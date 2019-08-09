Прогноз редакции на матч Уильямс С. — Осака

Прогноз, ставки и коэффициенты Уильямс — Осака (10.08.19)

С.Уильямс

Для Серены, эта пожалуй самая неудобная соперница последних лет, и Осака, снится Серене, в кошмарных снах… Сложно что-то сказать по американки на данный момент, так как на ее пути было две слишком простеньких соперницы, по которым оценить реальную форму американки не просто… Мертенс, Александрова, обе дамы, совершенно не блистают сейчас в туре, и то, что Сенера, обыграла их 0-2, говорить особо ни о чем не может… 10 матчей у Серены, на харде в этом сезоне, проиграла она 4, эта уже статистика крайне не впечатляющая, почти каждый второй матч американка проигрывала… И только одна реально существенная победа есть на ее счету, над Халеп, остальные соперницы которых Серена , обыгрывала на харде в текущем сезоне, ничего серьезного из себя не представляли. Ну и какие выводы можно сделать по американки ? Игра на харде в сезоне и так не впечатляющая у американки, а тут еще и матч с супер-неудобной соперницей предстоит, так что, перспективы туманные….

Н.Осака

Осака, мастер по матчам против Серены ! Два матча в карьере, две победы, причем обе с счетом 2-0 ! Такой статистикой возможно вообще никто больше не может похвастаться в теннисном мире, в матчах против американки. Ну и конечное же нужно отметить, что оба матча были как раз на харде ! Ну а насчет результатов японки в сезоне,стоит просто напомнить, что она выиграла «Австралия Опен», а год назад выиграла «USOpen» в финале которого, собственно и обыграла Серену. Так что сейчас совершенно спокойно Осаку, можно называть «королевой харда» ! Ну и естественно после откровенных наездов, и нытья в финале американского турниры с стороны Серены, в сторону судей, и самой Наоми, для японки теперь любой матч против Серены, будет очень принципиальный ! И она постарается сделать все для того, что бы счет личных встреч стал 3-0 в ее пользу !

Прогноз

Молодость уже два раза обыгрывала опыт в данном противостояние, и сейчас у Осаки, уже не только молодость , но уже и плюс опыт есть ! А вот у Серены, к опыту добавляется старость…. Что никак не добавляет шансов Серене, на долгожданную победу ее над японкой. В данном матче, я отдаю предпочтение японской теннисистки !

Прогноз редакции на матч Уильямс С. — Осака

Настрой у Уильямс на этот матч будет просто зверский, ведь Осака это единственный человек в мире, у которого Серена не то что матч не выигрывала, а даже сета ни одного не брала. Так что она выйдет просто теннисным “монстром”, который будет нацелен разгромить молодую японскую теннисистку.

Осака моложе на 16 лет самой титулованной теннисистки мира, но игра с Сереной у Наоми получается всегда просто прекрасно. Серена как-будто теряет на корте ориентир и не способна была раньше что-то предпринять для того, чтобы обыграть Осаку. Какую тактику игры Серена выберет сегодня? Интересно будет посмотреть

Статистическое превью на матч Серена Уильямс – Наоми Осака:

Уильямс выиграла два последних матча со счетом 2:0. Поставить на третью аналогичную победу можно за 2,60

Осака выиграла три из пять последних матчей. На победу японки можно поставить за 1,92

Статистика личных встреч Серены Уильямс и Наоми Осака:

Дважды теннисистки играли между собой и оба раза выиграла Осака с одинаковым счетом 2:0.

Прогноз на поединок Уильямс – Осака:

Безусловно, это самый захватывающий матч и он прикует к себе внимание любителей тенниса со всего мира. Если Осака выиграет, то ее можно будет внести в книгу рекордов Гиннеса, как теннисистку, которая ни разу не проиграла Серене Уильямс.

Осака знает стратегию игры против Уильямс и как нам кажется, она поможет и в этот раз японке обыграть американку. Уильямс проиграет в психологическом плане и в игровом. Наш прогноз: П2 за 1,92