Прогноз редакции на матч Монако — Олимпик Лион

Прогноз, ставки и коэффициенты Монако — Лион (09.08.19)

Монако

Монако провёл просо страшный предыдущий сезон: в самом начале команде Жардима просто не везло, тогда монегаски были середняком по качеству игры и аутсайдером по реализации и везению.

Потом в команду пришёл чудак на букву «м», которого зовут Тьерри Анри — при нём Монако стал аутсайдером и по качеству игры, и по реализации. Анри в то время часто сравнивали с Невиллом, но есть пара моментов: 1) Невилл не оскорблял своих игроков после поражений. Да, я говорю не о разговорах на повышенных тонах, а именно об оскорблениях; 2) Невилл очень круто разбирается в тактике, в то время как Анри на том же Sky Sports постоянно просто говорил общие вещи — это отмечали многие их коллеги; 3) Невилл оказался в самой сложной и лучшей лиге мира, в то время как Анри получал ото всех в Лиге 1, которую уже многие и за топ-лигу не считают. Также хочу вам напомнить, как смачно Монако Анри огребал ото всех в Лиге Чемпионов.

Вернуть Жардима было единственным верным решением — так Рыболовлев и поступил. Сейчас у монегасков всё хорошо — с финансами всё нормально, есть отличный состав, плюс моральная часть жизни команды тоже в полном порядке (вспомните фразу Головина про отказ Реалу и Барселоне).

Лион

Лион провёл отличный предыдущий сезон — команда финишировала в зоне Лиги Чемпионов, в главном еврокубке «ткачи» отлично сдерживали грозный Манчестер Сити (победа 2:1 и ничья 2:2), причём результаты здесь отражают реальность — Лион реально был очень хорош в этих матчах.

Теперь же у Лиона есть три большие проблемы: 1) уход с поста главного тренера Брюно Женезио; 2) уход Ферлана Менди в Реал Мадрид; 3) уход Набиля Фекира в Бетис. Да, трансфер Фекира был выгоден многим — сам Набиль оправился в лучшую лигу мира, Бетис получил пусть и не самого здорового, но классного игрока, а Лион выручил немалые деньги. Опять же, немалые — для такой ситуации.

И если уход Менди в Реал можно занести в категорию «традиционный уход одного из лидеров летом», то перестановки на тренерском мостике вызывают меньше доверия — с Женезио Лион был прекрасен(матчи против Манчестер Сити, второе место во Франции по xPTS, такой же результат — по интенсивности прессинга), а его преемник Силвиньо самостоятельно почти не работал. У Лиона в этом сезоне могут быть проблемы.

Прогноз

Перед стартом первого тура ситуация в Монако мне кажется даже чуть более хорошей, чем в Лионе — у руля команды нормальный тренер, очень неплохой состав. Лион же пока не кажется здоровым, до сих пор считаю, что уход Женезио — большая ошибка.

Но тут надо отметить несколько важных для моего прогноза моментов: в обеих командах есть очень крутые игроки и в нападении, и в полузащите. У команд в этом сезоне не должно возникнуть проблем ни с продвижением мяча (совершенно точно — спросите у Фабрегаса), ни с реализацией (конечно, в плане реализации бывает всякое, но аномалии на дистанции всего сезона бывают редко).

Во Франции традиционно забивается много мячей, но тут есть фактор ещё более важный и убедительный — две команды, которые играют в атакующем стиле, думаю, что в первом туре они вряд ли будут стремиться закрываться и что-то менять в своих системах, поэтому мой прогноз — Обе Забьют: Да.

Прогноз редакции на матч Монако — Олимпик Лион

Ligue 1 est de retour, дамы и господа. Долгожданный первый тур чемпионата Франции начнется там, где элитный футбол мог в этом году больше и не появиться — лазурном берегу. Вечером 9 августа “Монако” примет на стадионе “Луи II” “Лион”.

