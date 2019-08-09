«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Ливерпуль — Норвич (09.08.19)
Ливерпуль – Норвич Сити. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Юргена Клоппа
В стартовом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Норвич». Начало матча запланировано на 22:00 МСК 9-го августа.
сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Ливерпуля – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Норвич Сити принято 1% ставок.
В минувшем розыгрыше АПЛ «красным» не хватило всего двух очков, чтобы сместить с первой строчки «Манчестер Сити». Все силы были брошены на Лигу чемпионов, поэтому угнаться за двумя зайцами не удалось. Тем не менее, в новом сезоне подопечные Юргена Клоппа намерены побороться за звание лучшей команды страны. Любопытно, что одному из главных фаворитов чемпионата Англии престижный титул не покорялся аж с 1990 года.
Стартовать «Ливерпулю» предстоит с домашнего матча с новичком АПЛ — «Норвич Сити». «Канарейки» уверенно выиграли Чемпионшип и за несколько туров до финиша гарантировали себе возвращение в элиту. Перед командой Даниэля Фарке стоит задача избежать вылета, и для этого у неё есть все ресурсы. Хотя в гостях у серебряного призёра АПЛ шансов у «Норвича» даже в глазах самых преданных болельщиков не очень много.
Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Ливерпуль – Норвич Сити:
«Ливерпуль» не слишком впечатлил по ходу предсезонной подготовки и уже успел упустить один трофей. Неделей ранее «красные» в серии пенальти проиграли «Манчестер Сити» (1:1) в матче за Суперкубок Англии. С другой стороны, это добавит команде Клоппа мотивации реабилитироваться перед поклонниками. Новичок АПЛ для этой цели подходит идеально, поэтому никто не удивится и разгрому гостей. Сколько мячей забьёт «Ливерпуль»?
Футбол сегодня. Ливерпуль – Норвич Сити. Юрий Розанов ставит на победу хозяев
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Ливерпуль – Норвич Сити.
Напоминаем, что начало встречи подопечных Юргена Клоппа и Даниеля Фарке назначено на 9 августа в 22:00 МСК.
В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Юргена Клоппа. Ставки на победу Ливерпуля принимаются с коэффициентом 1,17. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 9.25, а ставки на победу Норвича принимают с коэффициентом 15.50.
Ливерпуль – Норвич Сити. Прогноз Юрия Розанова:
Не сомневаюсь в победе Ливерпуля. Спокойной, размеренной. Возможно, в пару мячей. Возможно, в три. Скорее всего, победа эта ко всему будет сухой.
Ставка на матч Ливерпуль – Норвич Сити от эксперта БК «Олимп» Юрия Розанова:
Победа Лмверпуля и тотал голов в матче меньше 3.5 (коэффициент 1,85); Ливерпуль забьет в обоих таймах (коэффициент 1,60).
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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)
Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики (09.08.2019)
В пятницу 09.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Ливерпулем и Норвичем. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.
Ливерпуль – Норвич. Прогноз в пользу победы Ливерпуля:
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Это будет первый матч между Ливерпулем и Норвичем с января 2016 года, когда на Кэрроу Роуд мерсисайдцы победили со счетом 5:4. В той игре Себастьян Бассонг сделал счет 4-4 на второй компенсированной минуте, но Адам Лаллана принес своей команде победу, забив пятый мяч на пятой добавленной минуте.
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Ливерпуль не проиграл ни одного из 12 предыдущих матчей против Норвича, одержав десять побед и дважды сыграв вничью.
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Норвич проиграл Ливерпулю в Премьер-лиге 11 матчей — только Манчестер Юнайтед он проиграл больше поединков (12).
Ливерпуль – Норвич. Ставка на исход:
Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержит Ливерпуль.
1.15П1
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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы статистики на голы (тотал):
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За 12 последних матчей против Норвича Ливерпуль забил 39 голов, а пропустил втрое меньше.
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Норвич пропустил от Ливерпуля в матчах Премьер-лиги в общей сложности 45 голов — больше, чем от любой другой команды.
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Садио Мане забивал в первом туре в каждом из трех последних чемпионатов Англии. Только одному футболисту удавалось забивать в первом туре четыре сезона подряд — Тедди Шерингему в 1992-1995 годах.
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В своем единственном матче против Норвича в Премьер-лиге в стартовом составе Роберто Фирмино забил два гола и сделал результативную передачу. Кстати, на его счету уже 48 голов в Премьер-лиге и он может стать первым бразильцем, который забьет в этом турнире 50 мячей.
Ливерпуль – Норвич. Ставка на голы по статистике:
Эксперты сайта считают, что Ливерпуль забьет в этой встрече больше двух голов.
1.35тотал Ливерпуля больше 2 голов
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Ливерпуль – Норвич. Прогнозы по остальным линиям:
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В последний раз Ливерпуль начинал чемпионат с поражения с августа 2012 года, когда был разгромлен на выезде Вест Бромвичем со счетом 0:3. После этого он пять раз начинал чемпионат с победы и один раз сыграл в первом туре вничью.
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Норвич за 16 последних лет лишь раз начал чемпионат с победы (=8-7) — в сезоне 2016/17 в Чемпионшипе в первом туре он разгромил со счетом 4:1 Блэкберн.
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Ливерпуль не проигрывает на своем поле в Премьер-лиге с апреля 2017 года, когда он уступил Кристал Пэлас. С тех пор мерсисайдцы провели на Энфилде 40 матчей, одержав 30 побед и десять раз сыграв вничью.
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Ливерпуль не проиграл ни одного из 25 предыдущих домашних матчей против новичков Премьер-лиги (+20=5). А под руководством Юргена Клоппа он выиграл все десять таких матчей.
