Прогноз, ставки и коэффициенты Ливерпуль — Норвич (09.08.19)

«Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ

«Ливерпуль»

В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Норвич» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на



«Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.





Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.









Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.





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Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».





Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.







«Норвич»



Команда Даниеля Фарке в прошлом сезоне стала победителем Чемпионшипа, опередив «Шеффилд» на пять очков.





Таким образом, «канарейки» получили прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Англии. Эта команда отметилась тем, что показывала самый яркий атакующий футбол из всех участников турнира — много забивала (93), но при этом и прилично пропускала (57).









Многие новички АПЛ совершают большую ошибку, выбрасывая космические деньги на громкую трансферную кампанию, которая в итоге не помогала избежать краха в элите.





Фарке просто решил сохранить костяк команды, а из новых лиц можно отметить арендованного у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, защитника «Вест Хэма» Сэма Байрэма и Патрика Робертса (аренда) из «Ман Сити».







Прогноз







На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничейный результат — 8.80, а на победу «Норвича» — 22.0.





Новичку АПЛ не очень повезло — старт в элите в гостях против одной из самых грозных команд, которая еще и расстроена неудачей в Суперкубке. «Канарейки» не очень любят защищаться, поэтому велика вероятность разгрома. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 2.15.





Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)

Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)



В пятницу 09.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Ливерпулем и Норвичем. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Ливерпуль – Норвич. Прогноз в пользу победы Ливерпуля:

Это будет первый матч между Ливерпулем и Норвичем с января 2016 года, когда на Кэрроу Роуд мерсисайдцы победили со счетом 5:4. В той игре Себастьян Бассонг сделал счет 4-4 на второй компенсированной минуте, но Адам Лаллана принес своей команде победу, забив пятый мяч на пятой добавленной минуте.

Ливерпуль не проиграл ни одного из 12 предыдущих матчей против Норвича, одержав десять побед и дважды сыграв вничью.

Норвич проиграл Ливерпулю в Премьер-лиге 11 матчей — только Манчестер Юнайтед он проиграл больше поединков (12).

Ливерпуль – Норвич. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержит Ливерпуль.

1.15П1

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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 12 последних матчей против Норвича Ливерпуль забил 39 голов, а пропустил втрое меньше.

Норвич пропустил от Ливерпуля в матчах Премьер-лиги в общей сложности 45 голов — больше, чем от любой другой команды.

Садио Мане забивал в первом туре в каждом из трех последних чемпионатов Англии. Только одному футболисту удавалось забивать в первом туре четыре сезона подряд — Тедди Шерингему в 1992-1995 годах.

В своем единственном матче против Норвича в Премьер-лиге в стартовом составе Роберто Фирмино забил два гола и сделал результативную передачу. Кстати, на его счету уже 48 голов в Премьер-лиге и он может стать первым бразильцем, который забьет в этом турнире 50 мячей.

Ливерпуль – Норвич. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Ливерпуль забьет в этой встрече больше двух голов.

1.35тотал Ливерпуля больше 2 голов

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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы по остальным линиям:

В последний раз Ливерпуль начинал чемпионат с поражения с августа 2012 года, когда был разгромлен на выезде Вест Бромвичем со счетом 0:3. После этого он пять раз начинал чемпионат с победы и один раз сыграл в первом туре вничью.

Норвич за 16 последних лет лишь раз начал чемпионат с победы (=8-7) — в сезоне 2016/17 в Чемпионшипе в первом туре он разгромил со счетом 4:1 Блэкберн.

Ливерпуль не проигрывает на своем поле в Премьер-лиге с апреля 2017 года, когда он уступил Кристал Пэлас. С тех пор мерсисайдцы провели на Энфилде 40 матчей, одержав 30 побед и десять раз сыграв вничью.

Ливерпуль не проиграл ни одного из 25 предыдущих домашних матчей против новичков Премьер-лиги (+20=5). А под руководством Юргена Клоппа он выиграл все десять таких матчей.

Главный тренер Норвича Даниэль Фальке — 12-й специалист, чей первый матч в Премьер-лиге будет против Ливерпуля. 4 из 11 его предшественников удавалось победить в таком поединке. В то же время каждый из четырех специалистов, дебютировавших в Премьер-лиге гостевым матчем против Ливерпуля, проигрывал.