В прошлом сезоне команды провели два противоположных матча. В 18-м туре гости были намного сильнее, победив с разгромным счетом 3:0. А вот в 26-м туре они уже проиграли, но чуть меньше — 0:2. “Монако” занял 17-е место, всего в двух очках от зоны вылета. “Лион” замкнул тройку сильнейших, получив бронзу и право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. “Лилль”, занявший вторую строчку, ушел ввысь всего на три очка.

Ориентировочные составы на матч “Монако” — “Лион”

"Монако" (4-5-1): Лекомт — Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре — Хенрикс, Фабрегас, Рони Лопеш, Шадли, Головин — Мартинш

Не сыграют: —

“Лион” (4-2-3-1): Лопес — Андерсен, Денайер, Дюбуа, Рафаэл — Терье, Ауар — Мендеш, Дембеле, Траоре — Депай

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Монако” — “Лион”

Интересный факт — “Монако” не пропустил в четырех последних товарищеских матчах. Да, вы скажете, что на контрольные игры не стоит обращать внимания, однако отлаженные механизмы в обороне команды Леонардо Жардима бросаются в глаза. В новом сезоне защита монегасков не будет таким проходным двором, как несколькими месяцами ранее. И думаем, что в матче первого тура против “Лиона” не стоит ждать много голов. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,83.

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Прогноз на

матч

«Монако» – «Лион» 9 августа

После прошедшего провального сезона первоочередной задачей Жардима была настройка обороны, поскольку креативных атакующих кадров хватало и в полузащите, и в нападении, нужно было только поставить их на ноги после травм. Тренер «Монако» каждый товарняк пробовал разные комбинации защитников, и благодаря усилению состава слабо не выглядел ни один. «Валенсия», «Порту» и «Сампдория» минимум по тайму отыграли основными составами, однако проиграли с минимальным счетом. «Эвертон» отметился одним голом, который стал единственным в матче, хотя Лопес должен был открыть счет с пенальти.

В товарищеских играх монегаски не радовали результативностью, однако Жардим каждую игру менял почти весь состав, так что о четком плане нападения говорить не приходится. Даже если Фалькао не начнет сезон, в «Монако» достаточно забивал, так что за этот компонент игры переживать не стоит.

⚠️ Caution: great footballing minds at work. pic.twitter.com/gOFW3nUbeu — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 7, 2019

Оценивать «Лион» по товарнякам также трудно, однако он практически ничего не показал во время подготовки. «Арсенал» проиграл со счетом 1:2, отыграв основным составом 3/4 матча, но это его проблемы. Два смешанных состава «Ливерпуля» довольно просто расправились с французами, которые забили единственный гол с пенальти на четвертой минуте (1:3). Основа «Борнмута» обыграла основу «Лиона» в первом тайме со счетом 2:0, а затем разбавленные заменами «вишни» докинули еще один безответный гол.

Прогноз

«Львы» располагают сильными атакующими кадрами, но пока неясно, как новый тренер Сильвиньо, которые впервые возглавит клуб, будет решать проблемы в обороне. После хорошей подготовки защита «Монако» в кои-то веки оставляет приятное впечатление, при этом красно-белые сами не беззубы в атаке. Полагаем, что в первом домашнем матче команда Жардима не уступит. БК «Леон» оценивает двойной шанс «Монако» в 1.6.

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Монако — Лион 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Для «Монако» прошлый сезон прошел просто ужасно — команда с трудом сохранила прописку в Лиге 1, заняв по итогам чемпионата 17-е место турнирной таблицы. В предстоящем футбольном году монегаскам предстоит вернуть расположение болельщиков и попытаться вновь вернуться в еврокубки. Шансы на победу «Монако» в первой игре сезона букмекеры оценивают коэффициентом около 3. «Лион» по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером Лиги 1 и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Вероятность успеха гостей в предстоящем поединке оценивается букмекерами котировкой в районе 2,5.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Монако» на своем поле обыграло «Лион» в предыдущей очной встрече команд в Лиге 1 со счетом 2:0.

