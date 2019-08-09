Прогноз и ставки Ингольштадт — Нюрнберг (09.08.19)

Ингольштадт — Нюрнберг 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Прогноз редакции на матч Ингольштадт 04 — Нюрнберг

Вроде бы еще недавно “Ингольштадт” выступал в элите немецкого футбола, но уже успел опуститься до третьей лиги. Зато там у команды из Баварии дела идут неплохо, ведь за первые четыре тура на старте сезона им удалось выиграть трижды. Такими темпами грядет и возвращение в первую Бундеслигу, но пока что им еще работать и работать. “Нюрнберг” тоже можно считать сбитым летчиком, ведь раньше он выступал и в еврокубках, но теперь все это кажется фантастикой. Гости играют во втором дивизионе.

Ориентировочные составы на матч Ингольштадт — Нюрнберг:

“Ингольштадт” (4-5-1): Бунтич — Гаус, Коцке, Паульсен, Курсвег — Суссек, Крауссе, Бибиджа, Байстер, Пинтидис — Кучке

Не сыграют: —

“Нюрнберг” (3-4-3):Матениа — Соренсен, Эррас, Марграйттер — Хандверкер, Жагер, Беренс, Зорг — Хак, Доведан, Медейруш

Не сыграют: —

Прогноз на матч Ингольштадт — Нюрнберг:

В межсезонье “Нюрнберг” на равных отыграл против “ПСЖ”, но не успел вернуться к официальным встречам, как получил четыре безответных мяча от “Гамбурга”. Кажется, им будет очень тяжело конкурировать за место под солнцем в турнирной таблице, но зато в Кубке Германии у них есть отличные шансы на продвижение. “Ингольштадт” — это просто имя, которое уже давно обесценилось. Тоже самое можно сказать и про гостей, но все же они намного сильней хозяев. Мы рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 2,55

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Ингольштадт 04

Ингольштадт за четыре сыгранных тура в стартовавшем первенстве пока не проиграл ни одного матча. Клуб стабильно провел два домашних тура, в которых одержал победы в результативных поединках. Дуйсбург оказался слабее в перестрелке – 3:2, Вюрцбургер приехал без атаки – 3:0. Победой на старте сезона завершился первый вояж Ингольштадт. Карл-Цейс Йена остался без турнирных очков – 1:2. В третьем туре состоялась первая ничья в сезоне. Ингольштадт не смог переиграть Кайзерслаутерн – 0:0. На текущий момент оцениваю форму Ингольштадта, как оптимальную. Вероятно, ассимиляция «чёрных» в Третьей бундеслиге до конца не завершена и проблемы скоро дадут о себе знать.

Нюрнберг

«Der Club», стартовавший в чемпионате с победной встречи на дрезденской земле, проиграл во втором туре на своём поле. Если Динамо удалось уговорить сдаться – 0:1, то Гамбург посчитал сопротивление Нюрнберга несущественным – 0:4. Такие провалы в обороне с одной стороны норма для «Клуба», но с другой красноречиво говорят о недостаточной подготовке оборонительной линии, которая у Нюрнберга никогда не считалась образцовой или даже нормальной. Справедливую оценку формы коллектива можно будет дать чуть позже, через пару туров, а пока команда серьезно настроена на кубковый формат. В прошлом сезоне Нюрнбергу удалось дойти до 1/8, где он встретил Гамбург. В наступившем сезоне подопечные Дамира Канади постараются выступить не хуже.

Прогноз

С одной стороны, неплохо организованный и достойно выступающий на своей земле Ингольштадт. С другой стороны гость, который уже получил по заднице и продемонстрировал на всю Германию слабость своей обороны. Не вижу Нюрнберг без реализации. Приедут мотивированными, переполненными спортивной злостью. Ингольштадт будет держаться столько, сколько сможет, но все равно ошибется. И хоть пока в свои ворота «чёрные» пустили только три круглых, это показатель будет неизбежно расти. Текущая домашняя реализация «чёрных» на высоте. Жду голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют — Да

Прогноз на матч Ингольштадт-04 – Нюрнберг

Ингольштадт против Нюрнберга — это очередной матч в Кубке Германии. Хозяева представляют Лигу 3 откуда опустились из Бундеслиги 2. Гости еще в прошлом сезоне выступали в Бундеслиге, но сейчас выступают как раз в Бундеслиге 2.

По традиции начнем с хозяев поля. После провального прошлого года, когда они заняли 16-е место во Второй Лиге, команда настроена на то, чтобы как можно скорее вернуть утраченные позиции. В стартовых 4-х турах нового чемпионата мюнхенцы одержали 3 победы, при всего одном мировом исходе. Разница забитых и пропущенных голов — 8:3. Если и дальше результаты будут оставаться такими, то подопечные Жеффа Сайбене очень быстро гарантируют себе обратное повышение в классе.

Нюрнберг стал командой-лифтом. После сезона в Бундеслиги обратно во Второй дивизион, откуда «клуб» на протяжении нескольких лет безуспешно пытался выбраться. Новый сезон ребята Дамира Канади начали с победы над дрезденским Динамо (0:1), и крупного поражения от Гамбурга (0:4). «Динозавры» являются одним из претендентов на повышение в классе. Нюрнбергу с такими коллективами нужно показывать гораздо более качественный футбол.

Мой прогноз. Сегодня уровень данных соперников приблизительно одинаковый. Но глядя на последние результаты, совершенно нет жаления ставить на гостей. Я делаю ставку на Ингольштадт — 1Х.

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