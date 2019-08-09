«СКА-Хабаровск» — «Чертаново». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

СКА-Хабаровск — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

СКА-Хабаровск — Чертаново. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) СКА-Хабаровск — Чертаново состоится в субботу 10 августа в 10:00 (МСК) на стадионе им. Ленина. В одном из первых матчей седьмого тура чемпионата второго по силе дивизиона России СКА-Хабаровск примет на своем поле Чертаново. В этой игре букмекеры оценивают шансы соперников как равные и ставят на ничейный результат. СКА-Хабаровск после шести игровых дней делит седьмое место с Шинником, набрав десять очков. В прошлом туре он обыграл на своем поле Балтику со счетом 2:0 — по голу забили Кузьмичев и Камилов. Это была третья подряд победа дальневосточников и в третий раз подряд они не пропустили ни одного мяча. Перед этим СКА-Хабаровск выиграл только два из девяти матчей в ФНЛ. На своем поле хабаровчане уже 13 матчей подряд не играют вничью — девять побед и четыре поражения. В семи встречах на данном отрезке им удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Чертаново в настоящий момент делит первое место с Химками и Томью, набрав 14 очков. В прошлые выходные оно принимало на своем поле как раз Химки и эта встреча завершилась со счетом 0:0. Беспроигрышная серия Чертаново насчитывает уже 12 матчей, восемь из которых он выиграл. В пяти поединках на данном отрезке ему удавалось оставить собственные ворота на замке. А на выезде Чертаново не проигрывает в шести последних матчах — три победы и три ничьи, тогда как из 11 предыдущих встреч на чужом поле он проиграл только одну. В прошлом сезоне в двух матчах против СКА-Хабаровска Чертаново набрало четыре очка, сыграв вничью 2:2 дома и победив на выезде со счетом 3:1. Причем в обоих случаях счет открывали дальневосточники. В предстоящей же встрече эксперты сайта ставят на победу СКА-Хабаровска, считая, что его шансы недооценены. В данном случае выгодной будет ставка на победу хозяев поля с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч СКА-Хабаровск — Чертаново:

Победа СКА-Хабаровска — 2.64, ничья — 2.95, победа Чертаново — 2.66.

СКА-Хабаровск — Чертаново. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа СКА-Хабаровска с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Чертаново 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш СКА-Хабаровска с форой (0) принимаются с котировкой 1.91.

Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?

«СКА-Хабаровск»

В субботу, 10 августа, в седьмом туре перовой российской лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Чертаново». Начало игры — в 10:00 по Москве. Прогноз на



Дальневосточники финишировали в прошлом розыгрыше ФНЛ на седьмом месте. До зоны стыковых игр «армейцам» не хватило четырех пунктов.





Старт текущей первой российской лиги выдался для хабаровчан очень неудачным. В первых трех турах команда набрала всего лишь одно очко.









Но в последних трех встречах ФНЛ «СКА-Хабаровск» только побеждал. Началась эта удачная серия с выездной виктории над «Чайкой» (2:0). Затем «красно-синие» поочередно одолели в домашних встречах «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0).









После шести туров этого чемпионата хабаровская команда расположилась с 10 пунктами на седьмой позиции, уступая лидеру всего лишь четыре балла.







«Чертаново»



«Чертаново» закончил прошлый чемпионат ФНЛ на пятой позиции. От зоны стыковых встреч москвичи отстали только на один балл.









В этом розыгрыше первой лиги «чертята» еще не проигрывали, победив в четырех играх при двух ничейных результатах. С 14 баллами они делят 1-3 место с «Химками» и «Томью».





Календарь и таблица РПЛ





В последнем туре первенства «бело-синие» как раз сыграли дома вничью с химкинской командой (0:0), а до этого дважды выиграли — у «Ротора» (1:0) дома и у «Балтики» (2:1) на выезде.









В прошлом сезоне «Чертаново» обыграло «СКА-Хабаровск» на его арене — 3:1, а в Москве команды сыграли 2:2.







Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Чертаново»



В этом матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.70, победа «Чертаново» — 2.80, ничья — 3.00.









Прогнозируем, что в поединке двух приблизительно равных команд будет забито небольшое количество голов. Также еще рекомендуем поставить на непроигрыш гостей.