Прогноз и ставки Саппоро — Урава (10.08.19)

Прогноз на матч «Саппоро» – «Урава» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат Японии. 22-й тур.

«Консадоле Саппоро» – «Урава Ред Даймондз».

Саппоро, 10.08.2019, «Саппоро Ацубецу», 08:00 (МСК).

Пожалуй, главное разочарование нынешнего сезона чемпионата Японии по футболу «Урава Ред Даймондз» очередной свой матч проведёт в столице Зимней Олимпиады 1972, где встретится с местным клубом «Консадоле Саппоро». Получится ли у гостей поправить своё турнирное положение. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на этот матч.

«Саппоро»: крепкий середняк

После 21-го тура «Саппоро» расположился на 8-й строчке турнирной таблицы Джей-лиги. В активе команды 31 набранное очко (9-4-8) и разность забитых-пропущенных мячей 30:27. Игра «Саппоро» не отличается стабильностью, однако, очки набирать получается исправно. В предыдущих 5-и играх у «Саппоро», правда, аж 3 поражения, при одной победе и одной ничьей, что заставляет быть осторожным в прогнозах и ставках на перспективы команды в текущем первенстве…

Впрочем, если обратиться к продвинутой статистики, то «Саппоро» к настоящему моменту представляется одним из сильнейших клубов лиги на данный момент. У команды, которой руководит сербский специалист Михайло Петрович, 31 xg за сезон, что является третьим показателем лиги; 23,4 xga (ожидаемых пропущенных голов) – 6-й показатель в чемпионате. В целом, «Саппоро» — очень сбалансированный коллектив, без ярких звёзд, вопреки тенденциям азиатского футбола последних лет.

«Урава»: команда провалила чемпионат

«Ред Даймондз», видимо, просто так расставили приоритеты. Сейчас коллектив располагается на 9-й строчке, что, конечно, очень низко для такого амбициозного проекта. У «Уравы» 29 очков (8-5-8) и разница мячей 21:28. Отставание от тройки лидеров составляет уже 10 баллов, и вряд ли можно прогнозировать и ставить на то, что «Ред Даймондз» туда поднимутся… Самым низким местом команды в Джей-лиге за последние 6 сезонов является 7-я строчка в 2017-м году.

Раз уж в чемпионате не получается, то руководство клуба, скорей всего, ставит задачу выиграть Лигу чемпионов АФК, триумфаторами которой клуб становился уже дважды (2007, 2017). «Урава» уже пробилась в четвертьфинал, переиграв в 1/8 финала южнокорейский «Ульсан Хёнде» 4:2 по сумме двух встреч.

«Саппоро» – «Урава»: история личных встреч

В матче первого круга нынешнего чемпионата, который состоялся в Саитаме на домашней арене «Ред Даймондз», гости из «Консадоле Саппоро» победили 2:0, забив дважды уже к 27-й минуте.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Складывается впечатление, что футболистам «Урава Ред Даймондз» просто не хватает мотивации во внутреннем первенстве. Команда уже по сути лишилась шансов на высокие места и теперь доигрывает чемпионат. Показательным стал предыдущий матч команды против «Нагоя Грампус». «Урава» дважды пропустила к 25-й минуте, затем приложив немного усилий и отыгравшись – 2:2. Соответственно, прогноз на гол «Саппоро» в предстоящей игре имеет право на жизнь. Ставка на гол хозяев в первом тайме оценивается