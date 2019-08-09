Прогноз, ставки и коэффициенты Зандхаузен — Боруссия М (09.08.19)

Прогноз редакции на матч Зандхаузен — Боруссия М

Менхенгладбахская “Боруссия” даст старт официальным играм в этом сезоне матчем против “Зандхаузена” в Кубке Германии. Тезка дортмундцев уже который год пытается стать топовым клубом Германии, но пока что выделяется лишь своим труднопроизносимым названием. Хотя, их защитника Гинтера хотят приобрести “Атлетико” и “Челси”, что говорит о его высоком уровне. Кстати, с англичанами немцы провели товарищеский матч этим межсезоньем (2:2). Возможно, Гинтер играл против своих будущих одноклубников.

Ориентировочные составы на матч Зандхаузен — Боруссия М:

“Зандхаузен” (4-5-1): Фрайсль — Пакьюрада, Жиров, Наубер, Дикмайер — Пауревич, Зенга, Энгельс, Форстер, Бехренс — Гисласон

Не сыграют: —

“Боруссия М” (4-3-3): Зоммер — Вендт, Эльведи, Гинтер, Лайнер — Закария, Штробль, Нойхаус — Плеа, Тюрам, Хофманн

Не сыграют: —

Прогноз на матч Зандхаузен — Боруссия М:

“Зандхаузен” выступает во второй Бундеслиге и уже начал сезон, но не очень-то и удачно. В первом туре они скатали ничью с “Хольштейном”, а затем уступили “Оснабрюку”. Больше всего пугает то, что у команды лишь один забитый мяч за два матч, что явно может описать их как “низовой” коллектив. Выходить против “Боруссии” с такой беззубой атакующей линией просто смешно, даже на своей арене. Очевидно, что этот поединок закончится победой гостей с большим преимуществом. Ставим на П2 с форой (-1) за 1.60

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Зандхаузен — Боруссия Мёнхенгладбах 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Прогноз на матч Зандхаузен – Боруссия Менхенгладбах

Зандхаузен против Боруссии Менхенгладбах. К Вашему вниманию Первый раунд Кубка Германии. Возможно кому-то покажется, что интриги в подобной паре не и быть не может, это не так. Хозяева уже постепенно набирают форму через официальные поединки в Бундеслиги 2. «Жеребята», хоть и сильнее по составу, но явно сейчас пребывают не в оптимальных кондициях, потому как у них еще есть несколько недель до старта первенства.

Зандхаузен во Второй Лиге является аутсайдером. В прошлом сезоне команда расположилась у самой зоны вылета. Все идет к тому, что и в этом году коллектив из одноименного города будет биться за выживание. После 2-х стартовых туров «черно-белые» в своем активе имеют всего лишь 1 балл. С Хольштайном они разошлись миром (1:1), но уступили Оснабрюку (0:1).

Гладбахская Боруссия летом отпустила в Дортмунд своего лидера Торгана Азара. Уже в ближайшей кубковой игре мы увидим, кто же заменит бельгийца в стане «жеребят».

Не так давно команду возглавил Марко Розе, известный по своей успешной работе в Зальцбурге. Думаю, ему наверняка захочется выиграть в первом матче у руля нового клуба.

Прогноз. Гости в отличии от хозяев еще ни одного официального матча не провели. Но не уверен, что это отразится на результате. Гладбахцы сейчас будут стараться проявить себя при новом наставнике. Я жду крупной виктории Боруссии с форой -1,5.

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Зандхаузен — Боруссия Менхенгладбах. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (09.08.2019)

Зандхаузен — Боруссия Менхенгладбах. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (09.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Зандхаузен — Боруссия Менхенгладбах состоится в пятницу 9 августа в 21:45 (МСК) на стадионе BWT. В одном из матчей первого раунда Кубка Германии Зандхаузен примет на своем поле гладбахскую Боруссию. Букмекеры ставят на победу гостей, полагая, что они добьются преимущества не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Боруссия заняла пятое место в чемпионате Германии, финишировав в трех очках от зоны Лиги чемпионов. В Кубке страны она стартовала с очень крупной победы над Хаштедтом со счетом 11:0, но затем сама была разгромлена Байером — 0:5. В первом раунде турнира Боруссия не вылетала с 2013 года — тогда она уступила по пенальти Дармштадту. После этого она лишь раз ограничивалась одной победой в Кубке — в прошлом сезоне, тогда как в остальных случаях доходила как минимум до 1/8 финала.

Зандхаузен — это команда из второй Бундеслиги. В прошлом сезоне он занял 15-е место в чемпионате второго дивизиона в трех очках от зоны стыковых матчей. В этом футбольном году Зандхаузен провел два матча, сначала сыграв вничью 1:1 в гостях у Хольштайна, а затем проиграв дома Оснабрюку с минимальным счетом 0:1. В Кубке Германии в прошлом сезоне Зандхаузен стартовал с крупной победы над Рот-Вайсом из Оберхаузена со счетом 6:0, но уже во втором раунде крупно проиграл Хайденхайму, пропустив три безответных мяча. Специалисты сайта считают, что Боруссия оправдает статус фаворита в этом матче и одержит победу. При этом результативность игры вряд ли превысит два мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Зандхаузен — Боруссия Менхенгладбах:

Победа Зандхаузена — 8.52, ничья — 4.78, победа Боруссии — 1.38.

Зандхаузен — Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 9 августа):

Победа Боруссии; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Боруссии со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 5.80 и 7.00 соответственно). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 2.21.