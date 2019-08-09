«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Ливерпуль — Норвич (09.08.19)

Ливерпуль – Норвич Сити. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Юргена Клоппа

В стартовом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Норвич». Начало матча запланировано на 22:00 МСК 9-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Ливерпуля – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Норвич Сити принято 1% ставок.

В минувшем розыгрыше АПЛ «красным» не хватило всего двух очков, чтобы сместить с первой строчки «Манчестер Сити». Все силы были брошены на Лигу чемпионов, поэтому угнаться за двумя зайцами не удалось. Тем не менее, в новом сезоне подопечные Юргена Клоппа намерены побороться за звание лучшей команды страны. Любопытно, что одному из главных фаворитов чемпионата Англии престижный титул не покорялся аж с 1990 года.

Стартовать «Ливерпулю» предстоит с домашнего матча с новичком АПЛ — «Норвич Сити». «Канарейки» уверенно выиграли Чемпионшип и за несколько туров до финиша гарантировали себе возвращение в элиту. Перед командой Даниэля Фарке стоит задача избежать вылета, и для этого у неё есть все ресурсы. Хотя в гостях у серебряного призёра АПЛ шансов у «Норвича» даже в глазах самых преданных болельщиков не очень много.

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Ливерпуль – Норвич Сити:

«Ливерпуль» не слишком впечатлил по ходу предсезонной подготовки и уже успел упустить один трофей. Неделей ранее «красные» в серии пенальти проиграли «Манчестер Сити» (1:1) в матче за Суперкубок Англии. С другой стороны, это добавит команде Клоппа мотивации реабилитироваться перед поклонниками. Новичок АПЛ для этой цели подходит идеально, поэтому никто не удивится и разгрому гостей. Сколько мячей забьёт «Ливерпуль»?

Футбол сегодня. Ливерпуль – Норвич Сити. Юрий Розанов ставит на победу хозяев

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Ливерпуль – Норвич Сити.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Юргена Клоппа и Даниеля Фарке назначено на 9 августа в 22:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Юргена Клоппа. Ставки на победу Ливерпуля принимаются с коэффициентом 1,17. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 9.25, а ставки на победу Норвича принимают с коэффициентом 15.50.

Ливерпуль – Норвич Сити. Прогноз Юрия Розанова:

Не сомневаюсь в победе Ливерпуля. Спокойной, размеренной. Возможно, в пару мячей. Возможно, в три. Скорее всего, победа эта ко всему будет сухой.

Ставка на матч Ливерпуль – Норвич Сити от эксперта БК «Олимп» Юрия Розанова:

Победа Лмверпуля и тотал голов в матче меньше 3.5 (коэффициент 1,85); Ливерпуль забьет в обоих таймах (коэффициент 1,60).

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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)

Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)



В пятницу 09.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Ливерпулем и Норвичем. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Ливерпуль – Норвич. Прогноз в пользу победы Ливерпуля:

Это будет первый матч между Ливерпулем и Норвичем с января 2016 года, когда на Кэрроу Роуд мерсисайдцы победили со счетом 5:4. В той игре Себастьян Бассонг сделал счет 4-4 на второй компенсированной минуте, но Адам Лаллана принес своей команде победу, забив пятый мяч на пятой добавленной минуте.

Ливерпуль не проиграл ни одного из 12 предыдущих матчей против Норвича, одержав десять побед и дважды сыграв вничью.

Норвич проиграл Ливерпулю в Премьер-лиге 11 матчей — только Манчестер Юнайтед он проиграл больше поединков (12).

Ливерпуль – Норвич. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержит Ливерпуль.

1.15П1

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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 12 последних матчей против Норвича Ливерпуль забил 39 голов, а пропустил втрое меньше.

Норвич пропустил от Ливерпуля в матчах Премьер-лиги в общей сложности 45 голов — больше, чем от любой другой команды.

Садио Мане забивал в первом туре в каждом из трех последних чемпионатов Англии. Только одному футболисту удавалось забивать в первом туре четыре сезона подряд — Тедди Шерингему в 1992-1995 годах.

В своем единственном матче против Норвича в Премьер-лиге в стартовом составе Роберто Фирмино забил два гола и сделал результативную передачу. Кстати, на его счету уже 48 голов в Премьер-лиге и он может стать первым бразильцем, который забьет в этом турнире 50 мячей.

Ливерпуль – Норвич. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Ливерпуль забьет в этой встрече больше двух голов.

1.35тотал Ливерпуля больше 2 голов

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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы по остальным линиям:

В последний раз Ливерпуль начинал чемпионат с поражения с августа 2012 года, когда был разгромлен на выезде Вест Бромвичем со счетом 0:3. После этого он пять раз начинал чемпионат с победы и один раз сыграл в первом туре вничью.

Норвич за 16 последних лет лишь раз начал чемпионат с победы (=8-7) — в сезоне 2016/17 в Чемпионшипе в первом туре он разгромил со счетом 4:1 Блэкберн.

Ливерпуль не проигрывает на своем поле в Премьер-лиге с апреля 2017 года, когда он уступил Кристал Пэлас. С тех пор мерсисайдцы провели на Энфилде 40 матчей, одержав 30 побед и десять раз сыграв вничью.

Ливерпуль не проиграл ни одного из 25 предыдущих домашних матчей против новичков Премьер-лиги (+20=5). А под руководством Юргена Клоппа он выиграл все десять таких матчей.

