Прогноз и ставки Далянь Ифан — Цзянсу Сунин (09.08.19)

Прогноз на матч «Далянь» – «Цзянсу» (09.08.2019)

Футбол. Чемпионат Китай. 22-й тур.

«Далянь Ифан» – «Цзянсу Сунин».

Далян, 09.08.2019, «Цзиньчжоу», 14:35 (МСК).

Чемпионат Китая по футболу медленно, но верно движется к своему завершению. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на матч 22-го тура между «Далянь Ифан» и «Цзянсу Сунин».

«Далянь»: задача на сезон перевыполнена?

Ещё в сезоне 2017 «Далянь Ифан» выступал во второй лиге китайского футбола. Прошлый чемпионат «Далянь» завершил на 11-м месте в Суперлиге, сохранив, таким образом, прописку в элитном дивизионе. За 9 туров до конца текущего первенства команда обосновалась на 6-й строчке и, учитывая последние результаты, может подняться даже ещё выше.

После 21-й игры в активе «Далянь Ифан» 30 набранных очков (8-6-7), при разнице забитых-пропущенных мячей 33:33. Главными звёздами коллектива являются игрок сборной Бельгии Янник Караско, отличившийся уже 14 раз, Марек Гамшик и экс-форвард «Леванте» Эммануэль Боатенг. Кроме того, недавно команду пополнили Саломон Рондон и главный тренер Рафаэль Бенитес. Стоит ли прогнозировать и делать ставку на дальнейшее развитие организации? Почему бы нет, с такими футболистами в составе… К игре против «Цзянсу» «Далянь» подходит с серией из трёх побед подряд.

«Цзянсу»: на своём уровне

Как и «Далянь», футбольный клуб «Цзянсу Сунин» долгое время провёл во втором дивизионе Китая. Однако, в элиту команда пробилась ещё в 2009-м году и с тех пор её не покидала. Более того, в активе клуба два серебряных сезона (2012, 2017).

Сейчас «Цзянсу» на пятом месте в Суперлиге. В активе команды 30 очков (8-6-7), при разнице мячей 37:32. В предыдущих 5-и играх «Цзянсу» уступил лишь однажды, при двух победах и двух ничьих. Команда, которую возглавляет румынский специалист Космин Олариу, делает ставку на оборону – 22,2 хga, это четвёртый показатель в лиге на данный момент. В атаке дела не так ладятся, хотя главные звёзды «Цзянсу» — это всё же нападающие. Итальянец Эдер и бразилец Алекс Тейшейра, на счету которого уже 13 забитых мячей.

«Далянь» — «Цзянсу»: история личных встреч

В первом круге текущего чемпионата команды разошлись миром 1:1.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами – «Цзянсу» выиграл 1:0, а «Далянь» 3:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Соперники уж точно достойны друг друга, поэтому прогнозировать победителя здесь достаточно сложно. «Цзянсу» пропустил гораздо больше, чем значится в графе «ожидаемые голы», команда неплохо действует в защите. Что касается «Далянь Ифан», то с командой теперь работает известный любитель «низов» Рафа Бенитес. В игре за 6 очков вполне можно прогнозировать невысокую результативность. Ставка –





Далянь Йфанг

В пяти крайних матчах одним из противников был Гуанчжоу Эвергранд, ему Далянь Йфанг уступил, в остальных матчах удалось добыть очки. Ныне Далянь Йфанг располагается на 6 месте, отставание от зоны ЛЧ очень велико, впереди 7 игр, так что отыграть отставание вряд ли получится. В любом случае, на данном этапе Далянь Йфанг дома играет хорошо, одержал 3 победы кряду, забивает в среднем за игру дома 1.4 гола.

Цзянсу Санинг

На протяжении четырёх матчей кряду не уступает Цзянсу Санинг, и сейчас находится на 5 позиции. Имеет в активе 30 очков, отстает тоже на 19 очков, и этому коллективу вряд ли по силам отыграть отставание. В родных стенах Цзянсу Санинг играет хорошо, но на выезде за 11 матчей данный клуб одержал только одну победу. Справедливости ради, с атакой на в гостевых матчах всё в порядке, но подводит слабая защита. Забить Цзянсу Санинг скорее всего сможет, но одержать победу вряд ли получится.

Прогноз

Абсолютно одинаковое количество побед, ничьих и поражений у этих двух клубов, при это обе в защите играют не лучшим образом, как одна, так и другая команда в среднем за матч пропускает 1.5 гола. Замечу, что Далянь Йфанг в каждом из 5 крайних домашних матчей забивал. На выезде Цзянсу Санинг хорошо играет в атаке, этот клуб забивает на протяжении 9 гостевых матчей кряду. У Далянь Йфанг отлично играет Янник Карраско, забил 14 голов. А вот у Цзянсу Санинг в отлично проявляет себя Алекс Тейшейра, забил 13 голов. В трёх из 5 крайних очных встреч команды обменивались голами. Считаю, что здесь обе забьют.