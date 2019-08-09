«Луч» — «Торпедо». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Луч — Торпедо Москва (10.08.19), ставки и коэффициенты

Луч — Торпедо Москва. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Луч — Торпедо Москва. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Луч — Торпедо Москва состоится в субботу 10 августа в 10:00 (МСК) на стадионе Динамо. Это один из первых матчей седьмого тура чемпионата второго по силе дивизиона России и фаворитом в нем является Торпедо, чьи шансы на победу букмекеры оценили чуть ниже 50%. После шести туров в активе москвичей 13 очков и они делят четвертое место с Ротором. В прошлое воскресенье по причине голов Галояна и Лебеденко торпедовцы обыграли на своем поле Армавир со счетом 2:1. Это была четвертая победа подопечных Николая Савичева в текущем сезоне при одной ничьей и всего одном поражении. На выезде Торпедо выиграло два из трех матчей сезона. Кстати, в каждом поединке на чужом поле «Автозаводцы» забивали ровно по одному мячу.

Луч за шесть первых туров набрал восемь очков и сейчас делит девятое место с Нефтехимиком. В прошлые выходные он проиграл дома Спартаку-2 со счетом 2:4. До этого дальневосточники не проигрывали в четырех матчах кряду, по два раза победив и сыграв вничью. В то же время за 21 последний матч в ФНЛ им удалось одержать лишь четыре победы. На своем поле Луч играет нестабильно и выигрывает реже, чем хотелось бы болельщикам. Так, из 11 предыдущих матчей на своем поле он выиграл всего три при таком же количестве ничейных результатов и пяти поражениях. Стоит отметить, что в этом сезоне Луч провел уже четыре домашних матча и в каждом он и забивал, и пропускал. При этом набрал он лишь четыре очка — столько же, сколько в двух гостевых поединках.

В последний раз Луч и Торпедо играли друг с другом в сезоне 2013/14. Москвичи тогда в двух матчах набрали четыре очка, победив со счетом 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. В целом Торпедо не проигрывает этому сопернику уже пять матчей подряд — четыре победы и одна ничья. А в четырех последних поединках «Автозаводцы» не пропускали ни одного гола. Отдельно стоит сказать, что только в одном из шести предыдущих очных встреч Луча и Торпедо забивалось больше двух голов. На фоне такой статистики специалисты сайта прогнозируют победу гостей в предстоящей игре во Владивостоке и ставят на тотал меньше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Луч — Торпедо Москва:

Победа Луча — 3.48, ничья — 3.00, победа Торпедо — 2.11.

Луч — Торпедо Москва. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Торпедо; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Торпедо 1:0 (коэффициент 5.50). Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно с котировкой 1.52.

«Луч» — «Торпедо». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 7-й тур.

«Луч» (Владивосток) — «Торпедо» (Москва).

Стадион: «Динамо», Владивосток. 10.08.2019. 10:00 (МСК).

Очередной, уже 7 по счету тур ФНЛ возьмет свой старт двумя матчами, которые состоятся на Дальнем Востоке. В одном из них «Луч» будет принимать команду из лидирующей группы – столичное «Торпедо».

Форма «Луча»

Команда из Владивостока выступает с переменным успехом, оттого и занимает позицию в середине турнирной таблицы. Казалось бы, что долгие перелеты и неурочное начало матчей для гостей, должны давать преимущество «Лучу», но пока из четырех домашних игр команда выиграла только одну. Особое внимание стоит обратить на два поражения, оба получились разгромными – 2:5 от «Химок» и 2:4 от дубля «Спартака». Да и вообще, в первых 6 турах «Луч» пропускал в каждом матче, больше команды из Владивостока не пропускал ни один коллектив на старте чемпионата. К плюсам можно отнести то, что в каждой игре «Луч» забивал в ответ, но не всегда этого хватало, чтобы набирать очки. В итоге мы имеем самую зрелищную команду, в матчах которой забивалось в среднем почти по 4 гола за матч.

Форма «Торпедо»

«Торпедо» входит в группу лидеров, отставая на одно очко от первой строчки, что для команды, которая вернулась в ФНЛ в нынешнем сезоне из ПФЛ, отличный результат. Однако, не будем забывать, что стабильное финансирование, подбор игроков и амбиции у автозаводцев явно лучше и повыше, чем у новичка дивизиона.

Москвичи неплохо смотрятся в защите, а в атаке умело используют свои моменты. Если дальний перелет не выбьет команду из себя, то в этой встрече гости должны брать очки.

История встреч «Луча» и «Торпедо»

Команды сыграли между собой в общей сложности 9 матчей в различных турнирах. Перевес на стороне столичных футболистов, которые выиграли 6 встреч. «Луч» победил в двух играх, еще раз команды сыграли вничью. Стоит отметить, что последний раз соперники играли между собой в 2014 году, так что слепо доверять статистике не стоит.

Интересные факты о матче «Луч» — «Торпедо»

В 4 последних очных встречах в ФНЛ играла ставка «обе забьют – нет»;

В 4 последних очных встречах команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Луч» – «Торпедо»

«Луч» забивает сам и дает это делать соперникам. В 6 первых матчах с участием команды из Владивостока играла ставка обе забьют, которую мы рекомендуем сыграть в этой встрече. За эту ставку в БК «





Прогноз редакции на матч Луч-Энергия — Торпедо

Уже по традиции, ранним утром по Гринвичу и в нормальное время по дальневосточному времени, Владивосток и Хабаровск открывают программу очередного тура Футбольной национальной лиги. “Луч” принимает московское “Торпедо”, и считается андердогом. “Автозаводцы” выше в таблице всего на пять позиций и столько же очков, даром что миновало всего 6 туров, но слишком уж неубедительно на прошлой неделе приморцы выступили против второй команды “Спартака” — причем здесь же, на “Динамо”. Москвичи, хоть и сбавили ход после бодрого старта, очки набирают исправно и держатся среди лидеров.

Ориентировочные составы на матч Луч — Торпедо М

“Луч” (4-2-3-1): Котляров — Аравин, Марущак, Степанец, Магадиев — Макаренко, Стеклов — Гордиенко, С. Алиев, Носов — Кутьин

Не сыграют: —

“Торпедо” (4-3-3): Кенякин — Багаев, Шоркин, Божин, Самошников — Калугин, Галоян, Магаль — Рязанцев, И. Сергеев, Лебеденко

Не сыграют: Калошин

Прогноз на матч Луч — Торпедо Москва

Подопечные Рустема Хузина, даром что идут в самой середине таблицы, на данный момент пропустили больше всех в лиге. Виной всему два провальных домашних матча — причем оба с соперниками из Москвы и Подмосковья, наколотивших в ворота несчастных хозяев 9 мячей. И вот — сразу еще одна инспекция из столицы, причем оппонент явно не робкого десятка, судя по резвому старту.

“Торпедо”, невзирая на статус условного новичка, на данном уровне чувствует себя подобно рыбе в подходящем для обитания водоеме. “Черно-белые” замыкают группу из пяти команд, одержавших по 4 победы, и пребывают всего в одном зачетном пункте от первой строчки.

“Тигры” у себя дома сыграли уже 4 матча и победили лишь однажды, пропустив 11 голов. Коллектив Игнашевича на выезде взял 6 очков из 9 возможных. Ставим на победу гостей за коэффициент 2.20.