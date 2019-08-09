Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Свитолина (09.08.19)

Прогноз на матч Кенин – Свитолина

Девятого августа пройдет четвертьфинальный матч, в котором сыграют такие теннисистки, как: «София Кенин» и «Элина Свитолина». В рамках турнира под названием: WTA Торонто.

Американская спортсменка занимает 29 строчку в рейтинговой таблице. В этом сезоне Кенин показывает неплохие результаты абсолютно на всех покрытиях. На харде она провела — 27 поединков, из них выиграла — 19, проиграла — 8. Стоит отметить, что ей досталась тяжелая сетка, при этом она проиграла всего один сет. На своем пути обыграла: Се Су-Вей, Эшли Барти и Даяну Ястремскую.

Украинская теннисистка основалась на 7 позиции в мировом рейтинге. Этот год Элина проводит с переменным успехом, если сравнивать с прошлыми. На хардовом покрытии имеет статистику (16-7). В крайней встрече одержала победу над Белиндой Бенчич (2-0) по сетам, но в этом нет её заслуги, так как швейцарка слишком много ошибалась.

В данном противостоянии небольшой фавориткой является украинка. Безусловно, она приехала защищать титул и находится в хорошей физической форме, однако ей не хватает стабильности на своих подачах. Также не стоит забывать, что в ответственных моментах Элина начинает нервничать и допускает нелепые ошибки. Предполагаю, что Кенин сможет навязать борьбу и зацепиться минимум за один сет. Рекомендую сделать ставку на индивидуальный тотал больше 11.5 геймов. Не исключаю того, что американка в двух сетах обыграет Свитолину.

Прогноз редакции на матч Кенин — Свитолина

Тот теннис, который сейчас показывают данные теннисистки очень схож. Выделить кого-то конкретно в паре нельзя. Свитолина идет небольшим фаворитом только из-за того, что она входит в ТОП-10 (занимает седьмую строчку), а вот Кенин расположилась на 29 строчке рейтинга WTA.

Эта пара открывает четвертьфинальные матчи турнира в Торонто и по программе, им выделено 1,5 часа на то, чтобы выявить победителя, но чуйка нам подсказывает, что столько мало времени теннисисткам не хватит, ибо матч получится затяжным..

Статистическое превью на матч Софиа Кенин – Элина Свитолина:

Кенин выиграла четыре из пяти последних матчей. На ее очередную победу можно поставить за 2,14

Свитолина два из трех последних матчей играет на ТБ 20,5. Данный тотал в этом противостоянии оценивается в 1,78

Статистика личных встреч Софиа Кенин и Элины Свитолины:

Один раз теннисистки уже играли между собой. Было это в нынешнем году, на турнире в Индиан Уэллсе. Тогда Свитолина выиграла в трех сетах.

Прогноз на поединок Кенин – Свитолина:

Когда в марте девушки играли между собой (кстати, тоже на харде) матч был очень упорным и продолжался два часа 24 минуты. На хардовом покрытии девушки показывают лучший свой теннис, поэтому в этом матче очень опрометчиво думать, что кто-то из них выиграет матч очень быстро. Три сета и ТБ 21,5 за 2,00 обеспечено в этом поединке. Вот на это и сделаем ставку.