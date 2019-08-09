Прогноз Надаль — Фоньини (10.08.19), ставки и коэффициенты

Р.Надаль

Рафаель Надаль как прошлогодний обладатель мастерса в этом году не стал слабее и продолжает показывать уверенную игру. В первом матче испанец обыграл в двух сетах британца Эванса, несмотря на то что второй сопротивлялся в первом сете ( 7-6,6-4) . Во втором матче Надалю не пришлось долго возится и он еще более уверенно закрыл грунтовика Пелью ( 6-3, 6-4) , в том матче Надаль показал хороший процент первых подач (75%).

Ф.Фоньини

Фабио Фониньи в своих последних матчах на хардовых покрытиях показывает что он достаточно непредсказуемый теннисист. Например на турнире в Лос Кабосе пройдя стабильно крепкого испанца Гранольерса 2-1 по стетам, достаточно легко уступил Тэйлору Фрицу (6-1 ,7-6). После переезда в Монреаль начал с двух легких побед над Томми Полом (7-6,6-3) и Адрианом Маннарино ( 6-3,7-5). Вообще за все время здесь итальянец выступал достаточно слабо и лишь в 2007 3 раунд это его максимум.

Прогноз

Если смотреть с точки зрения класса то конечно же Надаль абсолютный фаворит матча. Но не стоит так легко списывать со счетов Фабио, угадать в каком настроении будет он достаточно сложно. Судя по последним матчам итальянец хорош. Так же обращаем внимание на личные встречи которых было очень много, из 15 личных противоборств 4 победы имеет итальянец, а это неплохой показатель с таким как Надаль. Думаю в этом встрече Фониньи сможет побороться в одном из сетов и нужное количество геймов для пробития тотала этого интересного матча нам хватит. Удачи.

Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини. 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/4 финала.

Рафаэль Надаль (Испания) — Фабио Фоньини (Австрия).

Монреаль, Канада. 10.08.2019. 01:30 МСК.

В третьем четвертьфинале представительного теннисного турнира в Монреале будет противостояние второй ракетки мира, Рафы Надаля и 11-го номера мирового рейтинга, Фабио Фоньини. Будущие соперники отлично знакомы между собой, играли друг с другом в туре 15 раз. Большое преимущество на стороне испанца, однако, последняя встреча осталась за итальянцем, причём тот матч Фабио выиграл у Рафы всухую.

Прогноз на

матч

Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини 10 августа

10 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини

Пропустив месяц после Уимблдона, испанец втягивается тяжеловато: против Эванса Рафа отбегал два часа, сыграл тай-брейк и еле дышал, а дальше не без проблем обыграл Пелью, отдав свою подачу в решающий момент. Почти не ошибается, хорошо держит длину, здорово принимает, однако не так хорош в атаке, чтобы разрывать на плотной резине: удары слишком мягкие, предсказуемые и после них трудно выбегать к сетке. Тот же Пелья не мог пробивать в ответ, а вот Фоньини гораздо опаснее и мощнее, к тому же итальянец обыгрывал Надаля буквально два месяца назад.