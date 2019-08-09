«Надаль» — «Фоньини». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини. 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/4 финала.

Рафаэль Надаль (Испания) — Фабио Фоньини (Австрия).

Монреаль, Канада. 10.08.2019. 01:30 МСК.

В третьем четвертьфинале представительного теннисного турнира в Монреале будет противостояние второй ракетки мира, Рафы Надаля и 11-го номера мирового рейтинга, Фабио Фоньини. Будущие соперники отлично знакомы между собой, играли друг с другом в туре 15 раз. Большое преимущество на стороне испанца, однако, последняя встреча осталась за итальянцем, причём тот матч Фабио выиграл у Рафы всухую.

Р.Надаль

Рафаель Надаль как прошлогодний обладатель мастерса в этом году не стал слабее и продолжает показывать уверенную игру. В первом матче испанец обыграл в двух сетах британца Эванса, несмотря на то что второй сопротивлялся в первом сете ( 7-6,6-4) . Во втором матче Надалю не пришлось долго возится и он еще более уверенно закрыл грунтовика Пелью ( 6-3, 6-4) , в том матче Надаль показал хороший процент первых подач (75%).

Ф.Фоньини

Фабио Фониньи в своих последних матчах на хардовых покрытиях показывает что он достаточно непредсказуемый теннисист. Например на турнире в Лос Кабосе пройдя стабильно крепкого испанца Гранольерса 2-1 по стетам, достаточно легко уступил Тэйлору Фрицу (6-1 ,7-6). После переезда в Монреаль начал с двух легких побед над Томми Полом (7-6,6-3) и Адрианом Маннарино ( 6-3,7-5). Вообще за все время здесь итальянец выступал достаточно слабо и лишь в 2007 3 раунд это его максимум.

Прогноз

Если смотреть с точки зрения класса то конечно же Надаль абсолютный фаворит матча. Но не стоит так легко списывать со счетов Фабио, угадать в каком настроении будет он достаточно сложно. Судя по последним матчам итальянец хорош. Так же обращаем внимание на личные встречи которых было очень много, из 15 личных противоборств 4 победы имеет итальянец, а это неплохой показатель с таким как Надаль. Думаю в этом встрече Фониньи сможет побороться в одном из сетов и нужное количество геймов для пробития тотала этого интересного матча нам хватит. Удачи.

Прогноз редакции на матч Надаль — Фоньини

В организации ATP разгорается скандал, ведь Сергей Стаховский, Робин Хаасе и Джейми Маррей покинул совет игрок в знак протеста. Теннисистам не нравится Новак Джокович имеет большое влияние. По их мнению, благодаря сербу не был продлен контракт с президентом Крисом Кермодом. Зато трех ушедших игроков из совета заменили еще более топовые спортсмены — Надаль, Федерер и Мельцер. Но пока Рафе лучше подумать о турнире в Монреале, где до победы осталось совсем чуть-чуть.

Статистическое превью на матч Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини:

За последние 5 матчей Надаль проиграл лишь раз. Поставить на поражение Рафаэля можно с коэффициентом 5,75

Последние 2 матча Фоньини выиграл со счетом 2:0. Поставить на победу Фабио со счетом 2:0 можно за 9,10

Статистика личных встреч Рафаэля Надаля и Фабио Фоньини:

Теннисисты встречались друг с другом уже 15 раз. Неудивительно, что большинство из побед на стороне Надаля — 11 против 4. В последний раз Рафа и Фабио виделись в этом году в Монте-Карло и тогда успех праздновал Фоньини

Прогноз на матч Надаль — Фоньини:

В четвертьфинале Надаль встретится с Фоньини. До этого Рафа незаметно обыграл Дэниела Эванса (7:6, 6:4) и Гвидо Пелью (6:3, 6:4). Фабио тоже не сидел без дела и оставил за бортом Томми Пола (7:6, 6:3) и Адриана Маннарино (6:2, 7:5). Понятно, что сейчас итальянец уже не сможет считаться фаворитом пары, как раньше, но все же мы верим, что ему удастся взять хотя бы один сет. Надаль очень крут, но и Фоньини не промах. Ставим на победу Рафы со счетом 2:1 за 4,50

Сделать ставку без риска

Повторить





Прогноз на

матч

Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини 10 августа

10 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини

Пропустив месяц после Уимблдона, испанец втягивается тяжеловато: против Эванса Рафа отбегал два часа, сыграл тай-брейк и еле дышал, а дальше не без проблем обыграл Пелью, отдав свою подачу в решающий момент. Почти не ошибается, хорошо держит длину, здорово принимает, однако не так хорош в атаке, чтобы разрывать на плотной резине: удары слишком мягкие, предсказуемые и после них трудно выбегать к сетке. Тот же Пелья не мог пробивать в ответ, а вот Фоньини гораздо опаснее и мощнее, к тому же итальянец обыгрывал Надаля буквально два месяца назад.