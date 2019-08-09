«Ак Барс» — «Нефтехимик». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Ак Барс» – «Нефтехимик» (09.08.2019)

Хоккей. Кубок президента Республики Казахстан.

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

Арена: «Барыс-Арена» (Нур-Султан, Казахстан)

09.08.2019. 12:00 МСК.

Для «Ак Барса» и «Нефтехимика» предстоящий поединок станет третьим за три дня. Скажется ли колоссальная нагрузка на результативности противостояния? Мы считаем, что обилия заброшенных шайб ждать не стоит.

Форма команды «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов продолжает делать первые шаги у руля «Ак Барса», и удаются они ему с переменным успехом. В стартовом поединке предсезонной подготовки казанский клуб умудрился пропустить шесть шайб от «Барыса», на что ответил лишь одним голом Мэттью Фрэттина. Уже на следующий день «Ак Барс» принял участие в «Зелёном дерби», где Владимир Ткачёв открыл счёт уже на 45-й секунде, а Джастин Азеведо развил преимущество на 5-й минуте. Казалось, что встреча обещает быть результативной, однако казанцы больше забить так и не смогли, а уфимцы лишь сократили разрыв до минимума. Как итог, победа «Ак Барса» – 2:1. Очевидно, что игроки татарстанского коллектива находятся под колоссальными нагрузками, поэтому ожидать более яркого хоккея от них не стоит.

Форма команды «Нефтехимик»

Черная полоса «Нефтехимика» продолжается. Ещё на финише прошлого сезона нижнекамцы проиграли три поединка кряду с общим счётом – 13:3, а на старте нынешней «предсезонки» подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Йокериту» (2:3). В первой встрече Кубка президента Республики Казахстан «Нефтехимик» был уничтожен «Автомобилистом» (1:5), а накануне нижнекамцы уступили «Барысу», который играл практически без всех своих лидеров (3:5). Как итог, команда не может одержать победу уже семь матчей кряду, что, несомненно, давит на игроков с психологической точки зрения.

История личных встреч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком»

В рамках КХЛ команды провели между собой 41 очную встречу. На счету казанского клуба 26 побед, а нижнекамцы были сильнее в 15 поединках. Разница забитых шайб также на стороне команды из столицы Татарстана – 113:85. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: трижды победу праздновали игроки «Ак Барса» – 2:1, 3:1 и 1:0, а однажды сильнее были хоккеисты «Нефтехимика» – 3:2.

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Ак Барс» – традиционно очень неудобный противник для «Нефтехимика». Примером тому служит и прошлый сезон, в котором казанцы выиграли три поединка из четырёх. Сейчас подопечные Вячеслава Буцаева испытывают колоссальные игровые сложности, проигрывая уже семь игр кряду. Казанцы, напротив, после разгромного поражения от «Барыса» смогли собраться и обыграли Уфу. В пользу команды Дмитрия Квартальнова говорит о тот факт, что накануне они проводили свой матч на несколько часов раньше, чем «Нефтехимик», а в условиях столь плотного графика это является важным нюансом. Как итог, напрашивается ставка на