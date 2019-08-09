«Плишкова» — «Андрееску». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Плишкова К. — Андрееску

Такое в женском теннисе редко встретишь. Уже 1/4 финала, а многие теннисистки из ТОП-10 еще в игре. Вот теперь будет интересно понаблюдать за тем, кто же выиграет этот турнир. Андрееску не входит в число фаворитов турнира, но однозначно заслужила участие на столь высокой стадии своей игрой. 19-летняя канадка всех своих соперниц в Торонто выиграла со счетом 2:1. Однозначно, она очень сильно утомилась, и одолеть Плишкову это уже за гранью невозможного.

Статистическое превью на матч Каролина Плишкова – Бьянка Андрееску:

Плишкова три из четырех последних матчей играет на ТБ 21,5. Поставить на такой тотал в данном матче можно за 2,00

Андрееску выиграла четыре из пяти последних игр. Поставить на победу Бьянки в этом матче можно за 2,67

Статистика личных встреч Каролины Плишковой и Бьянки Андрееску:

Очное противостояние станет первым между теннисистками.

Прогноз на поединок Плишкова – Андрееску:

Плишкова а этом году выиграла три титула и все на разных покрытиях. Если брать конкретно хард, то Каролина провела на этом покрытии 28 матчей за сезон и 23 из них выиграла. Так что кажется, она явный фаворит, но, Андрееску провела 36 матчей на харде и 32 из них выиграла, так что кто тут фаворит, остаётся загадкой. Бьянку поддерживает мощно публика, ведь это единственная канадка, которая осталась на турнире. Исходя из всего вышеперечисленного, складывается мнение, что матч будет затяжным и ТБ 20,5 за 1,78 зайдет на ура.