Долгосрочные ставки

Несмотря на провальный прошлый сезон, перед стартом нынешнего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» — второй по котировкам претендент на чемпионство в Лиге 1. Коэффициент на победу монегасков во французском первенстве около 10, а главным претендентом является чемпион прошлого сезона – ПСЖ.

«Лион», наравне с «Марселем», является третьим претендентом на титул, по мнению букмекеров. Шансы на чемпионство обеих команд перед стартом сезона оцениваются одинаковыми котировками в районе 11. Наиболее вероятным результатом «Лиона» в этом сезоне, букмекеры видят место команды в первой тройке турнирной таблицы чемпионата. Кэф на такое событие около 1,6.

Статистика для ставок

Стоит отметить, что «Монако» в 4 из 5 последних очных играх удавалось забивать «Лиону» минимум 2 гола. Кроме того, монегаски в течение 4 прошлых сезонов забивали такое же количество мячей в первых играх чемпионата Франции. Котировки на то, что в предстоящем поединке «Монако» забьет минимум 2 гола около 2,7.

При этом счет в этой встрече скорее всего откроет «Лион», ведь так происходило в 3 из 4 предыдущих личных встречах команд в Лиге 1. Коэффициент на то, что команда станет автором первого гола в ближайшем поединке, находится в районе 2.

Важные новости

Новым главным тренером «Лиона» назначен бразильский специалист Сильвиньо, возглавлявший до этого олимпийскую сборную Бразилии. Кроме того, летом команду покинули два ключевых игрока прошлого сезона – полузащитник Танги Ндомбеле (перешел в «Тоттенхем») и защитник Ферлан Менди (перешел в «Реал» Мадрид).

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первую игру команды в этом розыгрыше чемпионата Франции из-за дисквалификации.

Монако — Лион 09.08.2019

Монако — Лион 09.08.2019

08.08.2019 28 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч первого тура Французской Лиги 1, в котором между собой сыграют Монако и Лион. Эта встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II» в предстоящую пятницу. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (2.94) Х (3.56) П2 (2.56) Монако Лион Чемпионат Франции. Первая лига. 1-ый тур «Луи II». Монако 09.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Монако — Лион

Монако : Монако: Лекомт; Жемерсон, Глик, Хенрикс, Балло-Туре; Фабрегас, Головин, Бальде, Мартинш; Фалькао, Пеллегри. Лион : Лион: Лопеш; Андерсен, Денайер, Коне, Рафаэль; Мендеш, Тузар, Корне, Траоре, Депай; Дембеле.



История личных встреч

История личных встреч между Монако и Лионом насчитывает аж 110 поединков. В 47 из них Монако выходил победителем. Лион, в свою очередь, смог победить 38 раз. И всего 25 встреч между этими оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Монако полностью провалил прошлый сезон. В команде собрано немало опытных и сильных футболистов, но, несмотря на это, монегаски закончили чемпионат лишь на 17-ом месте, опередив зону вылета всего ан 3 очка. Тем не менее, руководство Монако старается найти выход из ситуации. В связи с этим, этим летом состав Монако пополнили несколько хороших исполнителей. Монако является одним из претендентов на места в еврокубках, но для этого нужно мощно стартовать. А с этим у монегасков могут быть проблемы.

Что касается Лиона, то ему в предыдущем розыгрыше Французского первенства покорилось третье место. Совсем скоро Лиону предстоит стартовать в групповом этапе Лиги Чемпионов, но судя по предсезонной подготовке, команда сейчас находится не в лучшей форме. Этим летом Лион проиграл Ливерпулю, Борнмуту, Дженоа и скромному Швейцарскому Серветту. Тем не менее, подопечные Силвиньо не имеют абсолютно никаких проблем с результативностью. Свой гол Лион забьёт и в Монако.

Прогноз: Команды выдадут голевую феерию. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 8 последних поединков между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов. Монако выиграл в двух предыдущих домашних поединках против Лионе.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Монако — Лион будут:

Получи 100$ для ставки Получить Монако — Лион Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.75 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Монако — Лион Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.96 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)