Прогноз Аяччо — Кан (09.08.19), ставки и коэффициенты

Аяччо

Аяччо очень неплохо начал нынешний сезон — в 2-ух первых турах команда набрала 4 очка, сыграв в первом туре вничью с Гавром, а затем на выезде переиграв Гренобль 1-0. В прошлом сезоне Аяччо еле-еле смог остаться в Лиге 2, обогнав зону вылета всего лишь на 1 очко, но в 2-ух первых турах команда показала себя очень неплохо, уверен, что в этом сезоне хозяева может и не будут бороться за повышение в классе, но остаться во 2-ой лиге Франции Аяччо уж точно может. Думается мне, что в этом поединке хозяева могут продолжить свою удачную серию и набрать три очка, все-таки соперника сейчас не очень хорош, а вот у Аяччо форма просто шикарная…

Кан

Кан в прошлом сезоне выступал в Лиге 1, правда, в прошедшем чемпионате «дьяволята» заняли предпоследнее место в турнирной таблице, опередив лишь совсем мертвый Генгам. В первых турах Лиги 2 Кан набрал одно очко, сыграв вничью с Сошо и проиграв на своем поле Лорьяну 1-2. Пока что, совершенно никакой игры «дьяволята» не показывают, и совершенно неясно, каким образом гости могут противостоять Аяччо, пребывающему в шикарной форме. На выезде в прошлом сезоне Кан выступал с переменным успехом — в 19-ти гостевых матчах «дьяволята» потерпели 9 поражений. Уверен, что в сегодняшнем поединке Кан не сможет противопоставить своему сопернику ничего…

Прогноз

Думается мне, что в этом поединке гостям рассчитывать на очки не стоит. Аяччо очень здорово провел 2 первых тура, а вот Кан смотрелся довольно блекло. Поставлю в этом поединке на победу домашней команды!