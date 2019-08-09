Прогноз и ставки Нагоя — Кавасаки (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Нагоя — Кавасаки

“Нагоя” на данный момент замыкает десятку сильнейших в Высшей Лиге. Вот уже 5 матчей подряд команда, минимум, пропускает в свои ворота 2 гола за один матч. Беда с защитой невообразимая, как следствие огромные очковые потери.

“Кавасаки” сейчас идет на 2 месте в национальном первенстве, набрав 39 очков. Команда стабильно много забивает и мало пропускает, но отставание от лидирующего “ФК Токио” по-прежнему очень велико.

В этой игре встречаются команды, проповедующие атакующий стиль игры, поэтому матч может получиться одним из самых интереснейших в туре.

Ориентировочные составы на матч Нагоя — Кавасаки:

“Нагоя” (4-4-2): Лэнгерак — Иошида, Маруяма, Накатани, Мияхара — Изуми, Шмидт, Йонемото, Хавьер — Хасегава, Жо

Не сыграют: —

“Кавасаки” (4-2-3-1) Чон — Маватари, Нара, Фиджеральд, Ноборизато — Танака, Осима — Иенага, Кобайаши, Абе — Шинен

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нагоя — Кавасаки:

В прошлые выходные “Нагоя” в гостях сыграла вничью с “Уравой” — 2:2. “Кавасаки” на своем поле неожиданно для многих потерял очки в матче с “Ямагой” — 0:0. В матче первого круга играющие сегодня команды разошлись миром со счетом 1:1.

Есть соблазн поставить в этой игре на победу гостей, но “Нагоя” на своем поле очень грозная сила, поэтому свой прогноз мы сделаем на голы.

Скорее досадная неожиданность, чем закономерность, что “Кавасаки” в прошлом туре не смог забить, матч болельщиков ожидает, безусловно, яркий, с обилием голевых моментов, и уж точно никаких нулей в этой игре быть не может. Самый вероятный исход этой игры результативная ничья. Мы не будет угадывать точный счет этого матча, а просто уверенно поставим свои сбережения на то, что команды обменяются в этой игре забитыми голами. Наш прогноз: обе забьют за 1.61.