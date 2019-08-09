Прогноз Салават Юлаев — Автомобилист (09.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист» (09.08.2019)

Хоккей. Кубок президента Республики Казахстан.

«Салават Юлаев» – «Автомобилист»

Арена: «Барыс-Арена» (Нур-Султан, Россия)

09.08.2019. 16:30 МСК.

В последнем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» не оставил «Автомобилисту» никаких шансов. Смогут ли подопечные Андрея Мартемьянова взять реванш за ту неудачу? Мы считаем, что да!

Форма команды «Салават Юлаев»

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» неожиданно смог добраться до финала Восточной конференции, где в напряжённой борьбе уступил «Авангарду». Важной задачей руководства клуба в межсезонье было сохранение лидеров команды, однако справиться удалось лишь с переменным успехом. Антон Бурдасов планирует покорять НХЛ, Владимир Ткачёв также планировал отъезд в сильнейшую лигу мира, но оказался в СКА, а Йоонас Кемппайнен отправился в Санкт-Петербург напрямую. Пополнили состав уфимцев лишь защитники Евгений Лисовец и Михаил Пашнин, а также форварды Сакари Маннинен и Никита Сошников. Подопечные Николая Цулыгина начали предсезонную подготовку с победы над «Нефтехимиком» (4:2), однако в первом матче Кубка президента Республики Казахстан выглядели скромно и уступили «Ак Барсу» (1:2).

Форма команды «Автомобилист»

Прошлый сезон для «Автомобилиста» стал лучшим в его истории, однако в Екатеринбурге от команды ожидали гораздо большего. Для решения этих задач в межсезонье состав команды пополнили такие игроки, как Павел Дацюк, Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт и Питер Холланд. В «предсезонке» подопечные Андрея Мартемьянова уже успели провести три игры, в которых поочерёдно обыграли «Хомутов» (4:0), «Карловы Вары» (4:2) и «Нефтехимик» (5:1). Все иностранцы, пришедшие в «Автомобилист» уже влились в коллектив и на регулярной основе отмечаются результативными баллами, а вот дебют Павла Дацюка пока что откладывается. Тем не менее, уральцы своей игрой продолжают оставлять очень приятное впечатление и остаются одними из главных фаворитов Восточной конференции.

История личных встреч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 29 очных встреч. На счету уфимского клуба 15 побед, а уральцы были сильнее в 14 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне башкирского коллектива – 86:78. В минувшем регулярном чемпионате соперники встречались дважды, и оба раза победу праздновали хоккеисты «Автомобилиста» – 1:0 и 2:0. Кроме того, соперники встречались в полуфинале Восточной конференции, где уверенную победу в серии одержал «Салават Юлаев» – 4:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Предсезонка» – это время, когда игроки ещё далеки от своей оптимальной формы, но играют при этом в условиях напряженного графика, а лишний выходной день на фоне оппонента – очень большая фора. Накануне «Салават Юлаев» проводил тяжёлый поединок с «Ак Барсом», а «Автомобилист» имел выходной день, поэтому при прочих равных именно уральцы являются явными фаворитами предстоящей встречи. Кроме того, в составе уральцев много новичков, которые уже влились в коллектив и великолепно проявляют себя, а уфимцы только учатся играть без своих лидеров прошлого сезона. Всё говорит в пользу команды Андрея Мартемьянова, а сделать ставку на