Главный тренер Норвича Даниэль Фальке — 12-й специалист, чей первый матч в Премьер-лиге будет против Ливерпуля. 4 из 11 его предшественников удавалось победить в таком поединке. В то же время каждый из четырех специалистов, дебютировавших в Премьер-лиге гостевым матчем против Ливерпуля, проигрывал.

Ливерпуль – Норвич. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что Ливерпуль победит с преимуществом более, чем в один мяч.

1.47П2 (-1.5)

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«Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ

«Ливерпуль»

В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Норвич» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на



«Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.





Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.









Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.





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Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».





Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.







«Норвич»



Команда Даниеля Фарке в прошлом сезоне стала победителем Чемпионшипа, опередив «Шеффилд» на пять очков.





Таким образом, «канарейки» получили прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Англии. Эта команда отметилась тем, что показывала самый яркий атакующий футбол из всех участников турнира — много забивала (93), но при этом и прилично пропускала (57).









Многие новички АПЛ совершают большую ошибку, выбрасывая космические деньги на громкую трансферную кампанию, которая в итоге не помогала избежать краха в элите.





Фарке просто решил сохранить костяк команды, а из новых лиц можно отметить арендованного у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, защитника «Вест Хэма» Сэма Байрэма и Патрика Робертса (аренда) из «Ман Сити».







Прогноз







На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничейный результат — 8.80, а на победу «Норвича» — 22.0.





Новичку АПЛ не очень повезло — старт в элите в гостях против одной из самых грозных команд, которая еще и расстроена неудачей в Суперкубке. «Канарейки» не очень любят защищаться, поэтому велика вероятность разгрома. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 2.15.



«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Ливерпуль» — «Норвич».

Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 09.08.2019. 22:00 МСК.

Английская Премьер-лига начинает в пятницу новый сезон матчем двух чемпионов: обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать на «Энфилде» победителя Чемпионшипа «Норвич». Кроме того, эта игра станет первой в истории АПЛ, в которой будет работать VAR. Сумеют ли скромные «канарейки» навязать борьбу грозным мерсисайдцам?

«Ливерпуль» снова готов бороться за титул

Спустя всего пять дней, после обидного поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (1:1, 4:5 — пен), «красные» начинают новую кампанию АПЛ. Все помнят невероятную интригу прошлого сезона, который с преимуществом всего в одно очко выиграл «Сити», и хотят повторения истории в этом сезоне.

Вряд ли стоит делать далекоидущие выводу по матчу за Суперкубок, но все же стоит отметить, что мерсисайдцы выглядели немного лучше своих соперников, несмотря на поражение. Обе команды были в неоптимальных физических кондициях из-за плотного предсезонного графика, который был направлен, скорее, на улучшение имиджа клубов заграницей, чем на подготовку к новому чемпионату.

Тем не менее, второй тайм на «Уэмбли» сильнее провели подопечные Клоппа. Чемпионов Премьер-лиги спасали штанги, перекладина, Клаудио Браво и даже Кайл Уокер. На фоне поражений в товарищеских матчах от «Боруссии», «Севильи», «Спортинга» и «Наполи», этот факт добавляет оптимизма болельщикам «красных» перед стартом сезона.

«Норвич» медленно запрягает

«Канарейки» вернулись в АПЛ после трех сезонов в Чемпионшипе, и это возвращение получилось очень ярким. Сезон—2017/18 они завершили на 14-м месте, и их шансы на чемпионство в новой кампании оценивались коэффициентом 25. Однако команда воспользовалась провалом «Лидса» в конце сезона, и опередила ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на пять очков.

Вряд ли кто-то мог предсказать такие результаты после шести первых туров Чемпионшипа в прошлом году. «Норвич» шел на 17-м месте, имея в своем активе всего одну победу. Такие «старты» для «канареек» не являются чем-то необычным. В сезоне—2016/17 команда выиграла в первом туре у «Блэкберна», но до этого они не побеждали в играх, открывающих чемпионат, с 2002 года.

Статистика и интересные факты о матче «Ливерпуль» — «Норвич»:

«Красные» не проигрывали «канарейкам» в 12 последних играх (10 побед, 2 ничьи), забив в 3 раза больше голов, чем соперники (39:13);

Именно от «Ливерпуля» «Норвич» пропустил больше всех мячей в АПЛ (45);

Единственный раз, когда мерсисайдцы в первом туре на своем поле принимали «Норвич», был в сезоне—1976/77, по итогам которого «Ливерпуль» стал чемпионом Англии;

«Красные» не проигрывают в первом туре на протяжении шести последних сезонов (5 побед, 1 ничья);

«Канарейки» выиграли всего 1 из 16 последних стартовых матчей;

Подопечные Клоппа имеют 40-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ;

Садьо Мане на протяжении трех последних сезонов неизменно забивал в первом туре, единственный игрок, который забивал на старте четырех подряд сезонов — Тедди Шерингем.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Ливерпуль» — «Норвич»

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Норвич»

Последний раз «канарейки» обыгрывали «красных» в 1994 году. Учитывая разницу в классе между командами прямо сейчас, довольно сложно ожидать какого-либо другого результата, кроме уверенной победы подопечных Клоппа. В прошлом сезоне они не пропускали в 6 из 7 первых игр чемпионата. Поэтому мы предлагаем