Ливерпуль – Норвич. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что Ливерпуль победит с преимуществом более, чем в один мяч.

1.47П2 (-1.5)

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Ливерпуль — Норвич 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Подопечные Юргена Клоппа являются бесспорным фаворитом первого матча нового сезона 2019/20. От Ливерпуля, как и в прошлом розыгрыше АПЛ, ждут борьбы с Манчестер Сити за первое место. Как показал минувший чемпионат, даже одного поражения достаточно, чтобы финишировать лишь вторым, и потому Ливерпуль нацелен со старта только выигрывать. Сможет ли новичок отобрать очки у фаворита? На то, что гости не проиграют, можно поставить с кэфом около 6,4. «Норвич» вернулся в Премьер-лигу спустя 3 года. За последние 20 лет это уже 4-й камбэк команды и всего 1 раз клубу удалось задержаться более, чем на 1 сезон.

Результаты при подобных коэффициентах

«Ливерпуль» в прошлом чемпионате на своем поле с представителями нижней части турнирной таблицы очков не терял, сумев с находящимися ниже 10-го места соперниками одержать 10 побед, причем 8 из них закончились с разницей в 2 и более мячей. Также в этой серии команда лишь 1 раз забила менее 2 голов — игра с Брайтоном (1:0).

Долгосрочные ставки

В прошлом сезоне «Ливерпуль» уверенно стартовал, с первых туров возглавив турнирную таблицу (6 побед подряд). Есть интересное предложение, что команда к первому сентября снова будет на первом месте, и оценивается оно коэффициентом приблизительно 2,5.

Итоговую же победу ливерпульцев в Премьер-лиге можно взять с кэфом примерно 3,2. По гораздо меньшим показателям котируется лишь действующий чемпион страны – «Манчестер Сити».

На «Норвич» букмекеры предлагают оригинальную ставку, что команда будет в нижней части турнирной таблицы на Рождество. Коэффициент на такой исход находится в районе 5.

Статистика для ставок

Личные встречи команд получаются довольно результативными. На то, что оба противника смогут отличиться в первом туре, можно поставить с кэфом около 2,3. Такой прогноз сыграл в 4 последних очных противостояниях в рамках АПЛ.

Также в личных встречах доминирует прогноз на «тотал больше 3,5», который сыграл 5 раз в последних 6 играх. Эту ставку можно сделать с кэфом в районе 2,3.

Успех «Ливерпуля» оценивается по крайне низким показателям и будет интереснее поставить на победу команды уже в 1-м тайме. В предыдущих 8 очных играх в рамках АПЛ ливерпульцы 6 раз выиграли в первые 45 минут. Пари на такое событие можно сделать с коэффициентом примерно 1,5.

Прогноз на матч Ливерпуль – Норвич

9 августа, АПЛ

Вечером 9-го августа на «Энфилд Роуд» состоится первый матч в АПЛ в сезоне 2019/2020. Ливерпуль принимает новичка элиты — Норвич Сити. Учитывая разницу в классе между противниками, не думаю, что у хозяев возникнут какие-то проблемы с набором очков!

Ливерпуль

Прошлый сезон для Ливерпуля получился одновременно радостным и грустным. Команда Юрген Клоппа завоевала Лигу Чемпионов, но заняла 2-е место в чемпионате, совсем немного уступив Манчестер Сити. Теперь главной целью мерсисайдцев будет именно титул АПЛ. Шансы у них есть, главное, не допускать ненужных ничьих, как годом ранее.

Старт сезона «красные» проводят на своем поле, и это прекрасная возможность положить в копилку 3 очка, и зарядиться положительными эмоциями. В минувшем чемпионате на «Энфилде» они выглядели просто потрясающе: 17 побед, 2 ничьи и 0 поражений. Разница забитых и пропущенных голов — 55:10.

Я уверен, что с самого начала сезоне Ливерпуль будет стараться сделать солидную разницу голов. В прошлом сезоне, если бы у Сити и «красных» было бы равное количество очков, то учитывались бы как раз голы.

