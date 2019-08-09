«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Ливерпуль — Норвич (09.08.19), ставки и коэффициенты

Ливерпуль

«Ливерпуль» провел не самую лучшую предсезонку. Коллектив Юргена Клоппа сыграл 7 товарищеских матчей, в которых одержал всего лишь три победы. Наиболее показательной стала встреча с «Наполи», где в рамках товарняка «красные» уступили со счетом 0:3 своему сопернику. А буквально в воскресенье вечером мерсисайдцы проводили встречу в рамках Суперкубка Англии, где в основное время матча смогли сыграть вничью с «Манчестер Сити». Лишь в серии пенальти «горожане» одолели своего ливерпульского оппонента, оставив его без очередного трофея в коллекции. И теперь, сохранив костяк игроков из прошлого сезона, и не сделав точечных усилений, «красные» готовятся провести первый официальный домашний матч в сезоне против «канареек».

Норвич Сити

«Норвич» сумел выиграть Чемпионшип в прошлом сезоне, благодаря чему команду смогла оформить путевку в Премьер-Лигу. Ближайшего соперника «канарейки» опередили на пять очков, выдав на финише серию из ничейных матчей. В рамках подготовки к новому сезону «желто-зеленые» провели 6 поединков, в которых смогли одержать три победы, дважды уступив и однажды сыграв вничью. Последнюю игру «Норвич» провел с «Тулузой», которую одолел с минимальным счетом 1:0. Команда неплохо готова к новому сезону, а один из ее лидеров, форвард Йосип Дрмич, показал прекрасный настрой в товарищеских матчах. И запал, а также настрой, который излучает футболист, очень может пригодиться его команде на старте нового сезона в чемпионате Англии.

Прогноз

Встречи между «Ливерпулем» и «Норвичем» всегда были наполнены невероятными эмоциями. А результативность в поединках этих соперников и вовсе зашкаливала. В последний раз команды пересекались друг с другом в январе 2016-го, и тогда на выезде «Ливерпуль» сумел сломить сопротивление своего соперника со счетом 5:4. Если же смотреть пять последних матчей, то можно увидеть, что в четырех из них было забито 5 голов и более. Отсюда можно сделать вывод, что нас ждет весьма результативный футбол с проходом самых высоких тоталов.

Ливерпуль – Норвич Сити. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Юргена Клоппа

В стартовом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Норвич». Начало матча запланировано на 22:00 МСК 9-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Ливерпуля – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Норвич Сити принято 1% ставок.

В минувшем розыгрыше АПЛ «красным» не хватило всего двух очков, чтобы сместить с первой строчки «Манчестер Сити». Все силы были брошены на Лигу чемпионов, поэтому угнаться за двумя зайцами не удалось. Тем не менее, в новом сезоне подопечные Юргена Клоппа намерены побороться за звание лучшей команды страны. Любопытно, что одному из главных фаворитов чемпионата Англии престижный титул не покорялся аж с 1990 года.

Стартовать «Ливерпулю» предстоит с домашнего матча с новичком АПЛ — «Норвич Сити». «Канарейки» уверенно выиграли Чемпионшип и за несколько туров до финиша гарантировали себе возвращение в элиту. Перед командой Даниэля Фарке стоит задача избежать вылета, и для этого у неё есть все ресурсы. Хотя в гостях у серебряного призёра АПЛ шансов у «Норвича» даже в глазах самых преданных болельщиков не очень много.

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Ливерпуль – Норвич Сити:

«Ливерпуль» не слишком впечатлил по ходу предсезонной подготовки и уже успел упустить один трофей. Неделей ранее «красные» в серии пенальти проиграли «Манчестер Сити» (1:1) в матче за Суперкубок Англии. С другой стороны, это добавит команде Клоппа мотивации реабилитироваться перед поклонниками. Новичок АПЛ для этой цели подходит идеально, поэтому никто не удивится и разгрому гостей. Сколько мячей забьёт «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Прогноз на матч 9 августа. Чемпионат Англии

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Ливерпуль» в стартовом матче примет вернувшийся в Премьер-Лигу «Норвич», но смогут ли «красные» сходу добыть уверенную победу?

Для «Ливерпуля» прошлый сезон получился крайне удачным – команда Юргена Клоппа сумела выиграть Лигу Чемпионов, оформив титул в великолепном стиле. Неудачей закончилась гонка за чемпионство в Премьер-лиге, что «красные» наверняка постараются исправить в нынешнем сезоне. Летом «Ливерпуль» не был активен на трансферном рынке, заменив лишь второго вратаря Симона Миньоле на Адриана из «Вест Хэма».

«Норвич» в прошлом сезоне был великолепен в Чемпионшипе – «канарейки» под руководством Даниеля Фарке одержали победу в турнире, завоевав прямую путевку в Премьер-Лигу. Удивительно, но к масштабной перестройке команды, которую осуществляют другие новички элитного дивизиона, «Норвич» прибегать не стал.