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Главный тренер Норвича Даниэль Фальке — 12-й специалист, чей первый матч в Премьер-лиге будет против Ливерпуля. 4 из 11 его предшественников удавалось победить в таком поединке. В то же время каждый из четырех специалистов, дебютировавших в Премьер-лиге гостевым матчем против Ливерпуля, проигрывал.
Ливерпуль – Норвич. Ставка на победу с форой:
Эксперты сайта считают, что Ливерпуль победит с преимуществом более, чем в один мяч.
1.47П2 (-1.5)
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«Ливерпуль» оторвется на новичке АПЛ
В пятницу, 9 августа, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Норвич» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Норвич».
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.
Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.
Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.
Все прогнозы на футбол
Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».
Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.
«Норвич»
Команда Даниеля Фарке в прошлом сезоне стала победителем Чемпионшипа, опередив «Шеффилд» на пять очков.
Таким образом, «канарейки» получили прямую путевку в элитный дивизион чемпионата Англии. Эта команда отметилась тем, что показывала самый яркий атакующий футбол из всех участников турнира — много забивала (93), но при этом и прилично пропускала (57).
Многие новички АПЛ совершают большую ошибку, выбрасывая космические деньги на громкую трансферную кампанию, которая в итоге не помогала избежать краха в элите.
Фарке просто решил сохранить костяк команды, а из новых лиц можно отметить арендованного у «Севильи» хавбека Ибраима Амаду, защитника «Вест Хэма» Сэма Байрэма и Патрика Робертса (аренда) из «Ман Сити».
Прогноз
На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничейный результат — 8.80, а на победу «Норвича» — 22.0.
Новичку АПЛ не очень повезло — старт в элите в гостях против одной из самых грозных команд, которая еще и расстроена неудачей в Суперкубке. «Канарейки» не очень любят защищаться, поэтому велика вероятность разгрома. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2,5 гола за 2.15.
«Ливерпуль» — «Норвич». 09.08.2019. Прогноз и ставки на матч
Футбол. Английская Премьер-лига. 1 тур.
«Ливерпуль» — «Норвич».
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 09.08.2019. 22:00 МСК.
Английская Премьер-лига начинает в пятницу новый сезон матчем двух чемпионов: обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать на «Энфилде» победителя Чемпионшипа «Норвич». Кроме того, эта игра станет первой в истории АПЛ, в которой будет работать VAR. Сумеют ли скромные «канарейки» навязать борьбу грозным мерсисайдцам?
«Ливерпуль» снова готов бороться за титул
Спустя всего пять дней, после обидного поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (1:1, 4:5 — пен), «красные» начинают новую кампанию АПЛ. Все помнят невероятную интригу прошлого сезона, который с преимуществом всего в одно очко выиграл «Сити», и хотят повторения истории в этом сезоне.
Вряд ли стоит делать далекоидущие выводу по матчу за Суперкубок, но все же стоит отметить, что мерсисайдцы выглядели немного лучше своих соперников, несмотря на поражение. Обе команды были в неоптимальных физических кондициях из-за плотного предсезонного графика, который был направлен, скорее, на улучшение имиджа клубов заграницей, чем на подготовку к новому чемпионату.
Тем не менее, второй тайм на «Уэмбли» сильнее провели подопечные Клоппа. Чемпионов Премьер-лиги спасали штанги, перекладина, Клаудио Браво и даже Кайл Уокер. На фоне поражений в товарищеских матчах от «Боруссии», «Севильи», «Спортинга» и «Наполи», этот факт добавляет оптимизма болельщикам «красных» перед стартом сезона.
«Норвич» медленно запрягает
«Канарейки» вернулись в АПЛ после трех сезонов в Чемпионшипе, и это возвращение получилось очень ярким. Сезон—2017/18 они завершили на 14-м месте, и их шансы на чемпионство в новой кампании оценивались коэффициентом 25. Однако команда воспользовалась провалом «Лидса» в конце сезона, и опередила ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на пять очков.
Вряд ли кто-то мог предсказать такие результаты после шести первых туров Чемпионшипа в прошлом году. «Норвич» шел на 17-м месте, имея в своем активе всего одну победу. Такие «старты» для «канареек» не являются чем-то необычным. В сезоне—2016/17 команда выиграла в первом туре у «Блэкберна», но до этого они не побеждали в играх, открывающих чемпионат, с 2002 года.
Статистика и интересные факты о матче «Ливерпуль» — «Норвич»:
- «Красные» не проигрывали «канарейкам» в 12 последних играх (10 побед, 2 ничьи), забив в 3 раза больше голов, чем соперники (39:13);
- Именно от «Ливерпуля» «Норвич» пропустил больше всех мячей в АПЛ (45);
- Единственный раз, когда мерсисайдцы в первом туре на своем поле принимали «Норвич», был в сезоне—1976/77, по итогам которого «Ливерпуль» стал чемпионом Англии;
- «Красные» не проигрывают в первом туре на протяжении шести последних сезонов (5 побед, 1 ничья);
- «Канарейки» выиграли всего 1 из 16 последних стартовых матчей;
- Подопечные Клоппа имеют 40-матчевую беспроигрышную домашнюю серию в АПЛ;
- Садьо Мане на протяжении трех последних сезонов неизменно забивал в первом туре, единственный игрок, который забивал на старте четырех подряд сезонов — Тедди Шерингем.
Коэффициенты букмекерских контор на матч «Ливерпуль» — «Норвич»
Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Норвич»
Последний раз «канарейки» обыгрывали «красных» в 1994 году. Учитывая разницу в классе между командами прямо сейчас, довольно сложно ожидать какого-либо другого результата, кроме уверенной победы подопечных Клоппа. В прошлом сезоне они не пропускали в 6 из 7 первых игр чемпионата. Поэтому мы предлагаем