В нынешнее летнее трансферное окно клуб вел себя достаточно спокойно, и не подписывал большое количество новичков. Если приобретения и были, то в основном на перспективу. За то удалось расстаться со многими исполнителями, которые давно не проходили в состав: Миньоле, Старридж, Альберто Морено, Бен Вудберн и др.

Норвич

«Канарейки» спустя несколько лет снова вернулись в элиту английского футбола. В прошлом году они стали первыми в Чемпионшипе, опередив сразу на 5 очков Шеффилд.

Подопечные Даниэля Фарке в минувшем сезоне очень хорошо играли в гостях. В 23-х играх они заработали 45 очков. Если более подробно рассматривать выездные показатели команды, они были следующими: 12 викторий, 9 мировых исходов и 2 проигрыша. Разница забитых и пропущенных голов — 42 и 23 соответственно.

Что касается состава Норвича, он довольно-таки скромный, и является одним из самых дешевых по суммарной стоимости в Премьер-Лиге. Больших звезд у Даниэля Фарке нет. В команде всего несколько исполнителей, которые имеют опыт выступлений в АПЛ: Тим Крул, Джеймс Хазбанд, Хэнли Грант и Сэм Байрам.

Статистика личных встреч

Личные встречи Ливерпуля и Норвича, как правило, получаются результативными. В 5-и из последних 6- их матчей в АПЛ, фиксировался проход ставки на тотал больше 4,5.

Всего в рамках АПЛ Ливерпуль и Норвич провели 50 очных поединков: у «красных» в активе 27 побед, а у «канареек» — 10. Разница голов — 102:50 в пользу будущих хозяев.

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Прогноз: ИТБ2 (0.5)

Нет совершенно никаких сомнений, что Ливерпуль сделает все, чтобы стартовать с победы. Учитывая, что матч пройдет на «Энфилде», команде попытается взять 3 очка в ярком стиле.

В нынешнем сезоне у ребят Клоппа будет главной целью — победа в АПЛ. Само собой, уже с первого тура они начнут доказывать свою силу и состоятельность.

Норвич наверняка выберет оборонительную тактику. Открытый футбол приведет к том, что «канарейки» будут разгромлены. Но контратаки в их исполнении все равно будут. И я даже поставлю на 1 гол в исполнении гостей. «Красные» будут много атаковать, следовательно, сзади у них возникнет свободное пространство. Не исключаю, что гости этим воспользуются!

Прогноз редакции на матч Ливерпуль — Норвич

97 очков в чемпионате, но всего лишь второе место в прошедшем сезоне. Это серебро уже вошло в историю навсегда, но почему-то есть чувство, что это не потолок. Победа в АПЛ – та самая заноза, которая до сих пор не может сделать Юргена Клопа величайшим тренером в истории.

После триумфа в Лиге чемпионов «красные» бросят все силы, чтобы закрыть национальный гештальт. Путь к этому начинается на родном «Энфилде» матчем против новичка лиги, который катком прошел по всем в Чемпионшипе.

Ориентировочные составы на матч «Ливерпуль» — «Норвич»:

«Ливерпуль» (4-3-3): Аллисон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Вейналдум, Хендерссон, Кейта – Фирмино, Салах, Шакири

Не сыграют: —

«Норвич»: (4-2-3-1): Крул – Ааронс, Циммерманн, Годфри, Льюис – Вранчич, Маклин – Эрнандес, Стиперманн, Буэнида — Пукки

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Норвич»

Пусть самая сильная атакующая тройка современного футбола Салах-Мане-Фирмино еще далека от идеальной формы, но на родном стадионе они все равно способны забить на один мяч больше, чем «Норвич». Игра за Суперкубок Англии показала, что это все тот же голодный «Ливерпуль», который готов носиться все 90 минут и даже чуть больше. На «Энфилде» хозяева будут доминировать весь матч, тем более надо реабилитироваться за поражение от «Сити».

«Норвич» интересная команда, но свои очки новички АПЛ будут набирать дома с середняками, а точно не в гостях с лидерами. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1,8.