10 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Француз, сливший все травяные турниры в первых кругах и толком не игравший с мая, в фирменном стиле страдает ерундой в Канаде: вновь лупит через ноги, не смотрит на мяч во время ударов, укорачивает в неподходящие моменты и веселит публику клоунским поведением. Полански и Ивашка не могли наказать Гаэля, т.к. совсем не тянут по уровню, Гуркач слишком устал накануне, а вот Роберто не отпустит балагура.

Г.Монфис

У француза все ниже и ниже опускает потолок своих возможностей… В текущем сезоне , побед над серьезными соперниками у него буквально 1-2, и все на этом… Как только на пути встает реально приличный противник, француз уже собирает чемоданы домой…. Правда зацепить трофей француз все же сумел в этом сезоне, оставив за собой трофей в «Роттердаме». Ну вот на нем более-менее приличных соперников француз и обыграл, Чилича, Вавринку, хотя оба они проваливают сезон из-за постоянных травм в частую, и пожалуй только из-за этого фактора Монфис, смог выиграть тот турнир. Ну а что касается заокеанского отрезка сезона, эта первый турнир после травы у француза, три раунда уже прошел , список пройденных соперников не впечатляет Полански, Ивашка, Гуркач. Ну вот эта примерно уровень Монфиса, сейчас и есть, как только соперник по солиднее , у него тут же возникают большие проблемы…

Р.Баутиста-Агут

Агут, проводит качественный сезон на харде ! Да и собственно он вообще мастер этого покрытия ! В текущем году, он забрал трофей в «Дохи» и имеет на данный момент статистику побед поражений на харде 17-4. Ну собственно подтверждает статус классного игрока на харде ! Три матча он уже провел на данном турнире, и список поверженных однозначно более внушительный, нежели у Монфиса ! Испанец отправил домой таких игроков как, Томич, Гаске, Шварцман ! В первой части сезона Джоковича, домой отправлял с «Майамского» турнира, поэтому ничего удивительного в такой уверенной поступи испанца по данному турниру нет ! И совершенно заслуженно букмекеры отдают ему статус фаворита в данном матче ! Ну и дополнительные положительные эмоции испанец получает от того фактора, что, находится сейчас на самой высокой позиции в рейтинги в скорей карьере, Агут, сейчас 13-й !

Прогноз

На первый взгляд, может показаться что оба игрока знают толк в харде , но если начинать рыть глубже, куда более внушительные результаты у испанского игрока ! Побед над топ-игроками больше, в целом игра более качественная нежели у соперника по матчу ! Моя ставка на этот матч : победа Баутиста-Агута !

Прогноз редакции на матч Монфис — Баутиста-Агут

“Я обожаю выступать на "мэйджорах". Когда я нахожусь на стадионе, чувствую себя счастливчиком. Я не отыгрываю роль. Я просто такой, какой есть" — так выразился Монфис в своем последнем интервью. Талант француза отрицать глупо, но в последнее время мало, кто может испытывать счастье от его появления на корте, кроме него самого. Гаэля шатает на волнах как надувную лодку и неизвестно, что ожидать от него в очередной игре.

Статистическое превью на матч Гаэль Монфис — Роберто Баутиста-Агут:

За последние 5 матчей Монфис проиграл лишь раз. Поставить на поражение Гаэля можно с коэффициентом 1,75

Последние 3 победы Баутиста-Агут одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Роберто со счетом 2:0 можно за 2,56

Статистика личных встреч Гаэля Монфиса и Роберто Баутиста-Агута:

Теннисисты провели друг против друга четыре матча, но лишь раз Баутиста-Агут обыгрывал Монфиса. Это было в 2017-ом году на турнире в Монте-Карло. До этого испанцу не удавалось взять даже и сета

Прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут:

Мы считаем фаворитом этой встречи Баутисту-Агута, но не только потому, что Роберто посеян под 10-ым номером. Предыдущие соперники Роберто были намного сильней оппонентов Монфиса — Шварцман, Томич, Гаске. К тому же, испанец находится в хороших кондициях и явно не намерен проигрывать. Монфис же живет в своем мире и его слова часто расходятся с делом. Мы не думаем, что в этот раз он окажется на коне. Ставим на победу Баутиста-Агута за 1,75