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Запись от Авг 9, 2019 в 17:33 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Монфис — Баутиста-Агут (10.08.19)

Прогноз на
матч
Гаэль Монфис — Роберто Баутиста-Агут 10 августа

10 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Гаэль Монфис — Роберто Баутиста-Агут

Француз, сливший все травяные турниры в первых кругах и толком не игравший с мая, в фирменном стиле страдает ерундой в Канаде: вновь лупит через ноги, не смотрит на мяч во время ударов, укорачивает в неподходящие моменты и веселит публику клоунским поведением. Полански и Ивашка не могли наказать Гаэля, т.к. совсем не тянут по уровню, Гуркач слишком устал накануне, а вот Роберто не отпустит балагура.


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Прогноз, ставки и коэффициенты Монфис — Баутиста-Агут (10.08.19)

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