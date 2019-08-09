«Монако» — «Лион». 09.08.19. Прогноз и ставки на матч

Монако — Лион 09.08.2019

Монако — Лион 09.08.2019

08.08.2019 28 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч первого тура Французской Лиги 1, в котором между собой сыграют Монако и Лион. Эта встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II» в предстоящую пятницу. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (2.94) Х (3.56) П2 (2.56) Монако Лион Чемпионат Франции. Первая лига. 1-ый тур «Луи II». Монако 09.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Монако — Лион

Монако : Монако: Лекомт; Жемерсон, Глик, Хенрикс, Балло-Туре; Фабрегас, Головин, Бальде, Мартинш; Фалькао, Пеллегри. Лион : Лион: Лопеш; Андерсен, Денайер, Коне, Рафаэль; Мендеш, Тузар, Корне, Траоре, Депай; Дембеле.



История личных встреч

История личных встреч между Монако и Лионом насчитывает аж 110 поединков. В 47 из них Монако выходил победителем. Лион, в свою очередь, смог победить 38 раз. И всего 25 встреч между этими оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Монако полностью провалил прошлый сезон. В команде собрано немало опытных и сильных футболистов, но, несмотря на это, монегаски закончили чемпионат лишь на 17-ом месте, опередив зону вылета всего ан 3 очка. Тем не менее, руководство Монако старается найти выход из ситуации. В связи с этим, этим летом состав Монако пополнили несколько хороших исполнителей. Монако является одним из претендентов на места в еврокубках, но для этого нужно мощно стартовать. А с этим у монегасков могут быть проблемы.

Что касается Лиона, то ему в предыдущем розыгрыше Французского первенства покорилось третье место. Совсем скоро Лиону предстоит стартовать в групповом этапе Лиги Чемпионов, но судя по предсезонной подготовке, команда сейчас находится не в лучшей форме. Этим летом Лион проиграл Ливерпулю, Борнмуту, Дженоа и скромному Швейцарскому Серветту. Тем не менее, подопечные Силвиньо не имеют абсолютно никаких проблем с результативностью. Свой гол Лион забьёт и в Монако.

Прогноз: Команды выдадут голевую феерию. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 8 последних поединков между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов. Монако выиграл в двух предыдущих домашних поединках против Лионе.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Монако — Лион будут:

Получи 100$ для ставки Получить Монако — Лион Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.75 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Монако — Лион Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.96 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на матч Монако – Лион

9 августа, Лига 1

Новый сезон во Франции начнется с противостояния команд, которые в теории могут даже побороться за чемпионство — это Монако и Лион. Их очный поединок состоится вечером 9-го августа на стадионе «Луи II».

Монако

Прошлый сезон стал настоящим кошмаром для Монако. Начиналось все с того, что летом руководство клуба отпустило многих лидеров, а им на замену были куплены футболисты, многие из которых просто не соответствовали уровню Высшей французской Лиги. Как следствие, пришлось бороться за выживание. С «красно-белыми» успел даже поработать Тьерри Анри. Весь Мир смог убедиться, что легендарный форвард не является действительно хорошим тренером. При нем «монегаски» окончательно деградировали. Напомню, что команда еще и в Лиге Чемпионов выступала, но и там ничего не добилась, вылетев уже после группового этапа из не самой сложной группы.

Сегодня Монако снова тренирует Жардим. Именно он спас клуб от вылета в Лигу 2. Именно ему предстоит поднимать своих подопечных в верхи французского футбола. Посмотрим, как справится португалец, всего несколько лет назад выигрывавший чемпионат с «красно-белыми». Состав у него достаточно неплохой: есть как молодые, так и опытные футболисты. Главное, чтобы травмы не мешали, как в минувшем чемпионате.