«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Ливерпуль» — «Норвич».

Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 09.08.2019. 22:00 МСК.

Английская Премьер-лига начинает в пятницу новый сезон матчем двух чемпионов: обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать на «Энфилде» победителя Чемпионшипа «Норвич». Кроме того, эта игра станет первой в истории АПЛ, в которой будет работать VAR. Сумеют ли скромные «канарейки» навязать борьбу грозным мерсисайдцам?

«Ливерпуль» снова готов бороться за титул

Спустя всего пять дней, после обидного поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (1:1, 4:5 — пен), «красные» начинают новую кампанию АПЛ. Все помнят невероятную интригу прошлого сезона, который с преимуществом всего в одно очко выиграл «Сити», и хотят повторения истории в этом сезоне.

Вряд ли стоит делать далекоидущие выводу по матчу за Суперкубок, но все же стоит отметить, что мерсисайдцы выглядели немного лучше своих соперников, несмотря на поражение. Обе команды были в неоптимальных физических кондициях из-за плотного предсезонного графика, который был направлен, скорее, на улучшение имиджа клубов заграницей, чем на подготовку к новому чемпионату.

Тем не менее, второй тайм на «Уэмбли» сильнее провели подопечные Клоппа. Чемпионов Премьер-лиги спасали штанги, перекладина, Клаудио Браво и даже Кайл Уокер. На фоне поражений в товарищеских матчах от «Боруссии», «Севильи», «Спортинга» и «Наполи», этот факт добавляет оптимизма болельщикам «красных» перед стартом сезона.

«Норвич» медленно запрягает

«Канарейки» вернулись в АПЛ после трех сезонов в Чемпионшипе, и это возвращение получилось очень ярким. Сезон—2017/18 они завершили на 14-м месте, и их шансы на чемпионство в новой кампании оценивались коэффициентом 25. Однако команда воспользовалась провалом «Лидса» в конце сезона, и опередила ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на пять очков.

Вряд ли кто-то мог предсказать такие результаты после шести первых туров Чемпионшипа в прошлом году. «Норвич» шел на 17-м месте, имея в своем активе всего одну победу. Такие «старты» для «канареек» не являются чем-то необычным. В сезоне—2016/17 команда выиграла в первом туре у «Блэкберна», но до этого они не побеждали в играх, открывающих чемпионат, с 2002 года.

Статистика и интересные факты о матче «Ливерпуль» — «Норвич»:

«Красные» не проигрывали «канарейкам» в 12 последних играх (10 побед, 2 ничьи), забив в 3 раза больше голов, чем соперники (39:13);

Именно от «Ливерпуля» «Норвич» пропустил больше всех мячей в АПЛ (45);

Единственный раз, когда мерсисайдцы в первом туре на своем поле принимали «Норвич», был в сезоне—1976/77, по итогам которого «Ливерпуль» стал чемпионом Англии;

«Красные» не проигрывают в первом туре на протяжении шести последних сезонов (5 побед, 1 ничья);

«Канарейки» выиграли всего 1 из 16 последних стартовых матчей;

Подопечные Клоппа имеют 40-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ;

Садьо Мане на протяжении трех последних сезонов неизменно забивал в первом туре, единственный игрок, который забивал на старте четырех подряд сезонов — Тедди Шерингем.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Ливерпуль» — «Норвич»

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Норвич»

Последний раз «канарейки» обыгрывали «красных» в 1994 году. Учитывая разницу в классе между командами прямо сейчас, довольно сложно ожидать какого-либо другого результата, кроме уверенной победы подопечных Клоппа. В прошлом сезоне они не пропускали в 6 из 7 первых игр чемпионата. Поэтому мы предлагаем





«Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ

«Ливерпуль»

В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Норвич» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на



«Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.





Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.









Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.





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Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».





Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.







«Норвич»



Команда Даниеля Фарке в прошлом сезоне стала победителем Чемпионшипа, опередив «Шеффилд» на пять очков.





Таким образом, «канарейки» получили прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Англии. Эта команда отметилась тем, что показывала самый яркий атакующий футбол из всех участников турнира — много забивала (93), но при этом и прилично пропускала (57).









Многие новички АПЛ совершают большую ошибку, выбрасывая космические деньги на громкую трансферную кампанию, которая в итоге не помогала избежать краха в элите.





Фарке просто решил сохранить костяк команды, а из новых лиц можно отметить арендованного у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, защитника «Вест Хэма» Сэма Байрэма и Патрика Робертса (аренда) из «Ман Сити».







Прогноз







На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничейный результат — 8.80, а на победу «Норвича» — 22.0.





Новичку АПЛ не очень повезло — старт в элите в гостях против одной из самых грозных команд, которая еще и расстроена неудачей в Суперкубке. «Канарейки» не очень любят защищаться, поэтому велика вероятность разгрома. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 2.15.