность прохода такой же ставки и в этом матче. Поставить на «Тотал больше 2,5» можно с примерным коэффициентом 1,3.

Прогноз на матч Юрдинген 05 – Боруссия Дортмунд

Юрдинген из Третьей Лиги Германии в Первом раунде Кубка страны сыграет с дортмундской Боруссией. Не нужно быть футбольным экспертом, чтобы понимать, кто фаворит в этой паре.

Юрдинген является классическим середняком своего дивизиона. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место. В 38-и матчах набрав 48 баллов. Если судить именно минувшему чемпионату, представители города Крефельд, имеют серьезные проблемы в обороне. За 38 игр мяч в их воротах оказывался 62 раза!

Новый розыгрыш Лиги 3 команда снова начала, не показывая ничего особенного. В 4-х поединках результаты демонстрировались следующие: 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение. Общий счет голов — 6:6.

Дортмундцы уже успели официально открыть сезон в Германии. Сделали они это в минувший уикенд, в матче за Суперкубок против принципиального соперника — мюнхенской Баварии. Итоговый результат — победа 2:0. Голы на свой счет записали Алькасер и Санчо.

Можно предположить, что подопечные Фавра уже находятся в неплохих кондициях, если сумели взять трофей. Чтобы им удачно стартовать в Кубке Германии, прежде всего, необходимо избежать недооценки соперника.

Мой прогноз. Боруссия наверняка рассчитывает выиграть в этом сезоне все турниры Германии. Думаю, Юрдинген не создаст много проблем «шмелям», которые уже успели почувствовать вкус официальных поединков.

Лига Чемпионов УЕФА. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «Марибор» – «Русенборг», 6 августа 2019



Прогноз на

матч

«Юрдинген 05» ‒ «Боруссия Дортмунд» 9 августа

Содержание:

«Юрдинген»

«Боруссия Д»

Надёжный прогноз на матч «Юрдинген» ‒ «Боруссия Д»

Юрдинген — Боруссия Дортмунд. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (09.08.2019)

Юрдинген — Боруссия Дортмунд. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (09.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Юрдинген — Боруссия Дортмунд состоится в пятницу 9 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Меркур Шпиль Арена. На этой неделе в Германии пройдут матчи первого раунда национального Кубка. В одном из них Юрдинген примет у себя дома дортмундскую Боруссию. Гости явные фавориты — букмекеры считают, что Боруссия победит с крупным счетом и без проблем выйдет в следующий раунд турнира.

В прошлом сезоне Боруссия заняла второе место в чемпионате страны, на два очка отстав от Баварии. В Кубке Германии она в прошлом футбольном году дошла лишь до 1/8 финала и проиграла по пенальти Вердеру — основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Кстати, Боруссия не выиграла в основное время ни одного из четырех предыдущих кубковых матчей, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. В то же время на выезде она проиграла лишь раз за 19 предыдущих матчей Кубка Германии, одержав 15 побед и трижды сыграв вничью. В прошлом сезоне в первом раунде Боруссия встречалась с Гройтер Фюрт и победила в гостях в дополнительное время со счетом 2:1. Сейчас она готовится к поединку против Юрдингена после победы над Баварией в матче за Суперкубок страны со счетом 2:0.

Юрдинген в 1990-х играл в высшем дивизионе, а сейчас это команда из третьей Бундеслиги. В прошлом сезоне Юрдинген занял 11-е место в чемпионате третьего дивизиона. В этом сезоне он провел четыре матча и одержал пока только одну победу при двух ничейных результатах и одном поражении. В том числе в минувшую субботу он сыграл вничью 2:2 в гостях у Зонненхофа. С Боруссией он не играл с сезона 1995/96, когда проиграл ей оба матча в чемпионате высшего дивизиона Германии — 0:2 дома и 0:5 на выезде. Эксперты сайта считают, что и предстоящую встречу Юрдинген проиграет без забитых голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Юрдинген — Боруссия Дортмунд:

Победа Юрдингена — 33.00, ничья — 13.94, победа Боруссии — 1.06.

Юрдинген — Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 9 августа):

Победа Боруссии без пропущенных голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Боруссии со счетом 3:0 или 4:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Ставки на то, что Боруссия победит и не пропустит, принимаются с котировкой 1.63.

«Юрдинген 05» — «Боруссия Д». Прогноз на матч 9 августа. Кубок Германии

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В Германии стартует Кубок страны, а наш прогноз на матч 9 августа, в котором «Юрдинген» пройдет экзамен у дортмундской «Боруссии». Чего ждать от поединка в Крефельде? – читайте в нашем материале.

Байер Ирдинген 05

«Юрдинген» в минувшем сезоне занял 11-ю строчку в третьей Бундеслиге, где записал в актив 14 побед и шесть ничьих, а это 22 балла до места в зоне повышения. В новом сезоне «красно-синие» стартовали с победы над «Хеллешером» (1:0), а затем за три игры добыли два балла. В последнем матче KFC разошлись ничьей с «Гроссашпах» (2:2).