Лион

Для Лиона прошлый сезон стал достаточно хорошим. Прежде всего, команда сумела здорово проявить себя на групповой стадии Лиги Чемпионов, обыграв на «Этихаде» Манчестер Сити — 1:2. Кстати, на своем поле «ткачи» тоже не уступили англичанам — 2:2. В итоге команда вышла из группы, но в 1/8 не справилась с Барселоной. В чемпионате Олимпик финишировал на 3-й строчке, вырвав путевку в ЛЧ у Сент-Этьена уже в последних турах!

Сезона 19/20 обещает быть непростым для клуба. Во-первых, свой пост покинул Бруно Женезио. На его место пришел бразилец Силвиньо, у которого практически нет опыта самостоятельной работы. Даже французская пресса оценила такое назначение, как очень рискованное. Во-вторых, летом из Лиона ушли сразу трое лидеров: Ферлан Менди, Набиль Фекир и Танги Ндомбеле. Да, клубная казана серьезно пополнилась, но есть ли прямо сегодня в стане «ткачей» футболисты, способные заменить ушедших? Думаю, что нет.

С нетерпением жду стартового тура, чтобы увидеть, каким же будет новый Лион!

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Монако умудрился выиграть на своем поле у Лиона со счетом 2:0 во Втором круге.

Как правило, встречи этих соперников получаются результативными и яркими. В 6-и из 7-и последних очных противостояний, фиксировался проход ставки на тотал больше 2,5. В 6-и из 8-и крайних матчей, играла ставка на «обе забьют — да».

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Прогноз: Обе забьют — Да

На мой взгляд, у Монако сейчас ситуация даже лучше, чем у Лиона. Все упирается в персону главного тренера. Жардми — это очень сильный наставник, у которого есть самое главное — опыт. Думаю, за лето он успел качественно подготовить своих подопечных. Силвиньо же является темной лошадкой. Абсолютно неизвестно, каким будет его Лион. Возможно, мы увидим что-то очень крутое, а возможно, это будет громкий провал.

Как бы там ни было, в обои клубах есть добротные футболисты, способные решать исход матчей. Монако и Лион всегда показывают атакующий футбол. Жду прохода ставки на «обе забьют — да».

Прогноз редакции на матч Монако — Олимпик Лион

Ligue 1 est de retour, дамы и господа. Долгожданный первый тур чемпионата Франции начнется там, где элитный футбол мог в этом году больше и не появиться — лазурном берегу. Вечером 9 августа “Монако” примет на стадионе “Луи II” “Лион”.

В прошлом сезоне команды провели два противоположных матча. В 18-м туре гости были намного сильнее, победив с разгромным счетом 3:0. А вот в 26-м туре они уже проиграли, но чуть меньше — 0:2. “Монако” занял 17-е место, всего в двух очках от зоны вылета. “Лион” замкнул тройку сильнейших, получив бронзу и право выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. “Лилль”, занявший вторую строчку, ушел ввысь всего на три очка.

Ориентировочные составы на матч “Монако” — “Лион”

"Монако" (4-5-1): Лекомт — Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре — Хенрикс, Фабрегас, Рони Лопеш, Шадли, Головин — Мартинш

Не сыграют: —

“Лион” (4-2-3-1): Лопес — Андерсен, Денайер, Дюбуа, Рафаэл — Терье, Ауар — Мендеш, Дембеле, Траоре — Депай

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Монако” — “Лион”

Интересный факт — “Монако” не пропустил в четырех последних товарищеских матчах. Да, вы скажете, что на контрольные игры не стоит обращать внимания, однако отлаженные механизмы в обороне команды Леонардо Жардима бросаются в глаза. В новом сезоне защита монегасков не будет таким проходным двором, как несколькими месяцами ранее. И думаем, что в матче первого тура против “Лиона” не стоит ждать много голов. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,83.

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Футбол сегодня. Монако – Лион. Прогнозы на матч от БК «БалтБет»

Эксперты букмекерской конторы «БалтБет» дали прогноз на матч французской Лиги 1 Монако – Лион, который состоится сегодня, 9 августа, начало в 21:45 (МСК).

