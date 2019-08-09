Прогноз и ставки Медведев — Тим (09.08.19)

Прогноз редакции на матч Медведев — Тим

Россия — единственная страна, у которой два игрока находятся в рейтинге АТР. Прорыв российского мужского тенниса стал возможен благодаря прогрессу Даниила Медведева и Карена Хачанова. В этом году Даниил вышел в четыре финала, больше только у Джоковича и Федерера. Доминик Тим привычно отработал на отлично любимые грунты, дошел до финала РГ, где проиграл Надалю. Примерно в эти сроки и прошла встреча Медведева и Тима. Тогда в Барселоне спустя неделю после победы над Джоковичем в Монте-Карло Медведев дошел до финала на испанском АТР-500, по пути обыграв Нишикори. После двух недель игры на нелюбимом покрытии россиянин устал. В финале Тим повесил Медведева "баранку", а сегодня Даниил идет фаворитом их пары. Почему?

Статистическое превью на матч Даниил Медведев — Доминик Тим:

Доминик Тим последние восемь из десяти своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Медведевым можно за 2,33.

Даниил Медведев последние три из четырех своих матчей завершил на ТМ 23,0. Поставить на ТМ 23,0 и в этом матче можно за 1,89.

Статистика личных встреч Даниил Медведев — Доминик Тим:

В очном противостоянии ведёт Доминик Тим 2-0. Последнюю личную встречу он выиграл со счетом 6:4, 6:0 в 2019 году. Матч проходил на на турнире в Барселоне на грунте.

Прогноз на поединок Медведев – Тим:

В той игре в Барселоне Даниил вел 3-0 в первом сете, а потом получил травму плеча, после чего подавать нормально уже не мог, но не стал сниматься с матча, а доиграл его, получив "баранку" во втором. Но то было на территории Тима на грунте, а сейчас парни будут рубиться на харде, где подачу Медведева вообще принят никто не может, кроме Джоковича и Надаля. Тим буквально несколько дней назад взял титул на грунте, а теперь уже на харде переиграл Шаповалова и Чилича довольно уверенно. Медведев разгромил Эдмунда и Гарина. Если у Даниила остались силы поддерживать этот высокий уровень игры, то Тиму действительно будет сложно обыграть Медведева. Если Даниил устал, то Тим легко заберет матч. Наш прогноз — ТБ 23.0 за 1,97.

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Даниил Медведев — Доминик Тим. 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/4 финала.

Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия).

Монреаль, Канада. 09.08.2019. 19:00 МСК.

В первом четвертьфинале монреальского тысячника сойдутся 9-я ракетка мира, россиянин, Даниил Медведев, и 4-й номер рейтинга ATP, австриец Доминик Тим. Парни неплохо знакомы между собой, играли в туре дважды, и в обоих матчах победу одерживал австриец. На данный момент, Медведев находится в отличной форме, букмекеры считают россиянина фаворитом пары, даже несмотря на историю личных встреч и текущую форму.