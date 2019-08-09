Прогноз Хачанов — Зверев (09.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хачанов – Зверев

В рамках Мастерса “Rogers Cup”, проходящего на харде под открытым небом Монреаля (Канада), за место в полуфинале поспорят представители ТОП-10 рейтинга ATP: россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.

Результаты Карена не впечатляют, но видно старание и рвение к игре, правда, качество тенниса оставляет желать лучшего.

Если кто-то попросту взглянет на список того и с каким счетом прошел россиянин в Монреале (Канада), то скажет нечто подобное: “Обыграл в упорной борьбе достойных соперников, так что не стоит удивляться 3-ехсетовикам”. Отчасти я бы согласился, ведь и Станислас Вавринка, и Феликс Оже-Альясим действительно достойные противники, но мне довелось посмотреть матч с канадцем и не иначе как “Битва анфорсов” не могу никак назвать сие противостояние.

В 2017 году Александр стал чемпионом Мастерса в Монреале (Канада) и наверняка хочет повторить успех, но удастся ли?

Пока что немец идет весьма уверенно по турниру, и легко пройдя Кэмерона Норри, следом взял реванш у Николаза Басилашвили за недавнее поражение в полуфинале домашнего грунтового турнира. Да, с грузином пришлось отыграть полноценный 3-ехсетовик, но имела быть настоящая заруба, а не упомянутая ранее “Битва анфорсов”.

По увиденному мною в матчах обоих теннисистов, я не вижу никакого другого варианта, кроме как предложить сделать ставку на победу Александра, который после предстоящего матча увеличит отрыв в счете очных встреч до 3:1.

Прогноз на

матч

Карен Хачанов — Александр Зверев 9 августа

9 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Александр Зверев

Россиянин плохо начал сезон, но постепенно находит свой теннис: отметился дальними проходами на «РГ» и Уимблдоне, протащил пару «Мастерсов» и удержался в десятке. В Канаде Карен сперва неожиданно обыграл Вавринку, а затем вытащил тяжелейший матч против Оже-Альяссима, проигрывая 0-1 по сетам. Хачанов тяжеловато двигается, часто неправильно подходит к мячам, провисает в длительных розыгрышах, но зато классно подаёт, попадает 70% первых мячей и здорово разыгрывает короткие комбинации. Плюс очень активно действует на приёме, пробивая с каждой второй подачи соперника.

Против сбалансированных парней Хачанову пришлось бы туго, но Зверев сам терпеть не может вязкий и техничный теннис и тоже проигрывает почти все затяжные перестрелки с задней линии, поэтому ребята на одной волне. Немец страдал, а не играл в Гамбурге, где в итоге слил домашний турнир, а здесь более-менее легко прошёл Норри, но уже на следующий день чудом не уступил Басилашвили, суммарно отбегав три часа.

Мужчины играют в одинаковый теннис, у них аналогичные слабые места, поэтому равные коэффициенты на исходы справедливы. Оба не в состоянии пройти весь матч без ошибок и спадов, и мы настаиваем на ТБ. Карен и Алекс встречались трижды и два раза доходили до решающей партии.

Прогноз: тотал больше 22,5 гейма за коэффициент 1,75 в БК «1хСтавка»

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Прогноз редакции на матч Хачанов — Зверев А.

Топовый матч. В четвертьфинале Мастерса в Монреале встретятся Карен Хачанов и Александр Зверев. Очень сложно поставить на победу одного из них, ведь оба крайне нестабильны. Россиянин уже начал сезон, проигрывал всем подряд, что многие даже заговорили о проклятье чемпиона Парижского Мастерса, ведь с Джеком Соком после титула в Париже случилось тоже самое. У Зверева вообще за плечами титул чемпиона Итогового-2018, а он пока что не входит в топ-8 чемпионской гонки этого года, рискуя вообще не попасть на этот турнир в этом сезоне. Как говорит сам Саша:"Мой сезон может стать только лучше". После стольких апсетов в этом году у немца с ним трудно не согласиться.

Статистическое превью на матч Карен Хачанов — Александр Зверев

Александр Зверев последние пять из шести своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Хачановым можно за 1,88.

Карен Хачанов последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 23,0. Поставить на ТБ 23,0 и в этом матче можно за 1,94.

Статистика личных встреч Карен Хачанов — Александр Зверев

В очном противостоянии ведёт Александр Зверев 2-1. Последнюю личную встречу Хачанов выиграл со счетом 6:1, 6:2 в 2018 году. Матч проходил на Мастерсе в Париже на индоре.

Прогноз на поединок Хачанов – Зверев

Последний раз Хачанов и Зверев пересекались в сетке турниров как раз в конце 2018-ого в Париже на том самом Мастерсе, где Карен обыграл Зверева и Джоковича, выиграв дебютный Мастерс титул. Здесь в прошлых кругах оба вырывали победы. Саша мучился с Басилашвили, а Карен прошел Вавринку и Оже. Всё-таки есть ментальный козырь в рукаве Саши. Он пока никому в Монреале не проигрывал. Он взял титул в 2017 году. В 2018 году этот Мастерс проходил в Торонто. В 2019 Зверев продлил победную серию еще на два матча. Наш прогноз — П2 за 1.88.

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Прогноз на матч Зверев – Хачанов

Матч мужского теннисного турнира в Монреале Александр Зверев — Карен Хачанов. Это матч одной четвертой финала турнира, который проводится на харде. Оба теннисиста совсем небезупречны в своей игре, играют с провалами. Поэтому сомневаюсь, что кто-то легко выиграет матч. Скорее всего нас ждет затяжной поединок со взаимными ошибками, где тяжело определить победителя. Поэтому, считаю, что оптимальной будет ставка на тотал больше 21,5.

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Монреаль, Канада. 09.08.2019. 21:00 МСК.

Во втором четвертьфинале мужского теннисного турнира в канадском Монреале, Карен Хачанов, 8-я ракетка мира, сразится с 7-м номером мирового рейтинга, Александром Зверевым. Оба теннисиста очень мотивированы, Карен не хочет терять рейтинговые очки, желает пробиться, как минимум, в полуфинал соревнования. Тогда как, Зверев жаждет вернуть себе утерянную четвёртую позицию в табели о рангах ATP, и в случае успеха в Монреале, немец вплотную приблизится к Доминику Тиму.