Первым из сильнейших футбольных чемпионатов Европы стартует французская Лига 1. Уже 9-го августа открывать первый тур доведено центральному поединку, в котором в гости на знаменитый стадион «Луи II» в Княжестве Монако, к местной команде приедет «Олимпик» из Лиона — бронзовый призёр прошлого сезона.

«Лион», за последнее десятилетие лишь трижды не попадал в тройку призёров, финишируя на 4-м и 5-м местах. В этом году задачи у лионцев не поменялись, как минимум в очередной раз обеспечить себе участие в еврокубках, и как максимум попытаться навязать борьбу доминирующему последние годы во Франции ПСЖ. Напротив, у «Монако», который также обычно входит в число претендентов за чемпионство, прошлый год получился самым что ни на есть провальным. «Монегаски» с трудом сохранили прописку в высшем дивизионе, проведя значительную часть сезона в зоне вылета. Для клуба с лазурного побережья, имеющего огромные амбиции, этот сезон должен стать доказательством, что прошлогоднее фиаско только единичный случай, а не затяжной кризис команды. Доказывать свою состоятельность вместе с «Монако» будет и их наставник, Леанарду Жардиму дали второй шанс ещё по ходу прошлого сезона, всего через три месяца после увольнения. Однако у команды есть ряд проблем с составом, которые пока не удалось решить. Из значимых переходов в текущем межсезонье, «монегаски» пока ограничиваются выкупом у «Атлетико» Желсона Мартинша, игравшим прошлый год за «красно-белых» в аренде. Во вратарской линии конкуренцию Даниелу Субашичу и Диего Бенальо, должен составить лучший вратарь последних двух лет во Франции Бенжамен Лекомт. Пришедший из «Монпелье» кипер, пока отыграл большую часть предсезонных матчей, но если за последний оплот обороны переживать и не требовалось, то атакующий потенциал «Монако» как раз является поводом для нервотрёпки болельщиков. Пробуя разные сочетания в атаке, «монегаски» не забивают более одного мяча за игру этим летом. Большинство остальных новичков «Монако», уже выступали за клуб, и вернулись из многочисленных аренд. Среди них выделяется сенегальский вингер Бальде Кейта, бывший игроком ротации в миланском «Интере» в прошлом году.

Для «Лиона» наступает новая эра, ещё в начале лета в команду на пост спортивного директора пришёл Жуниньо Пернамбукано, один из главных творцов и символов семилетней чемпионской поступи «Олимпика» начала 2000-х. Кроме того, в конце прошлого сезона лионцев возглавил новый главный тренер, теперь руководить командой будет Силвиньо, который больше известен в качестве игрока. Этот сезон станет для него первым на посту главного тренера в клубной структуре, до этого бразильский специалист на протяжении года возглавлял свою национальную олимпийскую сборную. Пока же «ткачи» ещё не смогли найти игровой баланс, клуб проиграл большинство предсезонных матчей, выиграв лишь у «Арсенала» (2:1). Летом команда неплохо заработала, продав Ферлана Менди и Танги Ндомбеле в «Реал» и «Тоттенхэм» соответственно. На их место «Лион» сразу же выписал из«Лилля» Юссуфа Коне и Тьяго Мендеса, закрыв потерю по данным позициям. Также усилить оборону «ткачей» призван центральный защитник Йоаким Андерсен из«Сампдории». А вот уход капитана и основного созидателя Набиля Фекира в «Бетис», в клубе попытаются решить за счёт внутренних резервов. На роль главного креативщика будут претендовать Мартен Терье и Уссем Ауар, за которым уже пристально наблюдают многие европейские топ-клубы.

Встречу обслужит бригада Рудди Буке, одного из лидеров прошлого сезона Лиги 1 по жёлтым карточкам за матч и назначенным одиннадцатиметровым. Учитывая амбиции и задачи каждой из команд, матч обещает пройти на встречных курсах, без явного фаворита.

