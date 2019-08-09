Прогноз и ставки Гуанчжоу Фули — Шанхай СИПГ (09.08.19)

Гуанчжоу Фули

У обороны этого коллектива много слабых сторон, препятствование созданию голевых ситуаций противником, уход от нарушений в опасных зонах, борьба в воздухе и защита в стандартном положении. Таким образом Гуанчжоу Фули пропустил за 21 матч более полусотни голов. В плохой физической форме подходит данный клуб к этой игре, нет побед на протяжении трёх матчей, кстати, за 3 игры Гуанчжоу Фули умудрился пропустить 12 голов. Сейчас на 10 месте, зона вылета не грозит, до неё 10 очков,

Шанхай СИПГ

Этот коллектив силён как в атакующей трети, так и в средней. Отлично играет на контратаках, ведь Шанхай СИПГ в Суперлиге Китая с помощью контратак забил больше всех голов. Так же атака создает шансы для реализации ударов с дальней дистанции. В итоге Шанхай СИПГ за 21 матч заколотил 40 голов. Сейчас занимает 3 позицию, но сыграв 3 матча кряду вничью, отставание до 1 позиции составляет 6 очков, конечно Шанхай СИПГ постарается прервать свою безвыигрышную серию в Суперлиге Китая.

Прогноз

Сильной стороной Гуанчжоу Фули является отыгрывание позиции и реализация голов высокая. Этот клуб дома играет в открытый футбол, и матчи с его участием получаются результативные. Однако, проблема Гуанчжоу Фули в том, что ужасно играет в защите, дома за игру пропускает 22 гола. Шанхай СИПГ в гостях гораздо надёжнее играет в защите, пропустил меньше всех голов, в среднем за игру получается 0.5. Шанхай СИПГ ни одного поражения не потерпел на выезде, за 10 игр трижды сыграл вничью, а в 7 матчах одержана победа. В каждом из трёх крайних очных встреч Шанхай СИПГ обыгрывал Гуанчжоу Фули с преимуществом в 2 гола. Считаю, что Шанхай СИПГ одержит победу.

Прогноз на матч «Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ» (09.08.2019)

Футбол. Чемпионат Китай. 22-й тур.

«Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ».

Гуанчжоу, 09.08.2019, «Юэсюшань», 14:35 (МСК).

«Шанхай СИПГ» продолжает битву за чемпионский титул китайской Суперлиги. Очередной соперник – «Гуанчжоу Фули». Удастся ли бразильцам Халку и Оскару выиграть чемпионат во второй раз подряд? Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на предстоящий матч.

«Гуанчжоу Фули»: дисбаланс в игре – помеха результатам

«Гуанчжоу Фули» — один из самых популярных футбольных клубов Китая. «Фули» в последние годы неизменно заканчивает чемпионат близко к группе лидеров. В этом сезоне, однако, у команды, которой руководит серб Драган Стойкович, далеко не всё ладится. После 21 тура «Гуанчжоу» занимает только 10-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги с 23-ю очками (7-4-10) и разницей забитых-пропущенных мячей 42:52.

Главной звездой коллектива является израильский форвард Эран Захави, наколотивший в этом первенстве уже 24 мяча и возглавляющий гонку бомбардиров с большим отрывом. Совсем неудивительно поэтому, что «Гуанчжоу Фули» демонстрирует одни из лучших показателей по нападению в лиге вообще – 42 гола и второе место, 37,8 хg и третья строчка. Портит всё, впрочем, игра в обороне. По ожидаемым пропущенным голам (xga) «Гуанчжоу» с 36,9 на третьем с конца месте, а фактически с 52 мячами «Фули» — абсолютно худшая команда первенства Китая. Именно игра в защите не позволяет дать прогноз и сделать ставку на успешное завершение сезона для «Гуанчжоу Фули».

«Шанхай СИПГ»: с балансом всё в порядке

Став в прошлом сезоне чемпионами, «Шанхай СИПГ» прервал гегемонию «Гуанчжоу Эвергранд», которые завоёвывали титул 7 сезонов подряд. Сейчас «Эвергранд» вновь на первом месте, но футболисты «СИПГ», безусловно, до последнего будут биться за второе кряду чемпионство. У «Шанхая» 49 набранных очков после 21-й игры (15-4-2), при разнице мячей 40:16. Отставание от лидера составляет 6 очков. Не сумев обыграть в прошлом туре «Тяньцзинь Суньцзян» «Шанхай» упустил и вторую строчку, пропустив туда «Бэйцзин Гоань». Гандикап от четвёртого места, правда, составляет уже 15 баллов, что даёт основания прогнозировать и ставить на то, что «Шанхай СИПГ» точно по завершению чемпионата будут с медалями…

Недавно команду пополнил известный австрийский форвард Марко Арнаутович, добавив мощи и без того устрашающему нападению с Халком и Оскаром. Как не удивительно, но, несмотря на то, что основные звёзды «Шанхая» принадлежат к группе атаки, команда лучшая в лиге по игру в обороне. «СИПГ» пропустили лишь 16 мячей, а показатель xga исчисляется смешными 14,1.

«Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ»: история личных встреч

Матч первого круга в Шанхае завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В прошлогоднем первенстве «Шанхай СИПГ» выиграл у «Гуанчжоу Фули» оба матча – 3:1 дома и 5:2 на выезде.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Шанхай» не побеждает в Суперлиги уже три матча подряд (3 ничьих), что отбросило команду уже на 6 очков ниже главных конкурентов из «Гуанчжоу Эвергранд». «СИПГ» пора собраться и выиграть, тем более, что коллектив без защиты, «Гуанчжоу Фули», подходящий кандидат на то, чтобы отобрать у них 3 очка. Соответственно, ставка на победу гостей выглядит вполне логично.