Сегодня матч Монако – Лион. Прогноз от экспертов БК «БалтБет»:

В текущем поединке у «Монако» в каждой из линий образовываются пробоины в составе. Из-за «лишней» жёлтой карточки, полученной в последнем матче прошлого сезона, встречу пропустит Александр Головин. Джибриль Сидибе вот-вот договорится с«Эвертоном», а значит вряд ли будет задействован. Из-за разногласий о новом контракте, главный голеадор команды и единственный кто смог забить более пяти мячей в чемпионате в прошлом году, Радамель Фалькао хочет уйти. Стеван Йоветич восстанавливается после разрыва крестообразной связки и его участие также исключено. Исходя из вышеперечисленных проблем, а также беря в расчёт невысокую результативность «Монако» в последних матчах, предлагаем поставить на нулевую фору «Лиона» в доматчевой линии БК «БалтБет» по коэффициенту 1,8. С другой стороны, у лионцев, как у самой бьющей в створ команды прошлого сезона (260 ударов), все лидеры атаки в заявке и в хорошей форме. Мусса Дембеле и Мемфис Депай выбили по 20 очков по системе гол+пас, что позволило «ткачам» быть вторыми по забитым голам в сезоне 18/19. Вышеупомянутые Терье и Ауар, а также Максвел Корне и Бертран Траоре тоже могут отличиться результативными действиями, выйдя в стартовом составе, или усилить игру со скамейки. Поэтому «Индивидуальный тотал «Лиона» (1,5) Больше» по коэффициенту 2,3 в линии БК «БалтБет», выглядит наиболее интересным вариантом для ставки.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.

Монако — Лион 9 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Для «Монако» прошлый сезон прошел просто ужасно — команда с трудом сохранила прописку в Лиге 1, заняв по итогам чемпионата 17-е место турнирной таблицы. В предстоящем футбольном году монегаскам предстоит вернуть расположение болельщиков и попытаться вновь вернуться в еврокубки. Шансы на победу «Монако» в первой игре сезона букмекеры оценивают коэффициентом около 3. «Лион» по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером Лиги 1 и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Вероятность успеха гостей в предстоящем поединке оценивается букмекерами котировкой в районе 2,5.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Монако» на своем поле обыграло «Лион» в предыдущей очной встрече команд в Лиге 1 со счетом 2:0.

Долгосрочные ставки

Несмотря на провальный прошлый сезон, перед стартом нынешнего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» — второй по котировкам претендент на чемпионство в Лиге 1. Коэффициент на победу монегасков во французском первенстве около 10, а главным претендентом является чемпион прошлого сезона – ПСЖ.

«Лион», наравне с «Марселем», является третьим претендентом на титул, по мнению букмекеров. Шансы на чемпионство обеих команд перед стартом сезона оцениваются одинаковыми котировками в районе 11. Наиболее вероятным результатом «Лиона» в этом сезоне, букмекеры видят место команды в первой тройке турнирной таблицы чемпионата. Кэф на такое событие около 1,6.

Статистика для ставок

Стоит отметить, что «Монако» в 4 из 5 последних очных играх удавалось забивать «Лиону» минимум 2 гола. Кроме того, монегаски в течение 4 прошлых сезонов забивали такое же количество мячей в первых играх чемпионата Франции. Котировки на то, что в предстоящем поединке «Монако» забьет минимум 2 гола около 2,7.

При этом счет в этой встрече скорее всего откроет «Лион», ведь так происходило в 3 из 4 предыдущих личных встречах команд в Лиге 1. Коэффициент на то, что команда станет автором первого гола в ближайшем поединке, находится в районе 2.

Важные новости

Новым главным тренером «Лиона» назначен бразильский специалист Сильвиньо, возглавлявший до этого олимпийскую сборную Бразилии. Кроме того, летом команду покинули два ключевых игрока прошлого сезона – полузащитник Танги Ндомбеле (перешел в «Тоттенхем») и защитник Ферлан Менди (перешел в «Реал» Мадрид).

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первую игру команды в этом розыгрыше чемпионата Франции из-за дисквалификации.